74-летнему жителю Бердянска, ставшему "заммэра", сообщено о подозрении

В Бердянске разоблачен коллаборант, работающий в оккупационной "мэрии".

Об этом сообщают на странице Офиса генерального прокурора

Псевдозаместителю мэра оккупированного Бердянска уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, после оккупации Бердянска 74-летний местный житель согласился на сотрудничество с государством-агрессором и добровольно занял предложенную псевдодолжность заместителя мэра по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Подозреваемый, используя предоставленные ему властные полномочия, осуществляет руководство по определенным направлениям деятельности в провозглашенном оккупационной администрацией РФ органе власти – мэрии Бердянска.

Двум псевдочиновникам оккупационных администраций "ЛНР" сообщено о подозрении в коллаборационизме, - Офис Генпрокурора.

По информации СБУ, на коллаборанта возложены обязанности по организации и контролю за деятельностью коммунальных предприятий города. Он склоняет руководителей коммунальных предприятий города к сотрудничеству с оккупационной администрацией, бурно имитирует деятельность по отладке работы инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в городе.

Бердянск (447) государственная измена (1611) коллаборационизм (904) подозрение (560) Офис Генпрокурора (2606)
+6
поперли старпери з молотом і серпом в зубах - не хочуть, шо би онукі жили краще - їм на гавніще уютніше....
04.08.2022 15:11 Ответить
+3
территория тамошнего кладбища такой вот перспективной молодёжью прирастать будет!
04.08.2022 15:22 Ответить
+2
Ага,любов,комсомол і весна
04.08.2022 15:19 Ответить
та він скоро і сам здохне
04.08.2022 15:17 Ответить
коротка в них память -- півроку і ти вже за ворога
04.08.2022 15:21 Ответить
дедушка на старости лет решил приключения на анус подыскать...
04.08.2022 15:27 Ответить
Яка підозра ? В таких умовах ? . зараз модно - 12,7мм з глушником і тепловізійною оптикою... і прокурори займаються важливішими справами...
04.08.2022 15:31 Ответить
НАЩО?!! Дрючком по лобі досить...
04.08.2022 20:46 Ответить
Підозрілому підозрюваному підозрювачі оголосили підозру, запідозривши в підозрілій діяльності.
04.08.2022 15:32 Ответить
04.08.2022 15:36 Ответить
дуже шкода що дали тому підару дожити до таких років а не прирвзали десь змаличку
04.08.2022 15:39 Ответить
****..одною ногою в гробі ...)(уйла однорічник
на старість багато йонутих
04.08.2022 15:39 Ответить
От ватное ******.Уже и ноги холодеют и одна в "ящике" уже,а все туда же..........................................
04.08.2022 16:46 Ответить
Таких физически уничтожать надо на месте (без суда и следствия), а не "подозрения" предъявлять!
04.08.2022 22:05 Ответить
Ну и кто же ето у нас колаборант?Все так зашифровано.Люди героев должни знать в лицо.Не Грицай ли?
10.01.2023 00:15 Ответить
 
 