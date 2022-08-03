РУС
Белый дом опроверг "недоверие" Зеленскому: "Байден неоднократно восхищался его лидерством"

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-то недоверие.

Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Кирби попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.

Он заявил, что Байден многократно выражал "свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время".

"Очевидно, он много раз разговаривал с президентом Зеленским лично, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии ", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент США в "частном и публичном порядке" выражал уважение Зеленскому и вызовы, с которыми сталкиваются украинцы.

Байден Джо (2799) Зеленский Владимир (21598) США (27721) Кирби Джон (452)
Топ комментарии
+48
Какое же "недоверие" может быть по отношению к человеку, ставленники которого открывали уголовные дела на тебя и твоего сына.
03.08.2022 14:11 Ответить
+36
03.08.2022 14:30 Ответить
+32
Це такий тролінг?
03.08.2022 14:10 Ответить
Це такий тролінг?
03.08.2022 14:10 Ответить
Це гра в хорошого і поганого поліцейського.
03.08.2022 14:13 Ответить
Це так просто вільно переклали. Дипломатичні зносини
03.08.2022 14:28 Ответить
Швидше сарказм, але для шапіто і зебілів пройде на ура)
03.08.2022 16:29 Ответить
Политика - такая политика, а дипломатия ещё хуже. Даже если кто-то не нравиться, но надо общаться, то делаешь морду кирпичом и ,,целуешься в засос"
03.08.2022 21:20 Ответить
04.08.2022 02:28 Ответить
Ні, просто ця інфа - як червона ганчірка для соє-ботви
Читаю цю гілку форуму - і регочу, спостерігаючи, як тут оргазмують прихильники Однотурового, звиваються, як глисти в купі лайна, і плюються напівперетравленим щикалядом.
04.08.2022 08:36 Ответить
Какое же "недоверие" может быть по отношению к человеку, ставленники которого открывали уголовные дела на тебя и твоего сына.
03.08.2022 14:11 Ответить
Так-так особливо до єрмака і Ко°
03.08.2022 14:11 Ответить
Скажу більше, для діда Байдіна це захоплюючий тріллер у реальному часі!
03.08.2022 14:11 Ответить
Амерам за здоровий глузд-черговий респект...
03.08.2022 14:12 Ответить
Ты прав чел только в том что у дедушки есть разум не прекращать помощь украинскому народу в этот тяжелый момент даже несмотря на то что окружение этого героического зе наполовину сводит КПД ЭТОЙ ПОМОЩИ НА 0 своими тайными пророссийскими действиями и единственное на что рассчитывает дедушка ДЖО что если вопреки зеленому шоблу победа украинского народа произойдет то на следующий день этого шобла у власти не станет но вот проблема ... Об этом прекрасно осведомлены и ермак и татаров и тимошенко и подоляк и конечно люся аристович так что будет делаться все что бы как минимум отодвинуть эту победу в дальную перспективу....
03.08.2022 14:52 Ответить
що? знову зрада? капець... як же так...

03.08.2022 14:16 Ответить
А текст "для прессы" всегда совпадает с текстом "без прессы"?
03.08.2022 14:17 Ответить
Всё он уже хорошо понял. Гора компромата и ёрзанье между двух огней с сидением на двух стульях не прокатывает даже перед народом. Да и Джонсон не раз учил. С Бритами и Штатами точно до конца войны сидеть пока будешь в относительной безопасности.
03.08.2022 14:17 Ответить
Байден ты давай не перегибай.
03.08.2022 14:18 Ответить
А поржать по приколу? В них там свій квартал є.
03.08.2022 14:28 Ответить
Ну так він же найвеличніший лідор у всесвіті по іншому ніяк, ахаха
03.08.2022 14:18 Ответить
...це ще дід не їздив по дорогах, які цей "великобудівник" клав
03.08.2022 14:19 Ответить
я навіть явити не можу, яка реакція у діда байдена перед будь-якою розмовою із тупою зе-лупою: або він хряпає сотку бурбону, або п'є заспокійливе. і в тому й іншому випадку я не уявляю, які емоції охоплюють старого джо: чи то відчуття глибокої огиди й презирства, чи то напад істеричного ржачу із жалюгідного криворізького блазня. і справді: яка тут недовіра? тут місця їй точно немає...
03.08.2022 14:22 Ответить
Підвищив собі самооцінку за рахунок образи Зеленського? А слабо це йому особисто сказати, особливо коли виявиться, що з ним приємно розмовляти? І що він розуміє і знає набагато більше, ніж ти собі уявляєш.

Інтернет-херой, який мислить стереотипами про людей. Іноді мені здається, що з-поміж порохоботів, є частка розумововідсталих. Ви ж дискредитуєте собою нормальних прихильників політики Порошенка, до яких відношуся і я.
03.08.2022 15:04 Ответить
Приятно с ним говорить? У него набор бессвязных слов с нулёвым словарным запасом. Как говорил дебилокомик в юрмале в 2016, унижая Украину избранного стадом в 2019: "У нас новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайничество". Ну и там же порноактрисса с цыганами.
03.08.2022 15:22 Ответить
Так і є, Ві МА, адже в 2016 Україна нічого і ні в кого не просила...Стояла собі на колінах перед входом до МВФ і чекала,може хтось подасть.До цих пір не встигаєм віддавати
03.08.2022 18:00 Ответить
угу.. 5.5 млрд. за 5 років, а тут на місяць треба!
та й де, у хвранції, ти не встигаєш віддавати? і хто це ми? є ви, любителі потриндіти з-за кордону, а є ми, які це все гівно маємо розгрібати(((
03.08.2022 20:44 Ответить
Ти нічого не розгрібаєш. Якби ти хотів би щось розгрібати, твої заяви були б такими: Боневтіка - на@іг, Бопіднява - на@іг, усе кодло з 91 по 22 - на@іг. До влади економістів, дипломатів і вчених.
04.08.2022 02:43 Ответить
А хто це гівно туди всунув?Французи чи Американці?Як виявляється "мудрий нарід",до якого і зараз не доходить що вони наробили...Виявляєтьс зебілам подобається під час війни неголений "музикант" в комплекті з мадам люсі.....
04.08.2022 07:11 Ответить
Вывезу зерно. Есть ещё оружие. Надо?
03.08.2022 23:31 Ответить
Оцей маститий економіст теж скоріше всього з 73%.
04.08.2022 06:19 Ответить
І в чому він був не правий - жили ж від траншу до траншу, а толку нуль - економіка майже не росла, а долар стрибав від 24 до 34 кожного року.
показать весь комментарий
04.08.2022 02:39 Ответить
А ви жартівник ще той і справді як таке написати про "найвеличнішого лідера **********")
03.08.2022 16:34 Ответить
Це такий стеб у вас, як в кварталі95, хайпанули по пріколу?
Дуже талановито.
Можете організувати навіть квартал96.
03.08.2022 17:47 Ответить
В чому воно лідор.
Аж мені стало цікаво.
Лідор по невтікству? Чи по грі пуем на піаніно?
Може там є яке розяснення щоб гордитись разом з зедібілами?
03.08.2022 14:23 Ответить
Генерал Кривонос: як почалась війна і чого. Чого за три години орки маршем дійшли до Маріпуполя без єдиного вистрілу? Чого орки змогли пройти 100 км чорнобильськими лісами не зустрівши опору? Зрада у вищому військово-політичному керівництві.

https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo
03.08.2022 14:24 Ответить
якщо Байден здатен так пожартувати, то не так вже й погано у нього зі здоровлям
03.08.2022 14:28 Ответить
Можете забрати його собі. Бажано з усім зеленим шоблом-******... Будемо вдячні.
03.08.2022 14:29 Ответить
Заберуть, але трохи згодом. До Гуантанамо, разом з Бєнєй
03.08.2022 20:19 Ответить
Тьфу на Вас!
Боже! Бережи Америку!
03.08.2022 22:04 Ответить
03.08.2022 14:30 Ответить
Без очков не сразу узнал - сначала было подумал что слева Беня а справа Абрамович - тому і не втік
03.08.2022 21:40 Ответить
Цим все сказано
04.08.2022 08:20 Ответить
Лідорство Ze - це така сама смішна річ, як і його незалежність від дєрьмака
03.08.2022 14:34 Ответить
Ослу дали марковку!
03.08.2022 14:41 Ответить
nu a shto on esho mog skazati ? posmotrim sho bude dali na dele
03.08.2022 14:42 Ответить
Вот что значит дипломатия... "Всегда восхищался" Так и говорил друзьям "я с него ох**ваю... "
03.08.2022 14:47 Ответить
Захотіли перевербувати таварісча зєлєнскага. Для цього потрібно спочатку дізнатися де він своїх зеленських заховав, якщо в кацапії, то немає шансів
03.08.2022 22:36 Ответить
Понятно шо в віиськових справах Зеля профан -- а генерали там шо для блізіру
03.08.2022 14:49 Ответить
Ну добре. Де він не профан?
03.08.2022 15:01 Ответить
не профан шо не втік от я и пишу для чого в арміі генерали
03.08.2022 16:02 Ответить
Так і я не втік. По вашому я професіонал по невтікству?
03.08.2022 17:49 Ответить
Та ні,ти просто Бик,олог не пиши.Якщо кожному бику,дуже сміливому на дивані біля клави,хоч щось пояснювати,то це опуститися до рівня бика...
03.08.2022 18:04 Ответить
ия не втік. а ви із ОПєшних? или упоротых?
03.08.2022 23:37 Ответить
да ви обоє показали себе з кращоі сторони .Иому хоч не хоч тре кожну минуту розкидати мозгами бо в нас зараз страшні випробування .
03.08.2022 19:28 Ответить
Дорослі, розумні люди знають Як поводитися і щО казати
03.08.2022 14:49 Ответить
Байден сказав, що бачить піаніста наскрізь і надурити себе не дозволить, тому недовіри немає.
03.08.2022 14:55 Ответить
Дипломатичний тролінг, ля донесення реального ставлення до Зеленського є Вікторія Спартц
03.08.2022 15:03 Ответить
03.08.2022 15:05 Ответить
Щоб не втік?
03.08.2022 16:59 Ответить
Ох і підпалив Байден сраки спарцботів
03.08.2022 15:08 Ответить
А хто тут спарцботи?
03.08.2022 18:33 Ответить
Він мабуть має на увазі виборців штату Індіана. 😊
03.08.2022 22:10 Ответить
Не спартцботів, а "волонтерів" і "біженців" котрі з 2014 жили в Європі і голосували за Бопіднява Багаторейдерського в 2019 тільки тому, що на власній шкурі не відчули, що таке "жити по новому".
04.08.2022 02:49 Ответить
Дипломатія - тонка штука... Всі її розуміють; і навіть розуміють, коли на словах (але не на ділі) заперечують очевидні речі %)
03.08.2022 15:15 Ответить
Не треба плутати заяви Байдена про зеленського, які націлені на внутрішню аудиторію, з реальними і об'єкивними оцінками, які безумовно у Байдена є!
Не може ж Байден насправді поважати фраєрка, який заявляв, що трошки краще знає про наміри рашистів, ніж розвідки американців чи британців.
03.08.2022 15:18 Ответить
так розвідки США давали нам 3 дні
03.08.2022 16:05 Ответить
@

Ні, вони давали як мінімум 2 місяці для підготовки (з січня), а може й півроку - з літа 2021.
03.08.2022 21:56 Ответить
вони не були уверенні шо ми вистоім і не давали нам сериозноі зброі Шо нападе вони казали но не помагали
04.08.2022 17:11 Ответить
Зеленські приходять і уходять, а українці залишаються.
03.08.2022 15:22 Ответить
.. а дурні теж ідуть...чи все ж заишаються? Судячи по ситуації сьогодні..вони навіть приходять...
03.08.2022 22:16 Ответить
....а перед тим йому подарувала дуже цікаву книжку американська конгрес-вумен-демократ Марсі Каптур...
03.08.2022 15:25 Ответить
Але хаймарсів мало дають. І лендлізу дуже не помітно
03.08.2022 15:28 Ответить
Хаймарсів дають білже ніж могли б, а лендліз відкривається лише у жовтні згідно із прийнятим у конгресі рішенням.
03.08.2022 16:15 Ответить
Офіційно так, але ж неофіційно... наприклад на сина байдена і досі відкриті справи в Україні і це як мінімум, а ще єрмаки татарови та інше.
03.08.2022 16:14 Ответить
tZE

" Чи може США довіряти людині яка... ?"

1. Є фігурантом розслудування по процедурі "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, боротьба с организованою злочинністю ?
2. По якій є оперативні дані дані про витік інформації
3. Оточення якого приймає участь в викраданні людей на території інших держав
4. Підозрюється Міністерством юстиції США в незаконному фінансуванні свої передвиборчої кампанії

5. Свариться з найближчими союзниками США

Ми вже мовчимо про внутрішню корупцію і задіяння в "справі сина Байдена"
03.08.2022 16:48 Ответить
яка може бути довіра, коли фсб - ні кроти єрмаки, татарови, портнови при владі, та керують країною?
03.08.2022 16:50 Ответить
Чогось регочу))) Та i Байден, лiдер ще той))
03.08.2022 16:50 Ответить
Херой - ти зареструвався 3 серпня 2022 і вже бачу патріот України.
03.08.2022 17:16 Ответить
А що ще їм казати, що агентура кремля працює в ОП ?
Вони кажуть виважено і обережно, цілком підтримуючи народ України у
протистоянні з рашистами. Коли війна закінчиться перемогою України,
от тоді і можна буде Байдену сказати пару "теплих" за все гарне від Зе,
вклбчаючи працю на Трампа проти Байдена
03.08.2022 17:15 Ответить
@

RE: А що ще їм казати, що агентура кремля працює в ОП ?

Для справжнього дипломата немає нічого неможливого.
Могли б похвалити, сказати, що штат ОП є напрочуд диверсифікований; має працівників, що поглядають на усі сторони світу і є готовими виконувати завдання і для Сходу, і для Заходу.
03.08.2022 22:05 Ответить
Захоплююсь Байденом. Оце справжній політик - ******* навіть глазом не моргнувши...причому не зважаючі на особисті образи.
03.08.2022 17:28 Ответить
03.08.2022 17:29 Ответить
Байден - Дипломат з великої літери!

Людина, яка все життя у політиці і має такий досвід, не може казати неправильні речі. Зараз нам потрібна підтримка і президент Америки нам її забезпечив, за це йому щира подяка.
03.08.2022 18:38 Ответить
от дійсно, в цьому й різниця чи "старий дід" з досвідом, чи... но то вже інша.. стара вже історія...
Думай-те!!! Наступного разу...
03.08.2022 20:46 Ответить
то не до вас персонально, то до загалу...
03.08.2022 20:47 Ответить
Главное у нас доверия к Боневтiку 0%!!!
03.08.2022 20:15 Ответить
Демократам подобається Зеленський,як і багатьом іншим ліво-лібералам.Тому прихильники Зеленського,ще більше будуть в екстазі від нього.
03.08.2022 21:02 Ответить
Та нікому він не подобається і ніхто це чмо не поважає, окрім дебілів.
03.08.2022 21:34 Ответить
Поважають і комікси з ним випускають.Дурнів то в світі багато.
03.08.2022 21:39 Ответить
Ага, майже 7000 переглядів і лише 9 лайків!
Ось і ціна довіри до цього «захоплення»!
А що, тролі подляка вже сплять?
03.08.2022 21:44 Ответить
@

>А що, тролі подляка вже сплять?

Так учора ж СБУ по помилці закрили подоляцьку ботоферму. Думали, що порошенкова...
03.08.2022 22:08 Ответить
Ага, нехай но спробує сказати щось інше - його в америці із гівном змішають. Типу якщо зеля такий гондон то якого ми йому допомагаємо. Відсток розумних людей він постійний будь де і, нажаль, невеликий.
03.08.2022 23:14 Ответить
мабуть, все ж таки не лідерством, а 3.14дерством ?
03.08.2022 23:41 Ответить
Байден восхищён тем, как ловко ЗекоМанда вернула украинцам крепостное право (запретила выезд за границу) чем уничтожила экономику, очернила репутацию украинской армии и создала огромное социальное напряжение. И всё это - работа Д*рьмака (Ермака) по заказу России. Зато посмеялись до уср*чки в 2019
04.08.2022 00:09 Ответить
Хвали та з двору гони, казали мої покйні бабуся 1896року народження, про дурну і норовисту дівку.
04.08.2022 02:50 Ответить
Жарти в стилі бєніпереверня......
04.08.2022 05:55 Ответить
 
 