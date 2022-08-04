УКР
Окупанти закладають плитами дірки на Антонівському мості, - Хлань

Російські загарбники не відремонтували Антонівський міст. Проїхати можуть лише легкові автомобілі.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки.

Хоч орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є, на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і все", - пояснив він.

Херсонська область
04.08.2022 10:59 Відповісти
Ватой надо забивать дыры в мосту. Замесив ее с любимым материалом якутского скульптора.
04.08.2022 11:08 Відповісти
якутский скульптор теж може внести свій проєкт латання...
04.08.2022 10:53 Відповісти
Ну якщо ті що робили кримський, то Україна може бути спокійна. Ворог танками не пройде.
04.08.2022 10:52 Відповісти
якутский скульптор теж може внести свій проєкт латання...
04.08.2022 10:53 Відповісти
Кажуть він в гній додавав якийсь пластифікатор німецький і тепер коли імпортозаміщення то творити вже не може. Просрали навіть це.
04.08.2022 12:58 Відповісти
04.08.2022 10:59 Відповісти
мацкалі є мацкалі. **** з них взять?
04.08.2022 11:00 Відповісти
Міст придатний для перекидання живої сили ворога, ***********, постачання провізії...
Хоча, командування ЗСУ зна що робить.
Це ж не Безумна з Катлетою керують.
04.08.2022 11:05 Відповісти
Димка Рагозин космическу ракету скотчем заверил...Илан Маск в шоке...каже димон рационалитатор мирового уровня ..
04.08.2022 11:07 Відповісти
Ватой надо забивать дыры в мосту. Замесив ее с любимым материалом якутского скульптора.
04.08.2022 11:08 Відповісти
Можно слябами крадеными дырки позакрывать. Но тогда через мост придётся перебегать по одному.
04.08.2022 11:09 Відповісти
«Игра в кальмара» - серия про мост.
04.08.2022 11:20 Відповісти
Можно смеяться над рашистами но по мосту продолжают ездить не только легковые а и грузовые авто в том числе и бензовозы и БТРы. А каждый бензовоз может заправить десятки танков.
04.08.2022 11:23 Відповісти
та да, даже танки едут, видео полно.
04.08.2022 11:48 Відповісти
хоть одно выложи.
04.08.2022 12:06 Відповісти
Я ще після перших дірок про це писав. Покласти плити і питання вирішене.

А те, що там мостобудівники Кримського мосту присутні немає жодного значення. Вони знають як з нуля побудувати надійний міст, а не пробитий ракетами і снарядами.
04.08.2022 12:04 Відповісти
Делать мост - это одно, а ремонтировать его - совсем другое. Меня, впрочем, удивляет крымский мост, который до сих пор стоит. Может, П. лично попросмл там (и только там) не воровать? м
04.08.2022 14:32 Відповісти
 
 