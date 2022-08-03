Белый дом опроверг "недоверие" Зеленскому: "Байден неоднократно восхищался его лидерством"
В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-то недоверие.
Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Кирби попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.
Он заявил, что Байден многократно выражал "свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время".
"Очевидно, он много раз разговаривал с президентом Зеленским лично, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии ", – сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что президент США в "частном и публичном порядке" выражал уважение Зеленскому и вызовы, с которыми сталкиваются украинцы.
Читаю цю гілку форуму - і регочу, спостерігаючи, як тут оргазмують прихильники Однотурового, звиваються, як глисти в купі лайна, і плюються напівперетравленим щикалядом.
Інтернет-херой, який мислить стереотипами про людей. Іноді мені здається, що з-поміж порохоботів, є частка розумововідсталих. Ви ж дискредитуєте собою нормальних прихильників політики Порошенка, до яких відношуся і я.
та й де, у хвранції, ти не встигаєш віддавати? і хто це ми? є ви, любителі потриндіти з-за кордону, а є ми, які це все гівно маємо розгрібати(((
Дуже талановито.
Можете організувати навіть квартал96.
Аж мені стало цікаво.
Лідор по невтікству? Чи по грі пуем на піаніно?
Може там є яке розяснення щоб гордитись разом з зедібілами?
https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo
Боже! Бережи Америку!
Не може ж Байден насправді поважати фраєрка, який заявляв, що трошки краще знає про наміри рашистів, ніж розвідки американців чи британців.
Ні, вони давали як мінімум 2 місяці для підготовки (з січня), а може й півроку - з літа 2021.
" Чи може США довіряти людині яка... ?"
1. Є фігурантом розслудування по процедурі "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, боротьба с организованою злочинністю ?
2. По якій є оперативні дані дані про витік інформації
3. Оточення якого приймає участь в викраданні людей на території інших держав
4. Підозрюється Міністерством юстиції США в незаконному фінансуванні свої передвиборчої кампанії
5. Свариться з найближчими союзниками США
Ми вже мовчимо про внутрішню корупцію і задіяння в "справі сина Байдена"
Вони кажуть виважено і обережно, цілком підтримуючи народ України у
протистоянні з рашистами. Коли війна закінчиться перемогою України,
от тоді і можна буде Байдену сказати пару "теплих" за все гарне від Зе,
вклбчаючи працю на Трампа проти Байдена
RE: А що ще їм казати, що агентура кремля працює в ОП ?
Для справжнього дипломата немає нічого неможливого.
Могли б похвалити, сказати, що штат ОП є напрочуд диверсифікований; має працівників, що поглядають на усі сторони світу і є готовими виконувати завдання і для Сходу, і для Заходу.
Людина, яка все життя у політиці і має такий досвід, не може казати неправильні речі. Зараз нам потрібна підтримка і президент Америки нам її забезпечив, за це йому щира подяка.
Думай-те!!! Наступного разу...
Ось і ціна довіри до цього «захоплення»!
А що, тролі подляка вже сплять?
>А що, тролі подляка вже сплять?
Так учора ж СБУ по помилці закрили подоляцьку ботоферму. Думали, що порошенкова...