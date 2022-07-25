Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади Першого заступника Секретаря Ради національно безпеки і оборони Украни.

Відповідний указ №528/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Указ датований 25 липня.

Руслан Демченко - надзвичайний і повноважний посол України. За часів президентства Віктора Януковича був першим заступником міністра закордонних справ.

На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

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Демченко неодноразово звинувачували в роботі на Росію. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що Демченко разом із главою ОП Єрмаком був учасником наради у президента Зеленського, на якій вирішили скасувати спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" і закликає притягнути його до кримінальної відповідальності за зрив спецоперації. Бутусов також називає Демченка "російським шпигуном".

Народний депутат "Голосу" Рахманін вважає, що Демченко має нести відповідальність за "Харківські угоди", адже безпосередньо готував їх текст. Журналісти "Схем" опублікували відео, на якому Демченко агітує за "Харківські угоди" і каже, що Чорноморський флот РФ не стане причиною нестабільності в Криму. В МЗС твердять, що Демченко не має стосунку до "Харківських угод".

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Ще один скандал пов’язаний із отриманням Демченком статусу учасника бойових дій: активісти та нардепиповідомляють, що він отримав УБД після відрядження на Донетчину. В Мінветеранів кажуть, що Демченко статус Демченку надали "на основі відомостей про його діяльність у 2014 році".

В листопаді 2021 року Офіс Президента засекретив результати люстраційної перевірки Демченка. Також він зник з люстраційного списку Мін’юсту.