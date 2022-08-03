Россияне обстреляли Сумщину, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, - ОВА

В среду 3 августа оккупанты обстреливали Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую громады Сумской области, в результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день россияне обстреляли три наших громады: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую. Всего 55 прилетов, к сожалению, с последствиями для гражданских людей", - написал Живицкий.

В 10:30 начался артиллерийский обстрел Краснопольской громады, было зафиксировано восемь прилетов, оккупанты обстреливали жилые кварталы. В результате были повреждены частные дома, хозяйственные здания и гражданская инфраструктура.

"Люди, к счастью, не пострадали", - подчеркнул глава ОВА.

