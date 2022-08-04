РУС
Оккупанты заделывают плитами дыры на Антоновском мосту, - Хлань

міст,антонівський

Российские захватчики не отремонтировали Антоновский мост. Проехать могут только легковые автомобили.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники.

Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и будто бы проекты есть, на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и все", - пояснил он.

мост (1040) Хлань Сергей (86) Херсонская область (5124)
Топ комментарии
+6
04.08.2022 10:59 Ответить
+5
Ватой надо забивать дыры в мосту. Замесив ее с любимым материалом якутского скульптора.
04.08.2022 11:08 Ответить
+4
якутский скульптор теж може внести свій проєкт латання...
04.08.2022 10:53 Ответить
Ну якщо ті що робили кримський, то Україна може бути спокійна. Ворог танками не пройде.
04.08.2022 10:52 Ответить
якутский скульптор теж може внести свій проєкт латання...
04.08.2022 10:53 Ответить
Кажуть він в гній додавав якийсь пластифікатор німецький і тепер коли імпортозаміщення то творити вже не може. Просрали навіть це.
04.08.2022 12:58 Ответить
04.08.2022 10:59 Ответить
мацкалі є мацкалі. **** з них взять?
04.08.2022 11:00 Ответить
Міст придатний для перекидання живої сили ворога, ***********, постачання провізії...
Хоча, командування ЗСУ зна що робить.
Це ж не Безумна з Катлетою керують.
04.08.2022 11:05 Ответить
Димка Рагозин космическу ракету скотчем заверил...Илан Маск в шоке...каже димон рационалитатор мирового уровня ..
04.08.2022 11:07 Ответить
Ватой надо забивать дыры в мосту. Замесив ее с любимым материалом якутского скульптора.
04.08.2022 11:08 Ответить
Можно слябами крадеными дырки позакрывать. Но тогда через мост придётся перебегать по одному.
04.08.2022 11:09 Ответить
«Игра в кальмара» - серия про мост.
04.08.2022 11:20 Ответить
Можно смеяться над рашистами но по мосту продолжают ездить не только легковые а и грузовые авто в том числе и бензовозы и БТРы. А каждый бензовоз может заправить десятки танков.
04.08.2022 11:23 Ответить
та да, даже танки едут, видео полно.
04.08.2022 11:48 Ответить
хоть одно выложи.
04.08.2022 12:06 Ответить
Я ще після перших дірок про це писав. Покласти плити і питання вирішене.

А те, що там мостобудівники Кримського мосту присутні немає жодного значення. Вони знають як з нуля побудувати надійний міст, а не пробитий ракетами і снарядами.
04.08.2022 12:04 Ответить
Делать мост - это одно, а ремонтировать его - совсем другое. Меня, впрочем, удивляет крымский мост, который до сих пор стоит. Может, П. лично попросмл там (и только там) не воровать? м
04.08.2022 14:32 Ответить
 
 