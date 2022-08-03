Зеленський обговорив з очільником МЗС Естонії початок відновлення України
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу під час його візиту до Києва. Сторони обговорили початок відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу української держави в Telegram.
"Вдячний міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу за цей візит, під час якого було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл і дитячих садків. Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка", - ідеться у повідомленні.
Як зазначає Зеленський, Естонія підтримує суверенітет України і територіальну цілісність не на словах, а реальними кроками.
Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є.
