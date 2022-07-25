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Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, - указ Зеленского

руслан,демченко

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №528/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Указ датирован 25 июля.

Руслан Демченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины. Во время президентства Виктора Януковича был первым заместителем министра иностранных дел.

На должность первого замсекретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.

Читайте: Россия "поможет" Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима" Зеленского, - Лавров

Демченко неоднократно обвинялся в работе на Россию. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что Демченко вместе с главой ОП Ермаком был участником совещания у президента Зеленского, на котором решили отменить спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" и призывает привлечь его к уголовной ответственности за срыв спецоперации. Бутусов также называет Демченко "российским шпионом".

Народный депутат "Голоса" Рахманин считает, что Демченко должен нести ответственность за "Харьковские соглашения", ведь непосредственно готовил их текст. Журналисты "Схем" опубликовали видео, где Демченко агитирует за "Харьковские соглашения" и говорит, что Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму. В МИДе утверждают, что Демченко не имеет отношения к "Харьковским соглашениям".

Читайте: Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, - указ Зеленского

Еще один скандал связан с получением Демченко статуса участника боевых действий: активисты и нардепы сообщают, что он получил УБД после командировки в Донетчину. В Минветеранов говорят, что Демченко статус Демченко предоставили "на основе сведений о его деятельности в 2014 году".

В ноябре 2021 года Офис Президента засекретил результаты люстрационной проверки Демченко. Также он исчез из люстрационного списка Минюста.

Зеленский Владимир (20365) СНБО (4432) увольнение (2679) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+85
Спарц разворушила гнездо....
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25.07.2022 12:26
+85
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

·

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1550885622000254978 23 июл.

Стесняюсь спросить: а Гетьманцев ничего-ничего не знал, являясь официальным помощником Сивковича как депутата на протяжении 8 (!) лет ?

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25.07.2022 12:28
+54
не пройшло й пів року...
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25.07.2022 12:22
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Думаю у нього ранг вище ніж у ГРУшного агента дЄрмака - працює агентом ФСБ на вищих щяблях
влади України він ще з часів Януковоща.
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25.07.2022 14:30 Ответить
Ну так повинен же щось ОП.
Генерали, офіцери і війська воюють, У
країнці працюють і допомагають ЗСУ,
А Гарант карти тасує, звільняючи призначену ним же челядь.
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25.07.2022 14:16 Ответить
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25.07.2022 14:19 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVZhSye8ImAIzP18vmfLFE06nre0JCZzDT0DAREFGVPXIYet-n8ePZjJYy98xYrmKWyi-****************************************************************************************-6K5u0ilJqVA_jCQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0eZHpk3iAgXMjVNDKvxMAdKHz7miR5NqZke1qk9US4ihyTCA1Nasyfkpm9m3EuT78l?__cft__[0]=AZVZhSye8ImAIzP18vmfLFE06nre0JCZzDT0DAREFGVPXIYet-n8ePZjJYy98xYrmKWyi-****************************************************************************************-6K5u0ilJqVA_jCQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Зеленський на річницю Вагнергейту звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченко, якого сам Зеленський відчайдушно захищав від мого питання на прес-конференції. Ціна призначення російського агента у владу стала страшною

Так, правда про Демченка, про якого я так багато писав та казав, почала визнаватись на п'ятий місяць війни.

Сьогодні президент Зеленський звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка одну з найскандальніших осіб у своєму оточенні, відкритого проросійського політика, співавтора Харківських угод про здачу Крима, першого заступника міністра МЗС часів Януковича Руслана Демченка.

Одночасно, за даними Цензор.Нет, Демченко усунутий з посади начальника комітету по розвідці при президенті. В нього було дві посади, і вплив Демченко пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб.

Я багато разів називав Демченка російським агентом, оскільки саме після його призначення 16 червня 2020-го року на посаду керівника операції усієї української розвідки протягом кількох місяців були провалені. Український розвідник Євген Голубєв був застрелений росіянами на кордоні під час однієї з таких операцій, важкі втрати зазнала наша агентура.

Зеленський призначив Демченка незаконно - Демченко був люстрований у 2015-му році і не міг бути призначеним на державні посади, але Зеленський відкрито порушив закон. Очевидно, президент знав про проросійські зв'язки Демченка.

Саме про Демченка я задав питання на прес-конференції у листопаді 2021-го року, і згадайте, як відчайдушно кинувся його захищати Зеленський.

Для усіх зрозуміло, що звільнили Демченка саме тому, що докази його роботу на Росію очевидні для усіх, а найбільше для наших союзників в США. Саме через провал роботи комітету по розвідці при президенті не було у січні-лютому 2022-го не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не було проведено розгортання ТРО, не було вчасно підірвано мости через Чонгар, не було захищено з тилу Маріуполь, не було вчасно евакуйовано населення на напрямках російських ударів.

Я стверджував, що Демченко, який контролював усю українську розвідку, причетний до провалу усіх наших спецоперацій у 2020-му, і тепер після початку війни про це збагнув і президент, який так відчайдушно захищав зрадника.

Думаю, всі розуміють, що якби начальник комітету по розвідці був професіоналом та патріотом то зараз він би без проблем знайшов можливості показати свій патріотизм та служіння Україні. Але жодної заяви та фото Демченка починаючи з 24 лютого нема, взагалі нема, на фронт його ніхто не бачив. І наші західні партнери Демченку ніколи не довіряли, і зараз, під час війни, це питання нарешті стало принциповим.

Мене багато питали та навіть зараз питають - а чи варто було так відкрито сперечатись та підвищувати голос на президента пі час прес-конференції? Чи варто було стільки писати про Вагнергейт та Демченко? Чи не нашкодить це країні під час війни? Зараз, думаю, для всіх очевидно, що так.

Друзі, зараз кожен бачить кадри сотень знищених міст та сіл, ти нескінченні списки десятків тисяч загиблих. Я знав, до чого призведе діяльність Демченка та іншої російської агентури в оточенні Зеленського. Я знав та писав, що вони торують шляхи для нашої здачі Росії. І зараз жалкую тільки про одне - треба було писати та виступати про це набагато більше.

Нажаль, загиблих це вже не поверне, а такі як Демченко відкрили шлях до повного знищення нашої країни.

Я не буду питати - а чи позбавлений Демченко громадянства, бо позбавлення громадянства я вважаю політичним замовленням, винуватців треба судити у нас. Я буду питати - а де зараз Демченко? Де він воює? Чи він виїхав кудись?

Чи знаходиться він зараз на території України, і чому він досі не дає покази слідству у камері СБУ?

Хіба не зрозуміло, що саме російська дезінформація на найвищому рівні створила: заспокійливі балачки президента про "шашликі у травні"; відсутність вчасного розгортання усіх сил оборони; відсутність розгортання оперрезерву; відсутність розгортання Тероборони; відсутність за три роки масових закупівлі снарядів 152 мм; відсутність за три роки закупівлі ПТРК Стугна; провал наших диверсійних груп, в тому числі провал по вагнерівцям; провал таємної закупівлі російського військового обладнання. Хіба не очевидно, що все це все ланцюжки однієї мережи?

Коли я задавав питання Зеленському на прес-конференції, все це ще був час виправити. Звільнити зрадника вчасно. Замість того уся пропагандистська машина влади, усі ці арестовичі, подоляки, єрмаки та тисячі найнятих ботів захищали владу та Демченка, і ця страшна брехня дозволила росіянам мати у нашій розвідці людину з найвищим допуском, і нам не дозволили підготуватись до війни належним чином, не дозволили виконати навіть ті плани Держоборонзамовлення, які ухвалювала Верховна Рада. Так що коли слухаєте пропагандистів - пам'ятайте, що ця кров є і на них. А зараз за ці провали та ріки крові влада, яка так відчайдушно захищала Демченка, має нести політичну відповідальність.

І ще - цей зрадник в оточенні президента, цілком ймовірно, є не останнім.
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25.07.2022 14:20 Ответить
Агент ГРУ дЄрмак на мущці, агент ФСБ Демченко відсторонений.
Браво Вікторія Спартц, так тримати
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25.07.2022 14:23 Ответить
Може краще своїм 73 ушлепкам дати курячій мозок?!
зе доручити зайнятися притаманим йому ділом - дурня зображати!
Не можна жити чужим розумом
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25.07.2022 19:43 Ответить
Ради такого жирного крота как Дерьмак решили пожертвовать рыбой поменьше
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25.07.2022 20:03 Ответить
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25.07.2022 14:27 Ответить
И только великий визирь Ермак с каждым днём становится всё незаменимее...
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25.07.2022 14:33 Ответить
тепер стане ще одним "совєтніком"
дерьмака
тридцятьпершим
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25.07.2022 14:44 Ответить
Успеть надо, а то уйдет. По простому. Арматурой. Лопатой. С высоты. Та много вариантов. Саша бы Белый сумел сразу.
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25.07.2022 14:57 Ответить
От що Байден животворящий робить!
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25.07.2022 15:00 Ответить
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25.07.2022 15:12 Ответить
МММ?
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25.07.2022 22:35 Ответить
Звільнити мало, потрібно притягнути за антиукраїнську діяльність, тільки харківські угоди тягнуть на елстул!!! З'ясувати причетність до ліквідації дер документів!!
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25.07.2022 15:30 Ответить
Эти твари Дермак и Демченко должны пожизненно сидеть.И не увольнять их надо ,а уголовные дела возбуждать.
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25.07.2022 21:10 Ответить
Ну нарешті на Ізю звернули увагу. А то тишком нишком…, якось не по людськи..
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25.07.2022 15:36 Ответить
Перша сволота пішла, чекаємо...
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25.07.2022 15:37 Ответить
А российских агентов Ермака, Татарова когда уволят? Или им и дальше можно вредить Украине на пользу россии?
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25.07.2022 15:40 Ответить
руся демченко -- учасник бойових дій проти України.
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25.07.2022 16:46 Ответить
"уволіть"? ше не було такої вказівки з кремля.
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25.07.2022 16:47 Ответить
Патрони падають все ближче !!!ЧЕКАЄМО наступних !!! 👍
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25.07.2022 17:13 Ответить
Этих тварей привязать друг к другу и и в Днепр.На них даже патрон жалко тратить.
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25.07.2022 21:13 Ответить
Дєрьмака коли звільнять? Боневтіка коли звільнять?
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25.07.2022 15:49 Ответить
Все ж таки яка погань знаходиться біля президента, ці всі єрмаки, татарови, демченки, портнови та іншої сволоти, яка продовжує здавати нашу рідну Україну....
Смерть ворогам!
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25.07.2022 16:04 Ответить
Ну так погань до погані....
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25.07.2022 18:38 Ответить
Зеленський звільнив Демченка і...

Піде на підвищення, чи в тінь поки нову посаду не підшукають
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25.07.2022 16:11 Ответить
Я сподіваюсь ніхто не думає що зеленський не такий самий, він тільки грає роль, а цю всю наволоч призначають інші люди. Зе такий самий як ці всі татарови, єрмаки демченки та інші тільки далекий, непричетний і розпіарений
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25.07.2022 16:11 Ответить
Зе мразота окружило себя подобными
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25.07.2022 21:15 Ответить
А лицо приятное, доброе, безобидное
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25.07.2022 16:24 Ответить
Зеленский своей хитрой частью тела чует неладное, и начинает избавляться от самой зашкваренной кремлевской агентуры, чтобы самому хоть как то остаться на плаву.
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25.07.2022 16:33 Ответить
Зеля диктатор -тому йому можна нічого не відчувати!
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25.07.2022 16:43 Ответить
піаніст не диктатор, він -- маріонетка у чужих руках. диктатор -- інша людина.
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25.07.2022 16:50 Ответить
"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" - "Мастер и Маргарита"
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25.07.2022 16:57 Ответить
****** він, а не диктатор.
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25.07.2022 17:33 Ответить
@Любовь

>Зеленский своей хитрой частью тела чует неладное

Це передньою чи задньою?
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26.07.2022 03:49 Ответить
Добра новина.
А як щодо керівництва Комітету розвідувальних товариств?
Чи на одну дільницю сил і бажання у Демченко ще вистачає?!
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25.07.2022 17:06 Ответить
Зеля готується до анонсованого приїзду Джонсона, щоб не сильно 3,14здив, трохи розчищає свої Авдіїві конюшні
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25.07.2022 17:09 Ответить
Авгій - так правильно, такий цар був в древніх елейців.
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25.07.2022 17:15 Ответить
Одног Демченка мало. Там надо всю ОПу, кабмин и ВР увольнять, шоб наверняка. И передать власть военным
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25.07.2022 18:49 Ответить
Демченко уволили, а вот ермак - верный друг пианиста, на своём посту, который вместе с Демченко у зели отменили спецоперацию вагнера. Ну и как это надо понимать???
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25.07.2022 18:53 Ответить
Вся країна задається цим питанням, але ОПешним ***** на це насрати бо у них в кармані всі силові структури (окрім ВСУ, звісно). Тепер вся надія на ВСУ.
Я не тільки про фронт.
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25.07.2022 19:51 Ответить
Друг пианиста? А разве шеф может быть другом?
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25.07.2022 21:42 Ответить
Зеля зрадник, того і наступ тормозиться, не можете скрізь, візьміть Херсон, чі Мєлітополь, чі Токмак, хоть Балаклею, чі Ізюм, не вірю що нічим, ****..ять шось ці зелені
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25.07.2022 18:55 Ответить
Зе мразоты затягивают войну,чтобы под шумок и запрещённые митинги и манифестации установить свою.диктатуру
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25.07.2022 21:19 Ответить
Орден какой вручили ???
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25.07.2022 18:59 Ответить
Хоч цього не відпустіть
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25.07.2022 19:15 Ответить
Пізно Володя всрався, тебе обслуговував три роки той, хто здавав інтереси України і працював на ворога, а таких в тебе ціла ОП, чого тільки варті єлдак і татаров. Скажи хто твій друг, я скажу хто ти. А ти оточив себе виключно антимайданівцями.
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25.07.2022 19:16 Ответить
Залишилось вичистити від його "людей" яких він,стовідсотково,розсадив в різних структурах.Чекаємо продовження в ОПУ.
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25.07.2022 19:38 Ответить
Не розкатуйте дуже губу. Кинули обглодану кістку народу, ото і радуйтесь.
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25.07.2022 19:48 Ответить
Щось гаряче стало біля боневтіка раз "найвідданіших" людей починає здавати.
Раніше зрадників розстрілювали, в кращому разі саджали на довічне, а зараз спалених агентів просто відправляють у відставку, тобто на відпочинок.
Які ж у нас демократичні наступили часи....що аж тошно.
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25.07.2022 19:46 Ответить
А кто лоббировал его назначение? Тот аноним уволен или продолжает работать в зелёной команде?
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25.07.2022 19:58 Ответить
Ну как Вы себе представляете, чтобы Ермак уволил сам себя? ))))
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25.07.2022 22:30 Ответить
Пауки начали жрать друг друга в банке, наблюдаем, улыбаемся и машем, ну и верим только ЗСУ ))))
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25.07.2022 22:08 Ответить
А Гетманцева вже кинули за грати?
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25.07.2022 22:39 Ответить
Так він ще не добив і не зовсім общіпав ФОПів. Прийдеться зачекати.
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26.07.2022 08:00 Ответить
Власть отпускает русского колаборанта. Военые воюют на смерть с росиянами. А власть просто отпускает, БЕГИТЕ. Власти плевать на предателей у власти. Годами власть раздавала должностя колаборантам, а теперь их просто отпускает. Это при том что идет война !!!
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26.07.2022 00:22 Ответить
Чекаємо швидкої ПОСАДКИ ДЕМЧЕНКА У ТЮРМУ
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26.07.2022 02:00 Ответить
Настоящий Берія в тих окулярах..
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26.07.2022 05:34 Ответить
Так все ж повторюється, тільки вдруге, як фарс, Зазвичай. В житті багато підказок, але не всі їх можуть розгледіти.
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26.07.2022 08:02 Ответить
демченко?????
тут лише

Трибунал!
Вирок!!
Страта!!!
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26.07.2022 10:43 Ответить
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