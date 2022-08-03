Дехто боїться злити Росію, але неможливо розізлити тих, хто оскаженів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сама не хоче "зберегти обличчя" та демонструє це вже 161 день поспіль.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Чимало хто переймався, і можливо досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити Росію. Аби у Росії була змога "зберегти обличчя". Зараз вже має бути очевидним всім - все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів. Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче. РФ відкрито демонструє це всім державам вже 161 день поспіль", - наголосив президент.

За словами Зеленського, той, хто хоче зберегти обличчя - "не стирає з обличчя землі мирні міста та села".

Глава держави пригадав обстріл вокзалу Краматорська, Вінниці, Кременчука.

