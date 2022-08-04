Резников уволил руководителей "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорта". ДОКУМЕНТ

Министр Обороны Украины Алексей Резников приказами 25-ДП и 26-ДП от 29 июля 2022 года уволил руководителей крупнейших государственных специализированных предприятий по торговле вооружением - Вадима Ноздрю с должности Генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" и Евгения Ларина с должности директора ГХВП" Спецтехноэкспорт".

Вадим Ноздря и Евгений Ларин были назначены на руководящие должности крупнейших государственных операторов рынка вооружения еще в январе 2020 года.

В начале широкомасштабной российской агрессии в этом году оба предприятия Постановлением Кабинета Министров Украины №237 от 9 марта 2022 года были исключены из состава Государственного концерна "Укроборонпром" и переданы Министерству обороны Украины.

В последние месяцы на "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" возложены задачи импорта вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Основаниями увольнения являются условия контрактов, заключенных с должностными лицами. Согласно нашим источникам, высшее руководство Министерства обороны Украины недовольно текущим исполнением контрактов на импорт критически важного вооружения. Дебиторская задолженность (сумма оплаченных средств, по которым до сих пор не поставлена продукция) по двум предприятиям уже достигает 14 миллиардов гривен, а некоторые контракты уже объявлены "безнадежными".

Напомним, что Служба безопасности Украины в декабре 2020 года проводила обыски в "Укрспецэкспорт" в рамках расследования по срыву ряда экспортных контрактов на рынке Пакистана.

