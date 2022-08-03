Росіяни обстріляли Сумщину, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА

У середу 3 серпня окупанти обстрілювали Юнаківську, Миропільську і Краснопільську громади Сумської області, внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день росіяни обстріляли три наші громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську. Загалом 55 прильотів, на жаль, із наслідками для цивільних людей", - написав Живицький.

О 10:30 розпочався артилерійський обстріл Краснопільської громади, було зафіксовано вісім приходів, окупанти обстрілювали житлові квартали. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та цивільну інфраструктуру.

"Люди, на щастя, не постраждали", - наголосив голова ОВА.

