Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, - указ Зеленского
Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №528/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Указ датирован 25 июля.
Руслан Демченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины. Во время президентства Виктора Януковича был первым заместителем министра иностранных дел.
На должность первого замсекретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.
Демченко неоднократно обвинялся в работе на Россию. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что Демченко вместе с главой ОП Ермаком был участником совещания у президента Зеленского, на котором решили отменить спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" и призывает привлечь его к уголовной ответственности за срыв спецоперации. Бутусов также называет Демченко "российским шпионом".
Народный депутат "Голоса" Рахманин считает, что Демченко должен нести ответственность за "Харьковские соглашения", ведь непосредственно готовил их текст. Журналисты "Схем" опубликовали видео, где Демченко агитирует за "Харьковские соглашения" и говорит, что Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму. В МИДе утверждают, что Демченко не имеет отношения к "Харьковским соглашениям".
Еще один скандал связан с получением Демченко статуса участника боевых действий: активисты и нардепы сообщают, что он получил УБД после командировки в Донетчину. В Минветеранов говорят, что Демченко статус Демченко предоставили "на основе сведений о его деятельности в 2014 году".
В ноябре 2021 года Офис Президента засекретил результаты люстрационной проверки Демченко. Также он исчез из люстрационного списка Минюста.
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влади України він ще з часів Януковоща.
Генерали, офіцери і війська воюють, У
країнці працюють і допомагають ЗСУ,
А Гарант карти тасує, звільняючи призначену ним же челядь.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0eZHpk3iAgXMjVNDKvxMAdKHz7miR5NqZke1qk9US4ihyTCA1Nasyfkpm9m3EuT78l?__cft__[0]=AZVZhSye8ImAIzP18vmfLFE06nre0JCZzDT0DAREFGVPXIYet-n8ePZjJYy98xYrmKWyi-****************************************************************************************-6K5u0ilJqVA_jCQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Зеленський на річницю Вагнергейту звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченко, якого сам Зеленський відчайдушно захищав від мого питання на прес-конференції. Ціна призначення російського агента у владу стала страшною
Так, правда про Демченка, про якого я так багато писав та казав, почала визнаватись на п'ятий місяць війни.
Сьогодні президент Зеленський звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка одну з найскандальніших осіб у своєму оточенні, відкритого проросійського політика, співавтора Харківських угод про здачу Крима, першого заступника міністра МЗС часів Януковича Руслана Демченка.
Одночасно, за даними Цензор.Нет, Демченко усунутий з посади начальника комітету по розвідці при президенті. В нього було дві посади, і вплив Демченко пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб.
Я багато разів називав Демченка російським агентом, оскільки саме після його призначення 16 червня 2020-го року на посаду керівника операції усієї української розвідки протягом кількох місяців були провалені. Український розвідник Євген Голубєв був застрелений росіянами на кордоні під час однієї з таких операцій, важкі втрати зазнала наша агентура.
Зеленський призначив Демченка незаконно - Демченко був люстрований у 2015-му році і не міг бути призначеним на державні посади, але Зеленський відкрито порушив закон. Очевидно, президент знав про проросійські зв'язки Демченка.
Саме про Демченка я задав питання на прес-конференції у листопаді 2021-го року, і згадайте, як відчайдушно кинувся його захищати Зеленський.
Для усіх зрозуміло, що звільнили Демченка саме тому, що докази його роботу на Росію очевидні для усіх, а найбільше для наших союзників в США. Саме через провал роботи комітету по розвідці при президенті не було у січні-лютому 2022-го не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не було проведено розгортання ТРО, не було вчасно підірвано мости через Чонгар, не було захищено з тилу Маріуполь, не було вчасно евакуйовано населення на напрямках російських ударів.
Я стверджував, що Демченко, який контролював усю українську розвідку, причетний до провалу усіх наших спецоперацій у 2020-му, і тепер після початку війни про це збагнув і президент, який так відчайдушно захищав зрадника.
Думаю, всі розуміють, що якби начальник комітету по розвідці був професіоналом та патріотом то зараз він би без проблем знайшов можливості показати свій патріотизм та служіння Україні. Але жодної заяви та фото Демченка починаючи з 24 лютого нема, взагалі нема, на фронт його ніхто не бачив. І наші західні партнери Демченку ніколи не довіряли, і зараз, під час війни, це питання нарешті стало принциповим.
Мене багато питали та навіть зараз питають - а чи варто було так відкрито сперечатись та підвищувати голос на президента пі час прес-конференції? Чи варто було стільки писати про Вагнергейт та Демченко? Чи не нашкодить це країні під час війни? Зараз, думаю, для всіх очевидно, що так.
Друзі, зараз кожен бачить кадри сотень знищених міст та сіл, ти нескінченні списки десятків тисяч загиблих. Я знав, до чого призведе діяльність Демченка та іншої російської агентури в оточенні Зеленського. Я знав та писав, що вони торують шляхи для нашої здачі Росії. І зараз жалкую тільки про одне - треба було писати та виступати про це набагато більше.
Нажаль, загиблих це вже не поверне, а такі як Демченко відкрили шлях до повного знищення нашої країни.
Я не буду питати - а чи позбавлений Демченко громадянства, бо позбавлення громадянства я вважаю політичним замовленням, винуватців треба судити у нас. Я буду питати - а де зараз Демченко? Де він воює? Чи він виїхав кудись?
Чи знаходиться він зараз на території України, і чому він досі не дає покази слідству у камері СБУ?
Хіба не зрозуміло, що саме російська дезінформація на найвищому рівні створила: заспокійливі балачки президента про "шашликі у травні"; відсутність вчасного розгортання усіх сил оборони; відсутність розгортання оперрезерву; відсутність розгортання Тероборони; відсутність за три роки масових закупівлі снарядів 152 мм; відсутність за три роки закупівлі ПТРК Стугна; провал наших диверсійних груп, в тому числі провал по вагнерівцям; провал таємної закупівлі російського військового обладнання. Хіба не очевидно, що все це все ланцюжки однієї мережи?
Коли я задавав питання Зеленському на прес-конференції, все це ще був час виправити. Звільнити зрадника вчасно. Замість того уся пропагандистська машина влади, усі ці арестовичі, подоляки, єрмаки та тисячі найнятих ботів захищали владу та Демченка, і ця страшна брехня дозволила росіянам мати у нашій розвідці людину з найвищим допуском, і нам не дозволили підготуватись до війни належним чином, не дозволили виконати навіть ті плани Держоборонзамовлення, які ухвалювала Верховна Рада. Так що коли слухаєте пропагандистів - пам'ятайте, що ця кров є і на них. А зараз за ці провали та ріки крові влада, яка так відчайдушно захищала Демченка, має нести політичну відповідальність.
І ще - цей зрадник в оточенні президента, цілком ймовірно, є не останнім.
Браво Вікторія Спартц, так тримати
зе доручити зайнятися притаманим йому ділом - дурня зображати!
Не можна жити чужим розумом
дерьмака
тридцятьпершим
Смерть ворогам!
Піде на підвищення, чи в тінь поки нову посаду не підшукають
>Зеленский своей хитрой частью тела чует неладное
Це передньою чи задньою?
А як щодо керівництва Комітету розвідувальних товариств?
Чи на одну дільницю сил і бажання у Демченко ще вистачає?!
Я не тільки про фронт.
Раніше зрадників розстрілювали, в кращому разі саджали на довічне, а зараз спалених агентів просто відправляють у відставку, тобто на відпочинок.
Які ж у нас демократичні наступили часи....що аж тошно.
тут лише
Трибунал!
Вирок!!
Страта!!!