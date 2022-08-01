Резников провел встречу с новым военным атташе посольства США генералом Гармоном

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с атташе по вопросам армии и обороны посольства США бригадным генералом Гармоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере посольства США.

В сообщении отмечается: "Только что прибывший атташе по вопросам армии и обороны бригадный генерал Гармон вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк провел очередной разговор с Алексеем Резниковым о поддержке самообороны Украины со стороны США, включая системы HIMARS".

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