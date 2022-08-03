Белый дом опроверг "недоверие" Зеленскому: "Байден неоднократно восхищался его лидерством"

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-то недоверие.

Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Кирби попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.

Он заявил, что Байден многократно выражал "свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время".

"Очевидно, он много раз разговаривал с президентом Зеленским лично, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии ", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент США в "частном и публичном порядке" выражал уважение Зеленскому и вызовы, с которыми сталкиваются украинцы.