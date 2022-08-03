РУС
Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии начало восстановления Украины

рейнсалу

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу во время визита в Киев. Стороны обсудили начало восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Благодарен министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу за этот визит, во время которого было положено начало восстановлению первостепенно важной инфраструктуры - школ и детских садов. Вчера в приграничном городе Овручи на Житомирщине было начато строительство детсада", - говорится в сообщении.

Как отмечает Зеленский, Эстония поддерживает суверенитет Украины и территориальную целостность не на словах, а реальными шагами.

Для полного восстановления требуется много времени и финансов, но начало уже есть.

а що війна вже скінчилась? от дурне теля-конча-заспа не постраждала на диво- що він відбудовувати буде?
пане Президент, а може краще про звільнення України поговорити? про відновлення суверенітету на окупованих територіях?
"Какая разніца" на побудованих будинках жити, і знати що ще щось прилетить.
Мені зараз не до доріг, будинків, шкіл. мати свою державу, свою землю, та поховати окупанта - ось пріоритет нумер 1
після твого нікчемного правління, сраний клоун, багато років знадобиться на відновлення України.
Ура. Скоро кінець війни. Президент знає.
а що війна вже скінчилась? от дурне теля-конча-заспа не постраждала на диво- що він відбудовувати буде?
Зелупа зовсім з глузду з'їхав. Який сенс відбудовувати зараз коли в любий момент може кацапня знищити
У ЗСУ стільки зброї та *********** що питання перемоги піднімають лише закінчені скептики...)))
были бы гроши, а что отстроить найдется
Це добре але наразі потрібно викинути кацапських загарбників з України...
устал ат вайни ...(
пане Президент, а може краще про звільнення України поговорити? про відновлення суверенітету на окупованих територіях?
"Какая разніца" на побудованих будинках жити, і знати що ще щось прилетить.
Мені зараз не до доріг, будинків, шкіл. мати свою державу, свою землю, та поховати окупанта - ось пріоритет нумер 1
Розставлені ноги як символ періоду правління Зеленського
Вже два дні підряд у Києві та Львові рідні полонених з Азовсталі виходять, щоб їх почули і врятували захисників. Ви чули розголос про це, хтось влаштував флешмоб в підтримку? Нацполіція, Укрпошта чи МЗС? НІ-ХТО. Тому цей їхній флешмоб виглядає ницо та мерзенно.
Цензор, а ви написали про це? Щось я не бачила!
Учасники, обов'язково перепостіть у себе цю новину, треба весь час піднімати питання полонених, їх там тисячі!
я маю на увазі акції родичів полонених, а не акцію мзс, звичайно ж
зэ-препыздент под руководством ермакаки может только о разрухе говорить
Мар'яна, дай Боже її довгому язику без розуму і кісток здоровля, погрожувала Ірині Геращенко 2 дні тому розправою над опозицією в інформаційному полі, назвавши це "закриттям ботоферми СБУ". ****** якась ***** із депутатського крісла в курсі справ СБУ?
СБУ під ОП.
Скріни не горять

після твого нікчемного правління, сраний клоун, багато років знадобиться на відновлення України.
Можете починати з Маріуполя, преЗедент знає де класти асфальт.
Кому война, кто в окупации или плену, а гавнокомандующему нужно опять дороги строить
Бєня вимагає великого крадівництва і катать асфальт далі.
Шариков запишет пару видосов и капздец...инвестиции рекой потекут Леониду Данилычу...
Чего то не понимаю. Война уже закончилась, можно начинать восстановление? Или можно выделить на это деньги и оформить документы что восстановленное уничтожено обстрелом?
А предводителю зеленых не приходила в голову мысль построить ковчег и со всей зеленой нечестью сь.....ся навсегда.
нє-нє, куди, їх Лук'янівське СІЗО очікує.
Германия в 1945 году выглядела полностью уничтоженной...войска союзников сбросили на нее 18 млн тонн бомб ...кажуть что Канцлер тогдашней послевоенной Германии Конрад Адэнауэр все восстановил за три года...
Та брешуть люди... сегодня Сибирь и ДВ выглядят что Германия тех лет...хотя гитлерцы там никогда не были🦍🦍🤣нищеброды...совковый...
Бред сивой кобылы.......................................хуйлокабаев сдох,лавролошадь и тувинский олень повешан,мы победили......................................................
Здається ЗЕлена тварь не збирається звільняти окуповані тереторії. Одні балачки.
Ти війну с початку заверши, а потім маєш відбудовувати, с»ка зелена. працюю на ботохверме Порошенко, якщо що😀
