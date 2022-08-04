74-річному мешканцю Бердянська, що став "заступником мера", повідомлено про підозру
У Бердянську викрито колаборанта, що працює в окупаційній "мерії".
Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Псевдозаступнику мера окупованого Бердянська повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, після окупації Бердянська 74-річний місцевий житель погодився на співпрацю з державою-агресором та добровільно зайняв запропоновану псевдопосаду заступника мера по інфраструктурі, житлово-комунальному господарству і паливно-енергетичному комплексу.
Підозрюваний, використовуючи надані йому владні повноваження, здійснює керівництво за визначеними напрямами діяльності у проголошеному окупаційною адміністрацією РФ органі влади – мерії Бердянська.
За інформацією СБУ, на колаборанта покладено обов’язки з організації та контролю за діяльністю комунальних підприємств міста. Він схиляє керівників комунальних підприємств міста до співпраці з окупаційною адміністрацією, бурхливо імітує діяльність з налагодження роботи інфраструктури, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу в місті.
