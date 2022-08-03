УКР
Зеленський обговорив з очільником МЗС Естонії початок відновлення України

рейнсалу

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу під час його візиту до Києва. Сторони обговорили початок відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Вдячний міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу за цей візит, під час якого було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл і дитячих садків. Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає Зеленський, Естонія підтримує  суверенітет України і територіальну цілісність не на словах, а реальними кроками.

Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є.

Зеленський Володимир (25185) допомога (8666) Естонія (1686)
+22
а що війна вже скінчилась? от дурне теля-конча-заспа не постраждала на диво- що він відбудовувати буде?
показати весь коментар
03.08.2022 18:03 Відповісти
+16
пане Президент, а може краще про звільнення України поговорити? про відновлення суверенітету на окупованих територіях?
"Какая разніца" на побудованих будинках жити, і знати що ще щось прилетить.
Мені зараз не до доріг, будинків, шкіл. мати свою державу, свою землю, та поховати окупанта - ось пріоритет нумер 1
показати весь коментар
03.08.2022 18:05 Відповісти
+13
після твого нікчемного правління, сраний клоун, багато років знадобиться на відновлення України.
показати весь коментар
03.08.2022 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ура. Скоро кінець війни. Президент знає.
показати весь коментар
03.08.2022 18:02 Відповісти
а що війна вже скінчилась? от дурне теля-конча-заспа не постраждала на диво- що він відбудовувати буде?
показати весь коментар
03.08.2022 18:03 Відповісти
Зелупа зовсім з глузду з'їхав. Який сенс відбудовувати зараз коли в любий момент може кацапня знищити
показати весь коментар
03.08.2022 18:15 Відповісти
У ЗСУ стільки зброї та *********** що питання перемоги піднімають лише закінчені скептики...)))
показати весь коментар
03.08.2022 18:43 Відповісти
были бы гроши, а что отстроить найдется
показати весь коментар
03.08.2022 19:36 Відповісти
Це добре але наразі потрібно викинути кацапських загарбників з України...
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
устал ат вайни ...(
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
пане Президент, а може краще про звільнення України поговорити? про відновлення суверенітету на окупованих територіях?
"Какая разніца" на побудованих будинках жити, і знати що ще щось прилетить.
Мені зараз не до доріг, будинків, шкіл. мати свою державу, свою землю, та поховати окупанта - ось пріоритет нумер 1
показати весь коментар
03.08.2022 18:05 Відповісти
Розставлені ноги як символ періоду правління Зеленського
показати весь коментар
03.08.2022 18:06 Відповісти
Вже два дні підряд у Києві та Львові рідні полонених з Азовсталі виходять, щоб їх почули і врятували захисників. Ви чули розголос про це, хтось влаштував флешмоб в підтримку? Нацполіція, Укрпошта чи МЗС? НІ-ХТО. Тому цей їхній флешмоб виглядає ницо та мерзенно.
показати весь коментар
03.08.2022 18:19 Відповісти
Цензор, а ви написали про це? Щось я не бачила!
Учасники, обов'язково перепостіть у себе цю новину, треба весь час піднімати питання полонених, їх там тисячі!
показати весь коментар
03.08.2022 20:29 Відповісти
я маю на увазі акції родичів полонених, а не акцію мзс, звичайно ж
показати весь коментар
03.08.2022 20:41 Відповісти
зэ-препыздент под руководством ермакаки может только о разрухе говорить
показати весь коментар
03.08.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 18:10 Відповісти
Мар'яна, дай Боже її довгому язику без розуму і кісток здоровля, погрожувала Ірині Геращенко 2 дні тому розправою над опозицією в інформаційному полі, назвавши це "закриттям ботоферми СБУ". ****** якась ***** із депутатського крісла в курсі справ СБУ?
СБУ під ОП.
Скріни не горять

показати весь коментар
03.08.2022 18:11 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 18:22 Відповісти
після твого нікчемного правління, сраний клоун, багато років знадобиться на відновлення України.
показати весь коментар
03.08.2022 18:14 Відповісти
Можете починати з Маріуполя, преЗедент знає де класти асфальт.
показати весь коментар
03.08.2022 18:21 Відповісти
Кому война, кто в окупации или плену, а гавнокомандующему нужно опять дороги строить
показати весь коментар
03.08.2022 18:24 Відповісти
Бєня вимагає великого крадівництва і катать асфальт далі.
показати весь коментар
03.08.2022 18:33 Відповісти
Шариков запишет пару видосов и капздец...инвестиции рекой потекут Леониду Данилычу...
показати весь коментар
03.08.2022 18:38 Відповісти
Чего то не понимаю. Война уже закончилась, можно начинать восстановление? Или можно выделить на это деньги и оформить документы что восстановленное уничтожено обстрелом?
показати весь коментар
03.08.2022 18:40 Відповісти
А предводителю зеленых не приходила в голову мысль построить ковчег и со всей зеленой нечестью сь.....ся навсегда.
показати весь коментар
03.08.2022 18:45 Відповісти
нє-нє, куди, їх Лук'янівське СІЗО очікує.
показати весь коментар
03.08.2022 20:28 Відповісти
Германия в 1945 году выглядела полностью уничтоженной...войска союзников сбросили на нее 18 млн тонн бомб ...кажуть что Канцлер тогдашней послевоенной Германии Конрад Адэнауэр все восстановил за три года...
Та брешуть люди... сегодня Сибирь и ДВ выглядят что Германия тех лет...хотя гитлерцы там никогда не были🦍🦍🤣нищеброды...совковый...
показати весь коментар
03.08.2022 18:48 Відповісти
Бред сивой кобылы.......................................хуйлокабаев сдох,лавролошадь и тувинский олень повешан,мы победили......................................................
показати весь коментар
03.08.2022 19:18 Відповісти
Здається ЗЕлена тварь не збирається звільняти окуповані тереторії. Одні балачки.
показати весь коментар
03.08.2022 20:07 Відповісти
Ти війну с початку заверши, а потім маєш відбудовувати, с»ка зелена. працюю на ботохверме Порошенко, якщо що😀
показати весь коментар
04.08.2022 01:34 Відповісти
 
 