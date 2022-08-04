УКР
Резніков звільнив директора "Укрспецекспорту" Ноздрю та "Спецтехноекспорту" Ларіна. ДОКУМЕНТ

Міністр Оборони України Олексій Резніков наказами 25-ДП та 26-ДП від 29 липня 2022 року звільнив керівників найбільших державних спеціалізованих підприємств з торгівлі озброєнням - Вадим Ноздрю з посади Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та Євгена Ларіна з посади директора ДГЗП "Спецтехноекспорт".

Вадима Ноздрю та Євгена Ларіна було призначено на керівні посади найбільших державних операторів ринку озброєння ще у січні 2020-го року.

На початку широкомаштабної російської агресії цього року, обидва підприємства Постановою Кабінету Міністрів України №237 від 9 березня 2022 року були виключені зі складу Державного концерну "Укроборонпром" та передані Міністерству оборони України. 

Останні місяці на "Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт" покладено завдання імпорту озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Підставами звільнення є умови контрактів, укладеними з посадовцями. Відповідно до наших джерел, вище керівництво Міністерства оборони України незадоволено поточним виконанням контрактів на імпорт критично важливого озброєння. Дебіторська заборгованість (сума оплачених коштів, по яким досі не поставлено продукцію) по двом підприємствам вже сягає 14 мільярдів гривень, а деякі контракти вже оголошено "безнадійними".

Нагадаємо, що Служба безпеки України у грудні 2020-го року проводила обшуки в "Укрспецекспорт" в рамках розслідування щодо зриву низки експортних конрактів на ринку Пакистану.

Резніков звільнив директора Укрспецекспорту Ноздрю та Спецтехноекспорту Ларіна 01

+20
Стибзили пару міліардів і їх просто звільнили. Може пора розстрілювати?
04.08.2022 13:07 Відповісти
+19
14 млрд. грн. переказали якимсь мутним постачалькам і не отримали озброєння.
МОУ це називає дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн. $ по довоєнному курсу.
04.08.2022 13:11 Відповісти
+10
Якийсь мутняк.
04.08.2022 13:05 Відповісти
Якийсь мутняк.
04.08.2022 13:05 Відповісти
Написано мутно. Якщо зірвано поставки для ЗСУ, то розумію,але при чому тут Пакистан 2020 року. 162 дні вони нічого не робили,а сьогодні схаменулися
04.08.2022 13:14 Відповісти
Ноздрю звільнив? За таке призвище треба карати...пляшкою..
04.08.2022 15:27 Відповісти
а кто этих поцов назначал ?
04.08.2022 17:25 Відповісти
Який взагалі експорт зброї під час війни!?!
04.08.2022 13:05 Відповісти
Дивлячись якої.
04.08.2022 13:06 Відповісти
А зрозуміти прочитане? Нєа..., для чого?
04.08.2022 13:14 Відповісти
Вор у вора дубинку украл.
04.08.2022 13:06 Відповісти
Украл, поделился, уволился. Просто бизнес...
04.08.2022 13:07 Відповісти
Стибзили пару міліардів і їх просто звільнили. Може пора розстрілювати?
04.08.2022 13:07 Відповісти
А чого він Резніков, він Рєзніков, він же кацап.
04.08.2022 13:08 Відповісти
Кацапів, як і ментів, бувших не буває.
04.08.2022 13:09 Відповісти
Він жид.
04.08.2022 13:16 Відповісти
То ще гірше.
04.08.2022 22:46 Відповісти
ожидаются новые потоки финансирования, поэтому нужны новые надежные кормчие, способные ловко лавировать в зедёных водах.
04.08.2022 13:09 Відповісти
Ничё, гнида-Дерьмак поставит своих людей и пойдёт всё просто зашибись. Вобще ниякого озброення не увидим
04.08.2022 13:10 Відповісти
14 млрд. грн. переказали якимсь мутним постачалькам і не отримали озброєння.
МОУ це називає дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн. $ по довоєнному курсу.
04.08.2022 13:11 Відповісти
Ловят -- як зловят голову відрубати -- ділов то
04.08.2022 13:13 Відповісти
НОЗДРЯ больше нюхать стала!)
04.08.2022 13:18 Відповісти
Шо, знову? А як же ж безальтернативність зе лених спеців? Чи мо вакансії послів у Європі звільнились, що цю шоблу пристроїти? Під час війни ніяких звільнень не повинно бути просто так - тільки розстріл за саботаж, зраду і т.п.
04.08.2022 13:20 Відповісти
ото вам і весь контр наступ..
Гроші вкрали
озброєння немає..
та подонків замість поставити до стіни
звільняють ...тіпа..
і все це розкрилось на 6 місяць війни..
Баканов у лондоні
прокурорша в швейцаріі
монастирський у Празі шоу робить
а хлопці погибають,
а прості люди та діти гроші на тепловізори збирають..
04.08.2022 13:22 Відповісти
УКРАИНЕ НУЖНА ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ОТ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОРРУПЦИОНЕРОВ. СУДИТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ОЧИСТКА ,ТЕМ БЛИЖЕ ПОБЕДА УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 13:27 Відповісти
"Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт"
Слово ЕКСПОРТ означає ВИВЕЗЕННЯ, а ІМПОРТ - ввезення товару в країні.
Ці поци правильно все робили - НЕ ВИВОЗИЛИ зброю за кордон.....
Треба створювати спецІМПОРТ. Шютка.....
04.08.2022 13:32 Відповісти
А статтю уважно прочитати слабо?
04.08.2022 15:19 Відповісти
вони дуже тяжко працювали, пора на заслуженний відпочинок.
04.08.2022 13:41 Відповісти
Винести їм догану та відпустити додому в Швейцарію , Нехай нові обличчя ( слуги ) прийдуть грошенят зароблять . 14 мільярдів - яка дрібниця. Німечинна твою мать , ти чого нам зброю не даєш ?!!!
04.08.2022 13:50 Відповісти
Після здачі в полон захисників Маріуполя, Маляр, закликала до тиші стосовно витоку інфо, та стверджувала, що все знаходиться під повним контролем Буданова, ООН, та Червоного Хреста, що сказали останні вже чули, Буданов розповідав про дублерів пуйла, але нічого не сказав про наших Героїв, то як можуть після цього знаходитись в "кріслах" ці особи....
04.08.2022 14:17 Відповісти
А кто же назначил на должности этих "эффективных" менеджеров?....
04.08.2022 14:20 Відповісти
Назначали колективно, а значит ответственных нет
04.08.2022 14:56 Відповісти
И все забыли как при Кучме таких руководителей увольняли только через автомобильную аварию,и после гибели двух за это дело взялся тогдашний депутат Емець и тоже погиб в ДТП,
04.08.2022 15:30 Відповісти
 
 