Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов
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"Слуга народу" Давид Арахамія має виконати зобов'язання щодо створення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування зриву операції у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнер".
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив учора в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо справи вагнерівців я вважаю, що ми таки маємо побачити і позицію РНБО, і маємо побачити позицію Верховної Ради, слідчої комісії. Я сподіваюся, що Давид Арахамія, який давав зобов'язання створити цю слідчу комісію ще три місяці тому, я сподіваюся, що Давид таки виконає свою обіцянку і не продовжуватиме цей фарс. Адже 8 місяців Верховна Рада не помічає цю ганебну історію", - зазначив журналіст.
"Тут у студії стояв Андрій Єрмак, який говорив, що цієї операції не було взагалі, що це вигадка. Зараз вже, через 8 місяців, зрозуміло із такого сором'язливого мовчання Верховної Ради і всіх правоохоронних органів, що насправді операція була. І я вважаю, що справді глава Офісу президента Андрій Єрмак і голова Комітету розвідки Руслан Демченко мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, від якої вони ухиляються. І вони мають відповідати за провал спецоперації, нести покарання, і можливо, також РНБО запровадить щодо них санкції", - додав Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Дорогой Юрий, ну Вы же НЕ-лох и Вам не 42, а такое, извините, городите....
а Богдано-Ермаки - лушпайки
Дивовижна гра ДЕБІЛА вови на тлі справи проти Медведчука. Шуфрич де б не був на ТБ шоу починає промову в захист опозажопного соратника з теми "весна прийшла - Порошенко садити" .
Дивовижна поведінка Мосейчучки - позвати Чорновол , щоб вона відповіла Га(р)дону на його власне зізнання , що він агент Кремля, коротким НЕПІДСУДНИМ - ТАК , Я ТАК ДУМАЮ ...
Почался не просто війна, а гібридна бойня вови за рейтинги (скоріш його мізків шеріфівських ) за його похід на подальше розграбування країни й порятунку Бєні. Виликий рейдер Бєня знає, що робить! Смєшко випав з останнього опитування( а як він туди весь час попадав не відомо) ...Жах що чекає на Україну - комбінатор Льовочкін уміє видавати з себе патріота й організовувати Майдани...
Можливо санкції проти зашкварених осіб і введуть , але явно не за цієї влади.
-Нет.
Но операцию же вам делала?
-Да
Так ,что же вы отказываетесь?
-Но мне же грыжу.
А какое это имеет значение,операцию же делали.
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
договорняками с ворогом. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
Огромное , большущее спасибо ! Выручил ты моих орлов !
Россия своих верных преданных друзей не забывает !
Та там же зрадник на злодії сидить і клоуном поганяють!
Всё остальное -- внесудебная расправа и призывы к беззаконию.
...поэтому ермаки, медведчуки и татаровы будут всегда побеждать -- в судах...
Серьезно???!!! Юрий, вы вот серьезно верите в это при ЗЕ?
А против ЗЕ уголовное дело тоже заведут за сотрудничество с врагом?
Голіафа, тьфу... проти Голєма, тьфу... проти ериманфського кабанюри, якого сам викормив, накачав повноваженнями, виростив до розмірів левіафану, що підім'яв під себе все.. і ОПЗ і МЗС...ітд, ще й з "убієнним братом" торгує посадами... "бізнєс" закрить? як це? Андруша обідиться....
З Ким тоді Вова буде грати у пінг-понг і їздити по всім усюдам, і лежати у Феофанії??? а хто двері знову ремонтуватиме у ОПЗ, якщо що.... а бамаги, ксєрокси, віники...господарство... дороги...
ну так же не можна...
Ви, Юрій - хвантазьор.
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а давайте отменим Уголовний кодекс и заменим ответсвенность за совершенние преступления на "санкции" !!!!
"...Тут по экрану побежали уже титры и Юра закончил о тем, что может СНБО наложит на них санкции. И вот тут произошло главное. Я бы даже сказал, что прозвучала сверхважная искренняя фраза от секретаря СНБО. Он сказал:
- У нас всі фахові люди те, що стосується української розвідки. Шановні друзі, ми не є суд для того, щоби з вами безапелярно робити такі заяви. Якщо будуть відповідні органи займатися ціни справами та дадуть нам відповідь, тоді ми можемо з вами тільки казати хто є хто. І хто чим займається!
Вот тут у меня наступил когнитивный диссонанс. Он точно знает, что только суд может определить вину гражданина. И в тоже время, без решения суда, Зеленский может называть людей контрабандистами, преступниками или кем угодно. А Ермака без суда нельзя??? Это значит, что на Медведчука, которого я на дух не переношу, можно накладывать санкции и устраивать на этом пиар-шоу, а на Ермака, который такой же слуга Кремля, нельзя? Все опять по Оруэллу? Все животные равны, но некоторые равнее. Но самое главное, что секретарь СНБО своими словами подтвердил, что он-то хорошо понимает незаконность этой истории и знает, что лишь суд может выносить решение о том преступник человек или нет, совершил он преступление или нет. И в то же время Зеленский решил собой подменить суд. Это уже состав преступления. И многие в окружении президента, с криворожским юридическим дипломом, понимают это...."
А Зєлупа не має розлучатися з Єрмаком, бо він є найближчим подєльніком у його справі, тому Зєлупа повинен звєздувати по етапу разом з тим Єрмаком в унісон. Провина Зєлупи є набагато важче за провину Єрмака лише через те, що перший був при виконанні, а другий - ні.
рых приоритет Украина и которые не воспринимают афериста бубочку как президента поддер
жат военную (видимо, просто других тенденций не наблюдаю) диктатуру или полувоенную на
период достаточный для того что бы......... надеюсь понятно, расписывать не буду, долго.