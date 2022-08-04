74-летнему жителю Бердянска, ставшему "заммэра", сообщено о подозрении
В Бердянске разоблачен коллаборант, работающий в оккупационной "мэрии".
Об этом сообщают на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Псевдозаместителю мэра оккупированного Бердянска уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, после оккупации Бердянска 74-летний местный житель согласился на сотрудничество с государством-агрессором и добровольно занял предложенную псевдодолжность заместителя мэра по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Подозреваемый, используя предоставленные ему властные полномочия, осуществляет руководство по определенным направлениям деятельности в провозглашенном оккупационной администрацией РФ органе власти – мэрии Бердянска.
По информации СБУ, на коллаборанта возложены обязанности по организации и контролю за деятельностью коммунальных предприятий города. Он склоняет руководителей коммунальных предприятий города к сотрудничеству с оккупационной администрацией, бурно имитирует деятельность по отладке работы инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в городе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на старість багато йонутих