РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11422 посетителя онлайн
Новости
2 154 1

Россияне обстреляли Сумщину, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, - ОВА

сумщина,живицький

В среду 3 августа оккупанты обстреливали Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую громады Сумской области, в результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день россияне обстреляли три наших громады: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую. Всего 55 прилетов, к сожалению, с последствиями для гражданских людей", - написал Живицкий.

В 10:30 начался артиллерийский обстрел Краснопольской громады, было зафиксировано восемь прилетов, оккупанты обстреливали жилые кварталы. В результате были повреждены частные дома, хозяйственные здания и гражданская инфраструктура.

"Люди, к счастью, не пострадали", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте: Утром оккупанты обстреливали Сумщину, 14 "прилетов", жертв и разрушений нет, - ОВА

обстрел (29065) Сумская область (3590) Живицкий Дмитрий (242)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:01 Ответить
 
 