Cуд поновив на посаді начальника Запорізького військового госпіталю Писанка. ДОКУМЕНТ

Запорізький окружний адміністративний суд в особі судді Жанни Чернової 2 серпня виніс рішення по позову колишнього начальника Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка до Командування Медичних сил ЗСУ.

У позові підполковник медичної служби просив суд визнати протиправним та скасувати наказ тимчасово виконувача обов'язків командира військової частини про своє звільнення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Індустріалка".

Також Віктор Писанко просив суд поновити його на посаді начальника госпіталю та стягнути з Командування Медичних сил ЗСУ моральну шкоду у розмірі 10000 грн.

Військове керівництво інкримінувало Віктору Писанку не розвал роботи ввіреної йому установи, а появу різного роду інформацій на сторінці госпіталю у фейсбуці (деякий час вона називалася "Дупка їжачка"), а також допуск іноземних журналістів (які, до речі, мали акредитацію Міноборони) на територію військової частини.

Службова перевірка проходила вже після його звільнення з посади. В ході її проведення звинувачення щодо дописів у фейсбуці відпали (члени комісії не встановили, хто зі службових осіб частини мав до неї доступ).

За допуск іноземних журналістів на територію військової частини Віктору Писанку винесли спочатку догану, а потім сувору догану. Причому перший наказ з’явився майже через місяць після його звільнення і переведення на службу в іншу частину.

Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Жанна Чернова на засіданнях ставила багато уточнювальних питань і представнику Командування МС ЗСУ Володимиру Дяченку, і представнику ексначальника госпіталю Ігору Гребнєву.

2 серпня вона зачитала рішення - позовні вимоги Віктора Писанка до Командування МС ЗСУ про визнання протиправним та скасування рішення задовольнити частково.

Суд прийняв рішення визнати протиправним, скасувати пункт наказу про звільнення Віктора Писанка та поновити його на посаді з 2 травня 2022 року. В іншій частині позовних вимог (тобто про стягнення з Командування Медичних сил ЗСУ моральної шкоди у розмірі 10000 грн) позивачу суд відмовив.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Представник відповідача Володимир Дяченко після засідання повідомив журналістам "Суспільного", що вони будуть подавати апеляцію.





Нагадаємо, 5 травня Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення про звільнення з посади в.о. командира Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка. Водночас працівники закладу, волонтери, пацієнти шпиталю виступили проти цього рішення.