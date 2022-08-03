Суд восстановил в должности начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ДОКУМЕНТ
Запорожский окружной административный суд в лице судьи Жанны Черновой 2 августа вынес решение по иску бывшего начальника Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко в Командование Медицинских сил ВСУ.
В иске подполковник медицинской службы просил суд признать противоправным и отменить приказ временно исполняющего обязанности командира воинской части о своем увольнении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Індустріалка".
Также Виктор Писанко просил суд восстановить его в должности начальника госпиталя и взыскать с Командования Медицинских сил ВСУ моральный ущерб в размере 10 000 грн.
Военное руководство инкриминировало Виктору Писанко не развал работы вверенного ему учреждения, а появление разного рода информаций на странице госпиталя в фейсбуке (некоторое время она называлась "Дупка їжачка"), а также допуск иностранных журналистов (кстати, имевших аккредитацию Минобороны) на территорию воинской части.
Служебная проверка проходила уже после его освобождения от должности. В ходе ее проведения обвинения в сообщениях в фейсбуке отпали (члены комиссии не установили, кто из служебных лиц части имел к ней доступ).
За допуск иностранных журналистов на территорию воинской части Виктору Пысанко вынесли сначала выговор, а затем строгий выговор. Причем первый приказ появился почти через месяц после его увольнения и перевода на службу в другую часть.
Судья Запорожского окружного административного суда Жанна Чернова на заседаниях задавала много уточняющих вопросов и представителю Командования ТС ВСУ Владимиру Дьяченко, и представителю эксначальника госпиталя Игорю Гребневу.
2 августа она зачитала решение – исковые требования Виктора Пысанко к Командованию ТС ВСУ о признании противоправным и отмене решения удовлетворить частично.
Суд принял решение признать противоправным, отменить пункт приказа об увольнении Виктора Писанко и восстановить его в должности со 2 мая 2022 года. В другой части исковых требований (т.е. о взыскании с Командования Медицинских сил ВСУ морального вреда в размере 10000 грн) истцу суд отказал.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Представитель ответчика Владимир Дяченко после заседания сообщил журналистам "Суспільного", что они будут подавать апелляцию.
Напомним, 5 мая Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.
Коли вже закінчиться цей совок...
У ваших там задача побольше "генералов" в дерьме вывалить?
Звільнення відбувалось зі скандалом - не погодились в шпиталі заплющити очі на крадіжки Злати Некрасовой, гуманітарної допомоги в області.
Тим паче начмеда цього поважають і колеги, пацієнти та волонтери.
Те що суд втер носа штабним крисам, що тирили гуманітарку - то це файно.
запхніть собі методичку трошки далі, може менше поносу буде від вас чути
може пустив москальських «журналістів»
і виявляється це ок,
не проблема під час війни з москалями,
військова таємниця? ні не чув такої
Божечки! Госпіталю! Не "Шпиталю" у якому фершали по калідорах походжають!