Резников провел встречу с новым военным атташе посольства США генералом Гармоном
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с атташе по вопросам армии и обороны посольства США бригадным генералом Гармоном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере посольства США.
В сообщении отмечается: "Только что прибывший атташе по вопросам армии и обороны бригадный генерал Гармон вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк провел очередной разговор с Алексеем Резниковым о поддержке самообороны Украины со стороны США, включая системы HIMARS".
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Пелосі прилетить завтра близько 17.30 до аеропорту Суншань у Тайбеї, проведе ніч у готелі Grand Hyatt, а вранці відвідає законодавчу раду Тайваню, де проведе зустрічі з керівництвом острова, включаючи його голову Цай Інвень.
В свою чергу, китайський дипломат Цао Уї з посиланням на Командування Східного військового округу Китаю заявив, що Китай «готовий поховати будь-якого ворога, що вторгся».
Напруга зростає...
https://t.me/operativnoZSU/34713
Звісно ніякої користі.
АЛЕ протокол вимагае зустрічі новопризначенного військового аташе з міністром оборони країни перебування.
"насправді це й є той нагляд - overside, на якому наполягала Спартц"
Навряд, військовий аташе присутній серед дипломатів посольств країн між якими є нормальні дип. відносини.
Наприклад, ще не дуже давно у нас був військовий аташе в бССр, а їх військовий аташе був В Україні.
Наглядом повинна займатися (може вже займається) ціла, досить велика, група фахівців в різних галузях (не тільки війскових), яким зовсім не обов'язково перебувати в Україні.
Военные и морские агенты из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров сухопутного и морского ведомства содержались за границей ведущими (ранее великими) и некоторыми другими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государствами (державами) при посольствах и миссиях и были предназначены для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 донесения своему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE правительству о всех изменениях в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружённых силах того государства (державы), при которой они находились. Иногда при военных агентах могли состоять их помощники. Главная обязанность военного или морского агента заключалась
во всестороннем изучении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE военного устройства и военного могущества тех государств, которые поручены их наблюдению, в сборе и обработке возможно полных, точных и своевременных сведений о вооруженных силах и средствах иностранных государств
)))