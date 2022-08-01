Резніков провів зустріч із новим військовим аташе посольства США генералом Гармоном

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із Аташе з питань армії та оборони посольства США бригадним генералом Гармоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері посольства США.

У повідомленні зазначається: "Щойно прибулий Аташе з питань армії та оборони бригадний генерал Гармон разом з послом США в Україні Бріджит Брінк провів чергову розмову з Олексієм Резніковим щодо підтримки самооборони України з боку США, включаючи системи HIMARS".

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