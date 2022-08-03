РУС
Удары по армянским пушкам на территории азербайджанского Карабаха. ВИДЕО

нагорный,карабах,нагорний

Вооруженные силы Азербайджана приступили к контртеррористической операции в ответ на гибель военнослужащего вследствие обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Trend.

Вследствие проведенной Вооруженными силами Азербайджана военной операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района. Один азербайджанский солдат погиб.

Читайте также: Новое обострение в Нагорном Карабахе: Сообщается о погибших и раненых

Автор: 

Азербайджан (813) Нагорный Карабах (471)
+70
А в первые дни войны, когда был хаос, в том числе и топливный Азербайджанский Сокар бесплатно заправлял пожарки и скорые...бесценная помощь в самый нужный момент
03.08.2022 19:04
+69
Молодцы респект Азербайджану!
03.08.2022 18:39
+67
"члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент" Гарно і правильно пишете
03.08.2022 18:40
Ховаються.
03.08.2022 20:18
Головне щоб добре різали кацапів та підкацапників
03.08.2022 19:38
сейчас как раз подходящее время
03.08.2022 19:47
Решил просто немного обвинять взгляды рт Украины!ПутиХуйло такое не пройдёт!
03.08.2022 19:47
Кацапські "миротворці".Це такий тролінг? Звучить наче знущання.
03.08.2022 19:51
армяне попали... Надо было договариваться до войны, или, хотя бы, неукоснительно выполнять последние договоренности... Ну а теперь все зависти от аппетитов Азербайджана...
03.08.2022 19:54
армяшки прикрились кацапами і болт ложили на домовленості, думали прокатить
03.08.2022 23:35
Видимо в этой ситуации украинские армяне воюющие за Украину испытывают двоякое чувство.
03.08.2022 19:56
Чем мы можем помочь?
03.08.2022 20:19
Думаю, далеко не все. Из всех знакомых мне армян, которых я спрашивал, ни один не высказывал ажиотажа насчет Карабаха, а одна армянка напрямую за то, чтобы отдать Карабах Азербайджану и прекратить этот конфликт.
03.08.2022 20:24
А тут вже треба вибирать! Вірменам, після 1990-го, була можливість жить автономно у складі Азербайджану, що став незалежною державою Однак їм це "в падлу" виявилося - бо вони "під кришею" Росії ще з 18 століття на Кавказі "бикували", і робили, що хотіли І це стосується не тільки Азербайджану - у Грузії теж до них купа претензій А тепер виявляється - вони в Азербайджані опиняються "на других ролях"? Ну, а Кремль на цьому і зіграв! Тепер вірмени "пожинають плоди" свого "бикування"
З Україною - те саме! Або вірмени стають "повноцінними громадянами України" і визнаЮть протиправною політику теперішніх політичних діячів Вірменії стосовно Карабаху, або (якщо вони мають Україну за "місце гешефту" і вважають своєю Батьківщиною не Україну, а Вірменію ) отримають в кінці-кінців те саме, що мали євреї в Україні у часи "Гайдамаччини"
04.08.2022 09:25
В Азербайджане началось опять . Вот что бывает , если остановиться и договориться - никогда не закончится .
показать весь комментарий
Можливо це домовленості,час настав відкривати фронти в інших місцях,значить росія достатньо виснажена,а можливо це помста Ердогана на обстріл Одеського порту після так званих перемовин по зерну. Будемо наблюдати що воно і як.
03.08.2022 19:58
Не розумію тільки одного, чого зараз Китай ху.ньою мається, за Пелосі ганяється? На кацапстані зараз можна майже вільно займати територію від Далекого Сходу і, як мінімум, до Уралу.
Гей, дипломати, підкажіть їм, якщо не здоганяють.
03.08.2022 20:01
Ніхто не буде атакувати ядерну державу.
показать весь комментарий
Ну як ніхто... Українці вже атакували і щє будуть.
03.08.2022 20:17
Українці нікого не атакували - українці боронять свою країну від іноземних загарбників - це геть інші речі.
03.08.2022 21:33
А то шо? Путєнг нападе?
показать весь комментарий
ти впевнений, що вона ядерна?
показать весь комментарий
Вони вже давно там, у зачинених сільскогосподарських комунах обробляют землі і мають з того врожай. А місцеві росіяне сидять по своїх бур'янах, бухають і скиглять (раніше намагалися китайців спробувати бити, але швидко отримали звездюлів і заспокоїлись).
03.08.2022 20:15
один маленький Тайвань с 20-ю миллионами инженеров и одной TSMC дороже и ценнее в разы, чем все таёжные глубеня балалайни, даже если к ним в довесок отдать васюганские болота. К тому же ползучее окитаивание там идет полным ходом, и через полсотни лет хер найдешь там школу с русским преподаванием. Хотя... будет платная частная. Но владелец - китаец.
03.08.2022 20:49
Через те що не розумієш , не ти Китаєм і керуєш , співчуваю ((
04.08.2022 00:59
і дивіться шо цікаво - Азербайджан оголосив, Азербайджан зробив.
русня тільки соплі ковтає і жодного слова проти Азербайджану - бо знає, як вякнe шось проти Азербайджану? - то прилетить з Турції.
03.08.2022 20:04
Нащо там Турція? Азербайджан і сам може русню в стойло поставити, якщо ті вякнуть щось.
03.08.2022 20:25
так, але від підтримки друзів теж не треба відмовлятися,
що б їх не зобідити - на те і друзі.
03.08.2022 20:38
Додай при цьому : у Азербайджані клоуна президентом не обирали , доріг замість зброї не будували , на кожному кутку в Азербайджані не сидять г@ндони як у нас і не верещать про братський наріт ((
04.08.2022 01:02 Ответить
Кацапи в Карабасі напудили в штани
03.08.2022 21:00
Так кто ж этого вяликого православного Война Кожугета поймет, когда он из-за щеки не вынимает с 24 февраля!
05.08.2022 18:58
русня і не буде вписуватись за вірмен. путєн з Ердоганом на переговорах злив армяш, щоб таким чином провчити Пашиняна.
03.08.2022 23:27
Пока рашисты утилизируются в Украине, у всех остальных стран есть возможность отвоевать свои территории. Респект Азербайджану!
03.08.2022 20:21
Красіво.
03.08.2022 20:23
Путен, памагі!!!
А так нічого, наші краще вміють.
03.08.2022 20:46
Азербайджанскому султану не нравится когда моль и его союзники не выполняют подписанные ими договоры.
03.08.2022 20:47
Мочи козлов!!!
03.08.2022 22:06
"російський миротворчий контингент" потрібно брати в лапки. то окупанти й вбивці, ніяк не миротворці!!!
03.08.2022 22:27
А в ушах теперь уже звучит мелодия: Байрактар....
03.08.2022 23:10
03.08.2022 23:18
пуйло на переговорах з Ердоганом злив армяшек. Тому армяшам було би зараз дуже мудро поступити - вийти з того Карабаха, який міжнародно вважається азербайджанським, рідписати з айзерами мирний договір, послати накуй кацапів і вигнати залишки кацапскої військової бази з Гюмрі. А далі заручатися підтримкою Туреччини і Європи. Тим паче, що в Європі, особливо у Франції, у вірменів є велика діаспора. ***** хотіло провчити Пашиняна, то замість цього взагалі втратить свій вплив на Закавказзі. многоходовочка, *****. )
03.08.2022 23:33
заручитись підтримкою Туреччини, ти нічого не поплутало?
03.08.2022 23:40
І завважте, ніякої реакції від "істинно російських патріотів" Симонян, Кеосаян...
04.08.2022 00:30
Украинцам лучше НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ эти события.
04.08.2022 09:46
