Зеленський обговорив з очільником МЗС Естонії початок відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу під час його візиту до Києва. Сторони обговорили початок відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Вдячний міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу за цей візит, під час якого було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл і дитячих садків. Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає Зеленський, Естонія підтримує суверенітет України і територіальну цілісність не на словах, а реальними кроками.

Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги Україні від Естонії передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових, - міністр Рейнсалу