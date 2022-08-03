Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии начало восстановления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу во время визита в Киев. Стороны обсудили начало восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Благодарен министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу за этот визит, во время которого было положено начало восстановлению первостепенно важной инфраструктуры - школ и детских садов. Вчера в приграничном городе Овручи на Житомирщине было начато строительство детсада", - говорится в сообщении.
Как отмечает Зеленский, Эстония поддерживает суверенитет Украины и территориальную целостность не на словах, а реальными шагами.
Для полного восстановления требуется много времени и финансов, но начало уже есть.
"Какая разніца" на побудованих будинках жити, і знати що ще щось прилетить.
Мені зараз не до доріг, будинків, шкіл. мати свою державу, свою землю, та поховати окупанта - ось пріоритет нумер 1
Учасники, обов'язково перепостіть у себе цю новину, треба весь час піднімати питання полонених, їх там тисячі!
СБУ під ОП.
Скріни не горять
Та брешуть люди... сегодня Сибирь и ДВ выглядят что Германия тех лет...хотя гитлерцы там никогда не были🦍🦍🤣нищеброды...совковый...