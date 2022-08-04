Резніков звільнив директора "Укрспецекспорту" Ноздрю та "Спецтехноекспорту" Ларіна. ДОКУМЕНТ

Міністр Оборони України Олексій Резніков наказами 25-ДП та 26-ДП від 29 липня 2022 року звільнив керівників найбільших державних спеціалізованих підприємств з торгівлі озброєнням - Вадим Ноздрю з посади Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та Євгена Ларіна з посади директора ДГЗП "Спецтехноекспорт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вадима Ноздрю та Євгена Ларіна було призначено на керівні посади найбільших державних операторів ринку озброєння ще у січні 2020-го року.

На початку широкомаштабної російської агресії цього року, обидва підприємства Постановою Кабінету Міністрів України №237 від 9 березня 2022 року були виключені зі складу Державного концерну "Укроборонпром" та передані Міністерству оборони України.

Останні місяці на "Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт" покладено завдання імпорту озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Підставами звільнення є умови контрактів, укладеними з посадовцями. Відповідно до наших джерел, вище керівництво Міністерства оборони України незадоволено поточним виконанням контрактів на імпорт критично важливого озброєння. Дебіторська заборгованість (сума оплачених коштів, по яким досі не поставлено продукцію) по двом підприємствам вже сягає 14 мільярдів гривень, а деякі контракти вже оголошено "безнадійними".

Нагадаємо, що Служба безпеки України у грудні 2020-го року проводила обшуки в "Укрспецекспорт" в рамках розслідування щодо зриву низки експортних конрактів на ринку Пакистану.

