2 836 18

Дехто боїться злити Росію, але неможливо розізлити тих, хто оскаженів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сама не хоче "зберегти обличчя" та демонструє це вже 161 день поспіль.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами з 20 вишів Австралії.

"Чимало хто переймався, і можливо досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити Росію. Аби у Росії була змога "зберегти обличчя". Зараз вже має бути очевидним всім - все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів. Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче. РФ відкрито демонструє це всім державам вже 161 день поспіль", - наголосив президент.

За словами Зеленського, той, хто хоче зберегти обличчя - "не стирає з обличчя землі мирні міста та села".

Глава держави пригадав обстріл вокзалу Краматорська, Вінниці, Кременчука.

Яке обличчя? В підераші колись було обличчя?
03.08.2022 13:58 Відповісти
03.08.2022 14:08 Відповісти
А де ви бачили у свиней обличчя-лише брудне свиняче рило...
03.08.2022 13:59 Відповісти
Ой, а хто ж хотів зберегти обличча куйлу, коли віддавав наказ відміняти операцію по вагнерівцям? а хто хотів зберегти обличча куйлу, коли за 2.5 роки планомірно знищував ЗСУ? хто той, хто хто призначив рашистських агентів - дєрьмака, наумова, татарова, дємченко, кулінича на вищі держ посади?
03.08.2022 14:00 Відповісти
Так само не можливо зробити патріота із малороса і колаборанта, або чесного президента із корупціонера і кокаїнщика.
03.08.2022 14:00 Відповісти
Прочитала, как "кто-то боится слить россию". А ведь слить ее как раз и надо.
03.08.2022 14:00 Відповісти
Зе: "Я вже заглядав путіну і в очі і в дупу, - все даремно".
03.08.2022 14:01 Відповісти
03.08.2022 14:05 Відповісти
Найвелычнишый лидор ти наш
03.08.2022 14:01 Відповісти
Вова, ты же заглядывал Вове в глаз, шоколадный, и, что, ты там именно это увидел и тотчас начал укреплять обороноспособность страны?
03.08.2022 14:04 Відповісти
А как же мир в глазах путина? Встретимся где-то посередине?
03.08.2022 14:07 Відповісти
народ учится только на своем опыте, как видим. поэтому верховную раду, министров, близких друзей и т.п. отправить на линию соприкосновения и заставить построить и заседать в бомбоубежище на самом деле была очень резонная идея. а после пары прилетов был бы и патронный\снарядный завод и бомберы и мобилизация и визовый режим и ров на границе и бабло не в офшорах а в танках и кораблях т.п.
03.08.2022 14:58 Відповісти
*в 14-м году
03.08.2022 14:59 Відповісти
03.08.2022 14:11 Відповісти
Огидне ЗЕлене тріпло
03.08.2022 14:42 Відповісти
Ось тут він правий, а путлер закінчить війну коли захопить частину України...
03.08.2022 18:04 Відповісти
https://t.me/illienko Андрій Іллєнко || офіційний канал

Дозволю собі своє особисте звернення до кожного, хто вважає себе українцем.

Пишу це за кількасот метрів від підарських позицій, під мінометним обстрілом і серед звуків арилерійської канонади та стрілецького бою, який не припиняється цілодобово.

Шановне панство!

Мені реально вже неприємно відкривати цей довбаний фейсбук. Не тому, що я прочитаю там про чергові звірства ублюдків. Жахлива розправа над полоненими аз0вцями і чергове вбивство українських дітей викликає лють і бажання знищувати ворогів.

Але цей абсолютно нескінченний потік внутрішнього срачу між своїми задовбав вже остаточно! Ви розумієте, що це деморалізує солдат на фронті? Вони це все читають. І питають в тому числі мене, як це все сприймати.

Я навіть не буду повторювати, що було останнім «срачем дня» і «срачем тижня». Це абсолютно порожнякова ахінея, це просто смішно, якби не було так сумно.

Іде люта, страшна війна за існування нашої нації. І якщо ми будемо зараз думати про наступні вибори - нам кінець.

Кажу це як український націоналіст, який ніколи не змінював і не змінить своєї ідеології та не бігав з партії в партію під кожні вибори. Але я при всьому своєму внутрішньому радикалізмі та детальному практичному знанні, якого гівна варті 90% нашого «політикуму» - не дозволив собі після 24.02. жодного разу зайнятися виясненням хто більший патріот. Хоча маю на це моральне право.

Так от. Не знаєте, що робити - ідіть в армію. Не можете в армію - волонтерте, допомагайте військовим, скидайте донати. Зрозумійте, що кожне ваше слово в публічному просторі - це зброя. Ваше слово чи ді наближають нашу перемогу чи віддаляють? Піднімають дух армії чи розкладають? Це єдині китерії, які зараз важливі. Все інше - сміття.
03.08.2022 22:01 Відповісти
 
 