Удары по армянским пушкам на территории азербайджанского Карабаха. ВИДЕО

Вооруженные силы Азербайджана приступили к контртеррористической операции в ответ на гибель военнослужащего вследствие обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на Лачинском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Trend.

Вследствие проведенной Вооруженными силами Азербайджана военной операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района. Один азербайджанский солдат погиб.

