Россияне обстреляли Сумщину, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, - ОВА
В среду 3 августа оккупанты обстреливали Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую громады Сумской области, в результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"За день россияне обстреляли три наших громады: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую. Всего 55 прилетов, к сожалению, с последствиями для гражданских людей", - написал Живицкий.
В 10:30 начался артиллерийский обстрел Краснопольской громады, было зафиксировано восемь прилетов, оккупанты обстреливали жилые кварталы. В результате были повреждены частные дома, хозяйственные здания и гражданская инфраструктура.
"Люди, к счастью, не пострадали", - подчеркнул глава ОВА.
