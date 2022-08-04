Окупанти закладають плитами дірки на Антонівському мості, - Хлань

Російські загарбники не відремонтували Антонівський міст. Проїхати можуть лише легкові автомобілі.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки.

Хоч орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є, на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і все", - пояснив він.

