Дехто боїться злити Росію, але неможливо розізлити тих, хто оскаженів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сама не хоче "зберегти обличчя" та демонструє це вже 161 день поспіль.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.
"Чимало хто переймався, і можливо досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити Росію. Аби у Росії була змога "зберегти обличчя". Зараз вже має бути очевидним всім - все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів. Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче. РФ відкрито демонструє це всім державам вже 161 день поспіль", - наголосив президент.
За словами Зеленського, той, хто хоче зберегти обличчя - "не стирає з обличчя землі мирні міста та села".
Глава держави пригадав обстріл вокзалу Краматорська, Вінниці, Кременчука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дозволю собі своє особисте звернення до кожного, хто вважає себе українцем.
Пишу це за кількасот метрів від підарських позицій, під мінометним обстрілом і серед звуків арилерійської канонади та стрілецького бою, який не припиняється цілодобово.
Шановне панство!
Мені реально вже неприємно відкривати цей довбаний фейсбук. Не тому, що я прочитаю там про чергові звірства ублюдків. Жахлива розправа над полоненими аз0вцями і чергове вбивство українських дітей викликає лють і бажання знищувати ворогів.
Але цей абсолютно нескінченний потік внутрішнього срачу між своїми задовбав вже остаточно! Ви розумієте, що це деморалізує солдат на фронті? Вони це все читають. І питають в тому числі мене, як це все сприймати.
Я навіть не буду повторювати, що було останнім «срачем дня» і «срачем тижня». Це абсолютно порожнякова ахінея, це просто смішно, якби не було так сумно.
Іде люта, страшна війна за існування нашої нації. І якщо ми будемо зараз думати про наступні вибори - нам кінець.
Кажу це як український націоналіст, який ніколи не змінював і не змінить своєї ідеології та не бігав з партії в партію під кожні вибори. Але я при всьому своєму внутрішньому радикалізмі та детальному практичному знанні, якого гівна варті 90% нашого «політикуму» - не дозволив собі після 24.02. жодного разу зайнятися виясненням хто більший патріот. Хоча маю на це моральне право.
Так от. Не знаєте, що робити - ідіть в армію. Не можете в армію - волонтерте, допомагайте військовим, скидайте донати. Зрозумійте, що кожне ваше слово в публічному просторі - це зброя. Ваше слово чи ді наближають нашу перемогу чи віддаляють? Піднімають дух армії чи розкладають? Це єдині китерії, які зараз важливі. Все інше - сміття.