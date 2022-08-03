УКР
Cуд поновив на посаді начальника Запорізького військового госпіталю Писанка. ДОКУМЕНТ

Запорізький окружний адміністративний суд в особі судді Жанни Чернової 2 серпня виніс рішення по позову колишнього начальника Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка до Командування Медичних сил ЗСУ.

У позові підполковник медичної служби просив суд визнати протиправним та скасувати наказ тимчасово виконувача обов'язків командира військової частини про своє звільнення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Індустріалка".

Також Віктор Писанко просив суд поновити його на посаді начальника госпіталю та стягнути з Командування Медичних сил ЗСУ моральну шкоду у розмірі 10000 грн.

Військове керівництво інкримінувало Віктору Писанку не розвал роботи ввіреної йому установи, а появу різного роду інформацій на сторінці госпіталю у фейсбуці (деякий час вона називалася "Дупка їжачка"), а також допуск іноземних журналістів (які, до речі, мали акредитацію Міноборони) на територію військової частини.

Службова перевірка проходила вже після його звільнення з посади. В ході її проведення звинувачення щодо дописів у фейсбуці відпали (члени комісії не встановили, хто зі службових осіб частини мав до неї доступ).

За допуск іноземних журналістів на територію військової частини Віктору Писанку винесли спочатку догану, а потім сувору догану. Причому перший наказ з’явився майже через місяць після його звільнення і переведення на службу в іншу частину.

Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Жанна Чернова на засіданнях ставила багато уточнювальних питань і представнику Командування МС ЗСУ Володимиру Дяченку, і представнику ексначальника госпіталю Ігору Гребнєву.

2 серпня вона зачитала рішення - позовні вимоги Віктора Писанка до Командування МС ЗСУ про визнання протиправним та скасування рішення задовольнити частково.

Суд прийняв рішення визнати протиправним, скасувати пункт наказу про звільнення Віктора Писанка та поновити його на посаді з 2 травня 2022 року. В іншій частині позовних вимог (тобто про стягнення з Командування Медичних сил ЗСУ моральної шкоди у розмірі 10000 грн) позивачу суд відмовив.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Представник відповідача Володимир Дяченко після засідання повідомив журналістам "Суспільного", що вони будуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, 5 травня Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення про звільнення з посади в.о. командира Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка. Водночас працівники закладу, волонтери, пацієнти шпиталю виступили проти цього рішення.

Запоріжжя (2361) Міноборони (7633) суд (11814) звільнення (2719)
Топ коментарі
+21
ти диви, може з війною щось у судах перевернеться?
показати весь коментар
03.08.2022 17:26 Відповісти
+18
О! Це дійсно дуже гарна новина. Сам допомагав шпиталю як волонтер тож наочно бачив які дуже гарні зміни там відбувались ще до повномасштабного вторгнення. Начальника шпиталю Віктора Писанко дуже поважають в Запоріжжі.

Звільнення відбувалось зі скандалом - не погодились в шпиталі заплющити очі на крадіжки Злати Некрасовой, гуманітарної допомоги в області.
показати весь коментар
03.08.2022 18:05 Відповісти
+17
Гарна новина. Цей нач госп багато отримував ліків від волонткрів і не ділився з паркетними генералами. Тому його й звільнили.
Коли вже закінчиться цей совок...
показати весь коментар
03.08.2022 17:59 Відповісти
"Дупка їжачка" - а пан начгоспіталю з почуттям гумору
показати весь коментар
03.08.2022 17:33 Відповісти
головне що вінкрутий спец
показати весь коментар
03.08.2022 18:53 Відповісти
Головніше що він зміг долучити до роботи шпиталю крутих спеців.
показати весь коментар
03.08.2022 23:05 Відповісти
А як назвати? Очко Саурона, PізDец нєізлічім. Це він ще лагідно назвав. Там за день в тому госпіталі сивим можна стати. Залізні люди там працюють. ГЕРОЇ.
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
Тогда же, когда и пригожинские тролли!
У ваших там задача побольше "генералов" в дерьме вывалить?
показати весь коментар
03.08.2022 18:03 Відповісти
Це правда. Як мешканець Запоріжжя та пов'язаний зі шпиталем волонтер кажу.
показати весь коментар
03.08.2022 18:07 Відповісти
Я б цю манду Остащенко спалив, Писанка - реально працюючий чувак. І дякую всім з Запоріжжя, хто долучився і допоміг йому створити шпиталь і служби до нього!
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
Мабудь не ділився з начальством, а вони такого нікому не вибачають.
показати весь коментар
03.08.2022 18:10 Відповісти
Там така ***** зараз в начальниках, що більше шкодить. Мабуть, смоктала зерьмаку, раз на цій посаді
показати весь коментар
03.08.2022 18:39 Відповісти
Кажуть ***** пов'язана з кирилом тимошенко.
показати весь коментар
03.08.2022 23:00 Відповісти
О, тепер суд має право відміняти накази по особовому складу командувачів про призначення інші посади? Щось нове, тепер любий військовий може звернутись до тьоці судді про неправомірність його переведення в бойову частину з військомату чи тилової частини? Негайно відновлювати військову прокуратуру, військовий суд і створювати військову поліцію. Подивіться, що роблять цивільних суди з тими тьотками і дядьками в мантіях зі зрадниками, дезертирами, колаборантами і шпигунами - їх під ЗАСТАВУ випускають і дають умовні строки. Так орда прийде і до Львова......
показати весь коментар
03.08.2022 18:15 Відповісти
а ви тепле з м'яким не плутайте. Відновлення на посаді - це цивільно-правові відносини.
Тим паче начмеда цього поважають і колеги, пацієнти та волонтери.
Те що суд втер носа штабним крисам, що тирили гуманітарку - то це файно.
запхніть собі методичку трошки далі, може менше поносу буде від вас чути
показати весь коментар
03.08.2022 18:31 Відповісти
Не штабним пацюкам а одній ******* манді. Цікаво, ця ***** від дерьмака?
показати весь коментар
03.08.2022 18:40 Відповісти
від кирила тимошенко
показати весь коментар
03.08.2022 23:03 Відповісти
Все добре у вас, але треба думати перед тим, які пихдіти. Хоч би в питанні розібрався, млять. В тому шпиталі лікарі не отримувати жодних надбавок, хоча частина приписаних до госпіталю лікарів працювали на пунктах стабілізації і мали неілюзорні шанси бути вбитими. А ось лікарі війскового шпиталю і Львові такі надбавки. Просто якась ****** ***** керує в нас Командуванням медичних сил, її навіть Госпітальєри клянуть, а я їм більше віри маю, ніж цій манді Тетяні Остащенко, млять. На її совіті сотні не врятованих життів
показати весь коментар
03.08.2022 18:45 Відповісти
нормально,
може пустив москальських «журналістів»
і виявляється це ок,
не проблема під час війни з москалями,
військова таємниця? ні не чув такої
показати весь коментар
03.08.2022 19:03 Відповісти
а можете більш зрозуміло викласти думку?? Бо інакше кацапсіною повонює
показати весь коментар
03.08.2022 19:24 Відповісти
"допуск іноземних журналістів (які, до речі, мали акредитацію Міноборони)"
показати весь коментар
03.08.2022 19:44 Відповісти
військового госпіталю

Божечки! Госпіталю! Не "Шпиталю" у якому фершали по калідорах походжають!
показати весь коментар
03.08.2022 21:32 Відповісти
Переможемо марченко - врятуємо Запоріжжя.
показати весь коментар
04.08.2022 07:04 Відповісти
 
 