Суд восстановил в должности начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ДОКУМЕНТ

Запорожский окружной административный суд в лице судьи Жанны Черновой 2 августа вынес решение по иску бывшего начальника Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко в Командование Медицинских сил ВСУ.

В иске подполковник медицинской службы просил суд признать противоправным и отменить приказ временно исполняющего обязанности командира воинской части о своем увольнении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Індустріалка".

Также Виктор Писанко просил суд восстановить его в должности начальника госпиталя и взыскать с Командования Медицинских сил ВСУ моральный ущерб в размере 10 000 грн.

Военное руководство инкриминировало Виктору Писанко не развал работы вверенного ему учреждения, а появление разного рода информаций на странице госпиталя в фейсбуке (некоторое время она называлась "Дупка їжачка"), а также допуск иностранных журналистов (кстати, имевших аккредитацию Минобороны) на территорию воинской части.

Читайте: Оккупанты стреляли из "Градов" в сторону Запорожья, большинство ракет утонули в Днепре, – председатель ОВА Старух

Служебная проверка проходила уже после его освобождения от должности. В ходе ее проведения обвинения в сообщениях в фейсбуке отпали (члены комиссии не установили, кто из служебных лиц части имел к ней доступ).

За допуск иностранных журналистов на территорию воинской части Виктору Пысанко вынесли сначала выговор, а затем строгий выговор. Причем первый приказ появился почти через месяц после его увольнения и перевода на службу в другую часть.

Судья Запорожского окружного административного суда Жанна Чернова на заседаниях задавала много уточняющих вопросов и представителю Командования ТС ВСУ Владимиру Дьяченко, и представителю эксначальника госпиталя Игорю Гребневу.

2 августа она зачитала решение – исковые требования Виктора Пысанко к Командованию ТС ВСУ о признании противоправным и отмене решения удовлетворить частично.

Суд принял решение признать противоправным, отменить пункт приказа об увольнении Виктора Писанко и восстановить его в должности со 2 мая 2022 года. В другой части исковых требований (т.е. о взыскании с Командования Медицинских сил ВСУ морального вреда в размере 10000 грн) истцу суд отказал.

Также читайте: Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Представитель ответчика Владимир Дяченко после заседания сообщил журналистам "Суспільного", что они будут подавать апелляцию.





Напомним, 5 мая Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.