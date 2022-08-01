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Резніков провів зустріч із новим військовим аташе посольства США генералом Гармоном

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із Аташе з питань армії та оборони посольства США бригадним генералом Гармоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері посольства США.

У повідомленні зазначається: "Щойно прибулий Аташе з питань армії та оборони бригадний генерал Гармон разом з послом США в Україні Бріджит Брінк провів чергову розмову з Олексієм  Резніковим щодо підтримки самооборони України з боку США, включаючи системи HIMARS".

Також читайте: США тісно співпрацюють з партнерами, щоб забезпечити Україну всім, що допоможе перемогти, - посол Брінк

Резніков провів зустріч із новим військовим аташе посольства США генералом Гармоном 01

Автор: 

Резніков Олексій (1446) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+3
Пустобрьох - посміхається американською натяжною либою, а генерал суворо дивиться в обєктив . Усе на своїх місцях .
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01.08.2022 21:26
+2
Ніяк не можу зрозуміти..яка користь генералу від цього пустобрьоха...
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01.08.2022 20:59
+2


Звісно ніякої користі.
АЛЕ протокол вимагае зустрічі новопризначенного військового аташе з міністром оборони країни перебування.
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01.08.2022 21:20
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З'явилися детальні подробиці завтрашнього візиту Пелосі до Тайваню.

Пелосі прилетить завтра близько 17.30 до аеропорту Суншань у Тайбеї, проведе ніч у готелі Grand Hyatt, а вранці відвідає законодавчу раду Тайваню, де проведе зустрічі з керівництвом острова, включаючи його голову Цай Інвень.

В свою чергу, китайський дипломат Цао Уї з посиланням на Командування Східного військового округу Китаю заявив, що Китай «готовий поховати будь-якого ворога, що вторгся».

Напруга зростає...
https://t.me/operativnoZSU/34713
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01.08.2022 20:58 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти..яка користь генералу від цього пустобрьоха...
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01.08.2022 20:59 Відповісти


Звісно ніякої користі.
АЛЕ протокол вимагае зустрічі новопризначенного військового аташе з міністром оборони країни перебування.
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01.08.2022 21:20 Відповісти
Пустобрьох - посміхається американською натяжною либою, а генерал суворо дивиться в обєктив . Усе на своїх місцях .
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01.08.2022 21:26 Відповісти
Oct 18 Aug 20 Senior Defense Official and Defense Attaché, United States Defense Attaché Office, Russia --точно такий пост займав з жовтня 18-го по серпень 20го у посольстві США у рашистів
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01.08.2022 21:07 Відповісти
А насправді це й є той нагляд - overside, на якому наполягала Спартц й від наближення прибуття якого скаженів Міністр Резніков , звинувативши Швеця у праці на Хйла - а він теж кричав про це з початку проблем рзкрадання на постачанні військової допомоги ( не Хаймерсів)
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01.08.2022 21:13 Відповісти


"насправді це й є той нагляд - overside, на якому наполягала Спартц"
Навряд, військовий аташе присутній серед дипломатів посольств країн між якими є нормальні дип. відносини.
Наприклад, ще не дуже давно у нас був військовий аташе в бССр, а їх військовий аташе був В Україні.

Наглядом повинна займатися (може вже займається) ціла, досить велика, група фахівців в різних галузях (не тільки війскових), яким зовсім не обов'язково перебувати в Україні.
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01.08.2022 21:28 Відповісти
Это даже Фашистская википедия не скрывала , объяснение миссии АТАШЕ по военным делам ( военный агент при посольстве)

Военные и морские агенты из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров сухопутного и морского ведомства содержались за границей ведущими (ранее великими) и некоторыми другими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государствами (державами) при посольствах и миссиях и были предназначены для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 донесения своему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE правительству о всех изменениях в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружённых силах того государства (державы), при которой они находились. Иногда при военных агентах могли состоять их помощники. Главная обязанность военного или морского агента заключалась

во всестороннем изучении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE военного устройства и военного могущества тех государств, которые поручены их наблюдению, в сборе и обработке возможно полных, точных и своевременных сведений о вооруженных силах и средствах иностранных государств
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01.08.2022 21:51 Відповісти
а он будет контролировать средства помощи все стран объединенных Рамштайном - я думаю это и есть тот ревизор о котором говорил и Швец
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01.08.2022 21:54 Відповісти
Играй, Гармон!
)))
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01.08.2022 21:27 Відповісти
 
 