Резников уволил руководителей "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорта". ДОКУМЕНТ

Министр Обороны Украины Алексей Резников приказами 25-ДП и 26-ДП от 29 июля 2022 года уволил руководителей крупнейших государственных специализированных предприятий по торговле вооружением - Вадима Ноздрю с должности Генерального директора ДК "Укрспецэкспорт" и Евгения Ларина с должности директора ГХВП" Спецтехноэкспорт".

Вадим Ноздря и Евгений Ларин были назначены на руководящие должности крупнейших государственных операторов рынка вооружения еще в январе 2020 года.

В начале широкомасштабной российской агрессии в этом году оба предприятия Постановлением Кабинета Министров Украины №237 от 9 марта 2022 года были исключены из состава Государственного концерна "Укроборонпром" и переданы Министерству обороны Украины.

В последние месяцы на "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" возложены задачи импорта вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Основаниями увольнения являются условия контрактов, заключенных с должностными лицами. Согласно нашим источникам, высшее руководство Министерства обороны Украины недовольно текущим исполнением контрактов на импорт критически важного вооружения. Дебиторская задолженность (сумма оплаченных средств, по которым до сих пор не поставлена продукция) по двум предприятиям уже достигает 14 миллиардов гривен, а некоторые контракты уже объявлены "безнадежными".

Напомним, что Служба безопасности Украины в декабре 2020 года проводила обыски в "Укрспецэкспорт" в рамках расследования по срыву ряда экспортных контрактов на рынке Пакистана.

Резников уволил руководителей Укрспецэкспорта и Спецтехноэкспорта 01

+20
Стибзили пару міліардів і їх просто звільнили. Може пора розстрілювати?
04.08.2022 13:07 Ответить
+19
14 млрд. грн. переказали якимсь мутним постачалькам і не отримали озброєння.
МОУ це називає дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн. $ по довоєнному курсу.
04.08.2022 13:11 Ответить
+10
Якийсь мутняк.
04.08.2022 13:05 Ответить
Якийсь мутняк.
04.08.2022 13:05 Ответить
Написано мутно. Якщо зірвано поставки для ЗСУ, то розумію,але при чому тут Пакистан 2020 року. 162 дні вони нічого не робили,а сьогодні схаменулися
04.08.2022 13:14 Ответить
Ноздрю звільнив? За таке призвище треба карати...пляшкою..
04.08.2022 15:27 Ответить
а кто этих поцов назначал ?
04.08.2022 17:25 Ответить
Який взагалі експорт зброї під час війни!?!
04.08.2022 13:05 Ответить
Дивлячись якої.
04.08.2022 13:06 Ответить
А зрозуміти прочитане? Нєа..., для чого?
04.08.2022 13:14 Ответить
Вор у вора дубинку украл.
04.08.2022 13:06 Ответить
Украл, поделился, уволился. Просто бизнес...
04.08.2022 13:07 Ответить
Стибзили пару міліардів і їх просто звільнили. Може пора розстрілювати?
04.08.2022 13:07 Ответить
А чого він Резніков, він Рєзніков, він же кацап.
04.08.2022 13:08 Ответить
Кацапів, як і ментів, бувших не буває.
04.08.2022 13:09 Ответить
Він жид.
04.08.2022 13:16 Ответить
То ще гірше.
04.08.2022 22:46 Ответить
ожидаются новые потоки финансирования, поэтому нужны новые надежные кормчие, способные ловко лавировать в зедёных водах.
04.08.2022 13:09 Ответить
Ничё, гнида-Дерьмак поставит своих людей и пойдёт всё просто зашибись. Вобще ниякого озброення не увидим
04.08.2022 13:10 Ответить
14 млрд. грн. переказали якимсь мутним постачалькам і не отримали озброєння.
МОУ це називає дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн. $ по довоєнному курсу.
04.08.2022 13:11 Ответить
Ловят -- як зловят голову відрубати -- ділов то
04.08.2022 13:13 Ответить
НОЗДРЯ больше нюхать стала!)
04.08.2022 13:18 Ответить
Шо, знову? А як же ж безальтернативність зе лених спеців? Чи мо вакансії послів у Європі звільнились, що цю шоблу пристроїти? Під час війни ніяких звільнень не повинно бути просто так - тільки розстріл за саботаж, зраду і т.п.
04.08.2022 13:20 Ответить
ото вам і весь контр наступ..
Гроші вкрали
озброєння немає..
та подонків замість поставити до стіни
звільняють ...тіпа..
і все це розкрилось на 6 місяць війни..
Баканов у лондоні
прокурорша в швейцаріі
монастирський у Празі шоу робить
а хлопці погибають,
а прості люди та діти гроші на тепловізори збирають..
04.08.2022 13:22 Ответить
УКРАИНЕ НУЖНА ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ОТ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОРРУПЦИОНЕРОВ. СУДИТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ОЧИСТКА ,ТЕМ БЛИЖЕ ПОБЕДА УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 13:27 Ответить
"Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт"
Слово ЕКСПОРТ означає ВИВЕЗЕННЯ, а ІМПОРТ - ввезення товару в країні.
Ці поци правильно все робили - НЕ ВИВОЗИЛИ зброю за кордон.....
Треба створювати спецІМПОРТ. Шютка.....
04.08.2022 13:32 Ответить
А статтю уважно прочитати слабо?
04.08.2022 15:19 Ответить
вони дуже тяжко працювали, пора на заслуженний відпочинок.
04.08.2022 13:41 Ответить
Винести їм догану та відпустити додому в Швейцарію , Нехай нові обличчя ( слуги ) прийдуть грошенят зароблять . 14 мільярдів - яка дрібниця. Німечинна твою мать , ти чого нам зброю не даєш ?!!!
04.08.2022 13:50 Ответить
Після здачі в полон захисників Маріуполя, Маляр, закликала до тиші стосовно витоку інфо, та стверджувала, що все знаходиться під повним контролем Буданова, ООН, та Червоного Хреста, що сказали останні вже чули, Буданов розповідав про дублерів пуйла, але нічого не сказав про наших Героїв, то як можуть після цього знаходитись в "кріслах" ці особи....
04.08.2022 14:17 Ответить
А кто же назначил на должности этих "эффективных" менеджеров?....
04.08.2022 14:20 Ответить
Назначали колективно, а значит ответственных нет
04.08.2022 14:56 Ответить
И все забыли как при Кучме таких руководителей увольняли только через автомобильную аварию,и после гибели двух за это дело взялся тогдашний депутат Емець и тоже погиб в ДТП,
04.08.2022 15:30 Ответить
 
 