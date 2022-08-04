Окупанти закладають плитами дірки на Антонівському мості, - Хлань
Російські загарбники не відремонтували Антонівський міст. Проїхати можуть лише легкові автомобілі.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки.
Хоч орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є, на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і все", - пояснив він.
Топ коментарі
+6 николай николаенко #464850
показати весь коментар04.08.2022 10:59 Відповісти Посилання
+5 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар04.08.2022 11:08 Відповісти Посилання
+4 piligrim
показати весь коментар04.08.2022 10:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча, командування ЗСУ зна що робить.
Це ж не Безумна з Катлетою керують.
А те, що там мостобудівники Кримського мосту присутні немає жодного значення. Вони знають як з нуля побудувати надійний міст, а не пробитий ракетами і снарядами.