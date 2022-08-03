РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10851 посетитель онлайн
Новости Фото
8 512 23

Суд восстановил в должности начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ДОКУМЕНТ

Запорожский окружной административный суд в лице судьи Жанны Черновой 2 августа вынес решение по иску бывшего начальника Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко в Командование Медицинских сил ВСУ.

В иске подполковник медицинской службы просил суд признать противоправным и отменить приказ временно исполняющего обязанности командира воинской части о своем увольнении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Індустріалка".

Также Виктор Писанко просил суд восстановить его в должности начальника госпиталя и взыскать с Командования Медицинских сил ВСУ моральный ущерб в размере 10 000 грн.

Военное руководство инкриминировало Виктору Писанко не развал работы вверенного ему учреждения, а появление разного рода информаций на странице госпиталя в фейсбуке (некоторое время она называлась "Дупка їжачка"), а также допуск иностранных журналистов (кстати, имевших аккредитацию Минобороны) на территорию воинской части.

Читайте: Оккупанты стреляли из "Градов" в сторону Запорожья, большинство ракет утонули в Днепре, – председатель ОВА Старух

Служебная проверка проходила уже после его освобождения от должности. В ходе ее проведения обвинения в сообщениях в фейсбуке отпали (члены комиссии не установили, кто из служебных лиц части имел к ней доступ).

За допуск иностранных журналистов на территорию воинской части Виктору Пысанко вынесли сначала выговор, а затем строгий выговор. Причем первый приказ появился почти через месяц после его увольнения и перевода на службу в другую часть.

Судья Запорожского окружного административного суда Жанна Чернова на заседаниях задавала много уточняющих вопросов и представителю Командования ТС ВСУ Владимиру Дьяченко, и представителю эксначальника госпиталя Игорю Гребневу.

2 августа она зачитала решение – исковые требования Виктора Пысанко к Командованию ТС ВСУ о признании противоправным и отмене решения удовлетворить частично.

Суд принял решение признать противоправным, отменить пункт приказа об увольнении Виктора Писанко и восстановить его в должности со 2 мая 2022 года. В другой части исковых требований (т.е. о взыскании с Командования Медицинских сил ВСУ морального вреда в размере 10000 грн) истцу суд отказал.

Также читайте: Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Представитель ответчика Владимир Дяченко после заседания сообщил журналистам "Суспільного", что они будут подавать апелляцию.

Суд восстановил в должности начальника Запорожского военного госпиталя Писанко 01
Суд восстановил в должности начальника Запорожского военного госпиталя Писанко 02

Напомним, 5 мая Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Писанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.

Запорожье (2735) Минобороны (9546) суд (25193) увольнение (2701)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
ти диви, може з війною щось у судах перевернеться?
показать весь комментарий
03.08.2022 17:26 Ответить
+18
О! Це дійсно дуже гарна новина. Сам допомагав шпиталю як волонтер тож наочно бачив які дуже гарні зміни там відбувались ще до повномасштабного вторгнення. Начальника шпиталю Віктора Писанко дуже поважають в Запоріжжі.

Звільнення відбувалось зі скандалом - не погодились в шпиталі заплющити очі на крадіжки Злати Некрасовой, гуманітарної допомоги в області.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:05 Ответить
+17
Гарна новина. Цей нач госп багато отримував ліків від волонткрів і не ділився з паркетними генералами. Тому його й звільнили.
Коли вже закінчиться цей совок...
показать весь комментарий
03.08.2022 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти диви, може з війною щось у судах перевернеться?
показать весь комментарий
03.08.2022 17:26 Ответить
"Дупка їжачка" - а пан начгоспіталю з почуттям гумору
показать весь комментарий
03.08.2022 17:33 Ответить
головне що вінкрутий спец
показать весь комментарий
03.08.2022 18:53 Ответить
Головніше що він зміг долучити до роботи шпиталю крутих спеців.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:05 Ответить
А як назвати? Очко Саурона, PізDец нєізлічім. Це він ще лагідно назвав. Там за день в тому госпіталі сивим можна стати. Залізні люди там працюють. ГЕРОЇ.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:53 Ответить
Гарна новина. Цей нач госп багато отримував ліків від волонткрів і не ділився з паркетними генералами. Тому його й звільнили.
Коли вже закінчиться цей совок...
показать весь комментарий
03.08.2022 17:59 Ответить
Тогда же, когда и пригожинские тролли!
У ваших там задача побольше "генералов" в дерьме вывалить?
показать весь комментарий
03.08.2022 18:03 Ответить
Це правда. Як мешканець Запоріжжя та пов'язаний зі шпиталем волонтер кажу.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:07 Ответить
Я б цю манду Остащенко спалив, Писанка - реально працюючий чувак. І дякую всім з Запоріжжя, хто долучився і допоміг йому створити шпиталь і служби до нього!
показать весь комментарий
03.08.2022 18:47 Ответить
О! Це дійсно дуже гарна новина. Сам допомагав шпиталю як волонтер тож наочно бачив які дуже гарні зміни там відбувались ще до повномасштабного вторгнення. Начальника шпиталю Віктора Писанко дуже поважають в Запоріжжі.

Звільнення відбувалось зі скандалом - не погодились в шпиталі заплющити очі на крадіжки Злати Некрасовой, гуманітарної допомоги в області.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:05 Ответить
Мабудь не ділився з начальством, а вони такого нікому не вибачають.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:10 Ответить
Там така ***** зараз в начальниках, що більше шкодить. Мабуть, смоктала зерьмаку, раз на цій посаді
показать весь комментарий
03.08.2022 18:39 Ответить
Кажуть ***** пов'язана з кирилом тимошенко.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:00 Ответить
О, тепер суд має право відміняти накази по особовому складу командувачів про призначення інші посади? Щось нове, тепер любий військовий може звернутись до тьоці судді про неправомірність його переведення в бойову частину з військомату чи тилової частини? Негайно відновлювати військову прокуратуру, військовий суд і створювати військову поліцію. Подивіться, що роблять цивільних суди з тими тьотками і дядьками в мантіях зі зрадниками, дезертирами, колаборантами і шпигунами - їх під ЗАСТАВУ випускають і дають умовні строки. Так орда прийде і до Львова......
показать весь комментарий
03.08.2022 18:15 Ответить
а ви тепле з м'яким не плутайте. Відновлення на посаді - це цивільно-правові відносини.
Тим паче начмеда цього поважають і колеги, пацієнти та волонтери.
Те що суд втер носа штабним крисам, що тирили гуманітарку - то це файно.
запхніть собі методичку трошки далі, може менше поносу буде від вас чути
показать весь комментарий
03.08.2022 18:31 Ответить
Не штабним пацюкам а одній ******* манді. Цікаво, ця ***** від дерьмака?
показать весь комментарий
03.08.2022 18:40 Ответить
від кирила тимошенко
показать весь комментарий
03.08.2022 23:03 Ответить
Все добре у вас, але треба думати перед тим, які пихдіти. Хоч би в питанні розібрався, млять. В тому шпиталі лікарі не отримувати жодних надбавок, хоча частина приписаних до госпіталю лікарів працювали на пунктах стабілізації і мали неілюзорні шанси бути вбитими. А ось лікарі війскового шпиталю і Львові такі надбавки. Просто якась ****** ***** керує в нас Командуванням медичних сил, її навіть Госпітальєри клянуть, а я їм більше віри маю, ніж цій манді Тетяні Остащенко, млять. На її совіті сотні не врятованих життів
показать весь комментарий
03.08.2022 18:45 Ответить
нормально,
може пустив москальських «журналістів»
і виявляється це ок,
не проблема під час війни з москалями,
військова таємниця? ні не чув такої
показать весь комментарий
03.08.2022 19:03 Ответить
а можете більш зрозуміло викласти думку?? Бо інакше кацапсіною повонює
показать весь комментарий
03.08.2022 19:24 Ответить
"допуск іноземних журналістів (які, до речі, мали акредитацію Міноборони)"
показать весь комментарий
03.08.2022 19:44 Ответить
військового госпіталю

Божечки! Госпіталю! Не "Шпиталю" у якому фершали по калідорах походжають!
показать весь комментарий
03.08.2022 21:32 Ответить
Переможемо марченко - врятуємо Запоріжжя.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:04 Ответить
 
 