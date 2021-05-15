УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48215 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
29708 86
Бутусов Юрій (1968) ПВК "Вагнер" (637) Демченко Руслан (31) Єрмак Андрій (902)

Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов

"Слуга народу" Давид Арахамія має виконати зобов'язання щодо створення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування зриву операції у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнер".

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив учора в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо справи вагнерівців я вважаю, що ми таки маємо побачити і позицію РНБО, і маємо побачити позицію Верховної Ради, слідчої комісії. Я сподіваюся, що Давид Арахамія, який давав зобов'язання створити цю слідчу комісію ще три місяці тому, я сподіваюся, що Давид  таки виконає свою обіцянку і не продовжуватиме цей фарс. Адже 8 місяців Верховна Рада не помічає цю ганебну історію", - зазначив журналіст.

"Тут у студії стояв Андрій Єрмак, який говорив, що цієї операції не було взагалі, що це вигадка. Зараз вже, через 8 місяців, зрозуміло із такого сором'язливого мовчання Верховної Ради і всіх правоохоронних органів, що насправді операція була. І я вважаю, що справді глава Офісу президента Андрій Єрмак і голова Комітету розвідки Руслан Демченко мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, від якої вони ухиляються. І вони мають відповідати за провал спецоперації, нести покарання, і можливо, також РНБО запровадить щодо них санкції", - додав Бутусов.

Читайте також: Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+54
А шо это за такое диковинное наказание - санкции? А давайте им вместо тюрьмы озабоченность и обеспокоенность объявим? Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4451
показати весь коментар
15.05.2021 13:10
+37
Это смешно 🤣! с Царь 🤡🤢 хороший , бояре плохие ! Времени было предостаточно , чтобы разобраться
показати весь коментар
15.05.2021 13:24
+32
Факт на лицо зеленский -иуда ! Только ОН МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ ДЛЯ срыва спецоперации Ермаку , а если это инициатива его канцелярии, тогда в любом случае , зеленский уже 💯 раз ,обязан был отдать их под трибунал
показати весь коментар
15.05.2021 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это смешно 🤣! с Царь 🤡🤢 хороший , бояре плохие ! Времени было предостаточно , чтобы разобраться
показати весь коментар
15.05.2021 13:24 Відповісти
Отнюдь не смешно - это нелепо и вызывающе. Враги Украины смеются в лицо.
показати весь коментар
15.05.2021 13:31 Відповісти
Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Дорогой Юрий, ну Вы же НЕ-лох и Вам не 42, а такое, извините, городите.... Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8992
показати весь коментар
15.05.2021 13:38 Відповісти
ГНИЛЬ в ЗЕлени !!!!!!!!

а Богдано-Ермаки - лушпайки
показати весь коментар
15.05.2021 13:39 Відповісти
... это был сарказм (с)
показати весь коментар
15.05.2021 13:55 Відповісти
со стороны Бутусова ? Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1933
показати весь коментар
15.05.2021 17:25 Відповісти
и кто же царь, в контексте изложенной новости и присутствующих в ней фамилий?
показати весь коментар
15.05.2021 14:57 Відповісти
А кто непосредственый начальник перечисленных?)
показати весь коментар
15.05.2021 20:44 Відповісти
А навіщо? Во ни ж нікому нічого не винні!!! А українці ло......
показати весь коментар
15.05.2021 13:10 Відповісти
А шо это за такое диковинное наказание - санкции? А давайте им вместо тюрьмы озабоченность и обеспокоенность объявим? Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4451
показати весь коментар
15.05.2021 13:10 Відповісти
Бутусов именно это в качестве сарказма и намекает
показати весь коментар
15.05.2021 13:14 Відповісти
аха!!согласен!!с ,,жесточайшими последствиями"(забыли приписать)это тоже мне кажется в ,,трэнде"(у зелёных недоумков) гы-гы Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6067 Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2639
показати весь коментар
15.05.2021 13:31 Відповісти
Потому, что государства нам не надо госуларством буду Я, Зеленский это Украина?
показати весь коментар
15.05.2021 14:12 Відповісти
санкции это не позор, позор иметь в стране такое количество предателей и ничего с ними не делать
показати весь коментар
15.05.2021 13:14 Відповісти
санкции внутри, к своим гормадянам - абсолютный бред сумасшедшего, или беспомощность (говорим- а подразумеваем - продажность) всех правоохороных структур...(((
показати весь коментар
15.05.2021 19:57 Відповісти
Виртуальное СИЗО от малюськи)))) бугагагага после заочного осуждения.... шапито
показати весь коментар
15.05.2021 18:03 Відповісти
Против предателей борятся патриоти, а предателям, предатели не мешают всьо просто
показати весь коментар
15.05.2021 17:09 Відповісти
Та чічас ! Бубочка, швидше, РНБО розпустить, чим фсбшних дерьмака та демченко на поталу віддасть. Фуйло ж абідеЦЦа.
показати весь коментар
15.05.2021 13:12 Відповісти
П'ятий у Львові замість півшостого про Європу (наживо) https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
показати весь коментар
15.05.2021 13:15 Відповісти
а також тут (бомбить напалмом...) https://www.youtube.com/watch?v=ZhD_k7bT4J8&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
показати весь коментар
15.05.2021 13:48 Відповісти
Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9596
показати весь коментар
15.05.2021 13:34 Відповісти
Так і зробіть. Не забудьте покарати ще й американську та турецьку спецслужби. ВАЗеленський з дерьмаком зірвали міжнародну спецоперацію.
показати весь коментар
15.05.2021 13:46 Відповісти
Факт на лицо зеленский -иуда ! Только ОН МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ ДЛЯ срыва спецоперации Ермаку , а если это инициатива его канцелярии, тогда в любом случае , зеленский уже 💯 раз ,обязан был отдать их под трибунал
показати весь коментар
15.05.2021 13:15 Відповісти
СНБО введет против них санкции / Чтобы служить кодлану Коломойского и не замараться надо быть очень умным и хитрым. Данилов не такой. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. А для его начальника Ермак друг, товарищ и брат.
показати весь коментар
15.05.2021 13:15 Відповісти
не . отправит под домашний арест в пределах Украины Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7770
показати весь коментар
15.05.2021 13:27 Відповісти
ніззя ані в очах ***** шастають...
показати весь коментар
15.05.2021 13:31 Відповісти
+ провал вакцинации и ничегонеделанье по возврату более 30 ярдов баксов в бютжет. то есть ребята рулят всем и везде в доле.но они же друзья, а вы все ничтожества, как говорил великий ЗЕ Леросу. глупий нарід, верит что зелень хочет чтото сделать. бред сумасшедшего. везде хорошо налаженные и усовершенствованние схеммы, под чутким руководством ДРУЗЕЙ президента. И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!!!!!!!!!!!! короче, очередной а по счету шестой ......здабол и ворюга
показати весь коментар
15.05.2021 13:33 Відповісти
їх треба "прівлєкать" як добриво для полів
показати весь коментар
15.05.2021 13:35 Відповісти
Мої власні спостереження.
Дивовижна гра ДЕБІЛА вови на тлі справи проти Медведчука. Шуфрич де б не був на ТБ шоу починає промову в захист опозажопного соратника з теми "весна прийшла - Порошенко садити" .
Дивовижна поведінка Мосейчучки - позвати Чорновол , щоб вона відповіла Га(р)дону на його власне зізнання , що він агент Кремля, коротким НЕПІДСУДНИМ - ТАК , Я ТАК ДУМАЮ ...
Почался не просто війна, а гібридна бойня вови за рейтинги (скоріш його мізків шеріфівських ) за його похід на подальше розграбування країни й порятунку Бєні. Виликий рейдер Бєня знає, що робить! Смєшко випав з останнього опитування( а як він туди весь час попадав не відомо) ...Жах що чекає на Україну - комбінатор Льовочкін уміє видавати з себе патріота й організовувати Майдани...
показати весь коментар
15.05.2021 13:55 Відповісти
Запускайте аферистовича языком дерьмо дерьмка убирать-пусть джип отрабатывает
показати весь коментар
15.05.2021 14:13 Відповісти
Пан Юрій занадто оптимістичний.
Можливо санкції проти зашкварених осіб і введуть , але явно не за цієї влади.
показати весь коментар
15.05.2021 14:17 Відповісти
Питання не у "вагнерівцях". Питання навіть не у Демченко з Єрмаком, з ними все зрозуміло. Питання в Зеленському. Якщо Зеленський не бачить російських шпигунів у себе під носом, то він тоді за розумовим рівнем розвитку не може виконувати обов'язки президента. Якщо він все бачить і бездіє, то він стає співучасником держзради. Тобто в будь якому разі найпершим питанням має бути питання його президентства. І це питання має бути найпершим по важливості. Тому всі "великі будівництва" і "ринки землі" мають покищо залишитись на потім, а найпершим має постати питання імпічменту Зеленського.
показати весь коментар
15.05.2021 14:25 Відповісти
Такой же дебил, как и те кто за него голосовал, или все ж посмышленней будет. Как думаешь, ванья?
показати весь коментар
15.05.2021 14:36 Відповісти
Я не психіатор, щоб ставити такі діагнози, але переконано можу сказати, що вашого хозяїна Зєля цілком влаштовує. Бо інакше він давно дав би вам вказівку вимагати йому відставку і дострокові. А ви цього не робите. Дулі тільки тицяєте його виборцям Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6553
показати весь коментар
15.05.2021 14:57 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
показати весь коментар
15.05.2021 14:44 Відповісти
Вам апендицит же вырезали ?
-Нет.
Но операцию же вам делала?
-Да
Так ,что же вы отказываетесь?
-Но мне же грыжу.
А какое это имеет значение,операцию же делали.
показати весь коментар
15.05.2021 14:45 Відповісти
капец праблема
показати весь коментар
15.05.2021 14:59 Відповісти
Где же этот импичмент, о котором так долго все кричали? Что ещё хуже, чем предатели, сидящие в ОП, включая Президента, нужно для импичмента? Просто риторический вопрос
показати весь коментар
15.05.2021 15:26 Відповісти
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1358
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
договорняками с ворогом. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
показати весь коментар
15.05.2021 15:33 Відповісти
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2199
Огромное , большущее спасибо ! Выручил ты моих орлов !
Россия своих верных преданных друзей не забывает !
показати весь коментар
15.05.2021 16:05 Відповісти
за Татарова чого мовчиш?
Та там же зрадник на злодії сидить і клоуном поганяють!
показати весь коментар
15.05.2021 16:06 Відповісти
Один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Всё остальное -- внесудебная расправа и призывы к беззаконию.
...поэтому ермаки, медведчуки и татаровы будут всегда побеждать -- в судах...
показати весь коментар
15.05.2021 16:22 Відповісти
Бубочка тільки у воду пердіти може на більше воно не здатне.
показати весь коментар
15.05.2021 16:56 Відповісти
а ермак так надеялся шо за суматохой дел с мертвечуком казаком ворами в законе и хитрожопыми жителями госдач в Конча заспе пресичные уже позабыли о вагнеровцах и о предателях из оп.... а вот тебе и пожалуйста!!!
показати весь коментар
15.05.2021 17:59 Відповісти
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6147
показати весь коментар
15.05.2021 18:30 Відповісти
Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Серьезно???!!! Юрий, вы вот серьезно верите в это при ЗЕ?

А против ЗЕ уголовное дело тоже заведут за сотрудничество с врагом?
показати весь коментар
15.05.2021 18:36 Відповісти
Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5303 Вова проти Андруші, Епічна Битва! майже як Давід проти Голіафа, тьфу... проти Голєма, тьфу... проти ериманфського кабанюри, якого сам викормив, накачав повноваженнями, виростив до розмірів левіафану, що підім'яв під себе все.. і ОПЗ і МЗС...ітд, ще й з "убієнним братом" торгує посадами... "бізнєс" закрить? як це? Андруша обідиться....
З Ким тоді Вова буде грати у пінг-понг і їздити по всім усюдам, і лежати у Феофанії??? а хто двері знову ремонтуватиме у ОПЗ, якщо що.... а бамаги, ксєрокси, віники...господарство... дороги...

ну так же не можна...
Ви, Юрій - хвантазьор.
показати весь коментар
15.05.2021 19:39 Відповісти
Кто ж его посадит? Он же памятник!
показати весь коментар
15.05.2021 20:58 Відповісти
"СНБО введет против них санкции"
-------
а давайте отменим Уголовний кодекс и заменим ответсвенность за совершенние преступления на "санкции" !!!!
показати весь коментар
15.05.2021 21:36 Відповісти
Так.Береза теж наголосив на моменті:

"...Тут по экрану побежали уже титры и Юра закончил о тем, что может СНБО наложит на них санкции. И вот тут произошло главное. Я бы даже сказал, что прозвучала сверхважная искренняя фраза от секретаря СНБО. Он сказал:

- У нас всі фахові люди те, що стосується української розвідки. Шановні друзі, ми не є суд для того, щоби з вами безапелярно робити такі заяви. Якщо будуть відповідні органи займатися ціни справами та дадуть нам відповідь, тоді ми можемо з вами тільки казати хто є хто. І хто чим займається!

Вот тут у меня наступил когнитивный диссонанс. Он точно знает, что только суд может определить вину гражданина. И в тоже время, без решения суда, Зеленский может называть людей контрабандистами, преступниками или кем угодно. А Ермака без суда нельзя??? Это значит, что на Медведчука, которого я на дух не переношу, можно накладывать санкции и устраивать на этом пиар-шоу, а на Ермака, который такой же слуга Кремля, нельзя? Все опять по Оруэллу? Все животные равны, но некоторые равнее. Но самое главное, что секретарь СНБО своими словами подтвердил, что он-то хорошо понимает незаконность этой истории и знает, что лишь суд может выносить решение о том преступник человек или нет, совершил он преступление или нет. И в то же время Зеленский решил собой подменить суд. Это уже состав преступления. И многие в окружении президента, с криворожским юридическим дипломом, понимают это...."
показати весь коментар
16.05.2021 14:37 Відповісти
Эта сволочь паршивая ермак, должен уже давно нары полировать, а клоун всё никак не может с ним расстаться, ну прям, как два голубка неразлучны.
показати весь коментар
15.05.2021 23:26 Відповісти
"а клоун всё никак не может с ним расстаться..."
А Зєлупа не має розлучатися з Єрмаком, бо він є найближчим подєльніком у його справі, тому Зєлупа повинен звєздувати по етапу разом з тим Єрмаком в унісон. Провина Зєлупи є набагато важче за провину Єрмака лише через те, що перший був при виконанні, а другий - ні.
показати весь коментар
16.05.2021 03:06 Відповісти
Да там в "слугах народа", собрались одни брехуны во главе с клоуном, так что, верить никому нельзя.
показати весь коментар
15.05.2021 23:58 Відповісти
Кому нужно? Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7255
показати весь коментар
16.05.2021 01:46 Відповісти
Ольга ********* назначила Зеле 73 % чуваков...,лишь бы не Порошенко.... Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6345
показати весь коментар
16.05.2021 06:28 Відповісти
А почему не требовать создать парламентскую комиссию о срыве гособоронзаказа? Это же поважнее ,чем срыв операции с вагнеровцами!
показати весь коментар
16.05.2021 06:53 Відповісти
А чего выбирать , а не все вопросы поставить ?
показати весь коментар
16.05.2021 11:49 Відповісти
Те, що головою адміністрації президента працює ворожий агент, то це не провал. Це повна відсутність спецслужб. Якби спецслужби хоч існували, то цього агента після історії з вагнерівцями просто б ліквідували. Як і всіх, хто з ним задіяний. А якби спецслужби ще й працювали, то ворожих агентів в нас не було б.
показати весь коментар
16.05.2021 07:12 Відповісти
понимаете ли вы Юра что 15% населения (прибл. судя по голосованию два года назад) у кото
рых приоритет Украина и которые не воспринимают афериста бубочку как президента поддер
жат военную (видимо, просто других тенденций не наблюдаю) диктатуру или полувоенную на
период достаточный для того что бы......... надеюсь понятно, расписывать не буду, долго.
показати весь коментар
16.05.2021 08:20 Відповісти
Взагалі то Єрамака треба прикувати до потяга Київ - Львів, до останього вагона, хай по шєбню побігає трохи ... Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
16.05.2021 16:00 Відповісти
Ого, скільки хрестів на форумах Бутусова. Як на цвинтарі. Мені здається, що кожний хрест це заплющена вільна думка людей Цензором. Бутуса. Ганьба!!! Гидко навіть дивитися на цей непотреб.
показати весь коментар
17.05.2021 00:12 Відповісти
Дуже цікаво. Чому така переважна більшість російськомовних зараз розриває свої "тєльняжки" на своїх грудях саме за Пороха? Не за Україну, не проти Зелі... А саме за Пороха??? Вам не цікаво, навіщо їм потрібен саме Порох? Ніхто інший, а саме - Порох?
показати весь коментар
17.05.2021 00:23 Відповісти
 
 