Удары по армянским пушкам на территории азербайджанского Карабаха. ВИДЕО
Вооруженные силы Азербайджана приступили к контртеррористической операции в ответ на гибель военнослужащего вследствие обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Trend.
Вследствие проведенной Вооруженными силами Азербайджана военной операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые.
Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района. Один азербайджанский солдат погиб.
З Україною - те саме! Або вірмени стають "повноцінними громадянами України" і визнаЮть протиправною політику теперішніх політичних діячів Вірменії стосовно Карабаху, або (якщо вони мають Україну за "місце гешефту" і вважають своєю Батьківщиною не Україну, а Вірменію ) отримають в кінці-кінців те саме, що мали євреї в Україні у часи "Гайдамаччини"
Гей, дипломати, підкажіть їм, якщо не здоганяють.
русня тільки соплі ковтає і жодного слова проти Азербайджану - бо знає, як вякнe шось проти Азербайджану? - то прилетить з Турції.
що б їх не зобідити - на те і друзі.
А так нічого, наші краще вміють.