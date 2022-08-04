Оккупанты заделывают плитами дыры на Антоновском мосту, - Хлань
Российские захватчики не отремонтировали Антоновский мост. Проехать могут только легковые автомобили.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники.
Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и будто бы проекты есть, на практике - они просто положили на дыры дорожные плиты и все", - пояснил он.
Хоча, командування ЗСУ зна що робить.
Це ж не Безумна з Катлетою керують.
А те, що там мостобудівники Кримського мосту присутні немає жодного значення. Вони знають як з нуля побудувати надійний міст, а не пробитий ракетами і снарядами.