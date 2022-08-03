Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии начало восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу во время визита в Киев. Стороны обсудили начало восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Благодарен министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу за этот визит, во время которого было положено начало восстановлению первостепенно важной инфраструктуры - школ и детских садов. Вчера в приграничном городе Овручи на Житомирщине было начато строительство детсада", - говорится в сообщении.

Как отмечает Зеленский, Эстония поддерживает суверенитет Украины и территориальную целостность не на словах, а реальными шагами.

Для полного восстановления требуется много времени и финансов, но начало уже есть.

Читайте также: Новый пакет помощи Украине от Эстонии предусматривает оружие, боеприпасы и обучение украинских военных, - министр Рейнсалу