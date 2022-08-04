УКР
74-річному мешканцю Бердянська, що став "заступником мера", повідомлено про підозру

У Бердянську викрито колаборанта, що працює в окупаційній "мерії".

Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Псевдозаступнику мера окупованого Бердянська повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, після окупації Бердянська 74-річний місцевий житель погодився на співпрацю з державою-агресором та добровільно зайняв запропоновану псевдопосаду заступника мера по інфраструктурі, житлово-комунальному господарству і паливно-енергетичному комплексу.

Підозрюваний, використовуючи надані йому владні повноваження, здійснює керівництво за визначеними напрямами діяльності у проголошеному окупаційною адміністрацією РФ органі влади – мерії Бердянська.

За інформацією СБУ, на колаборанта покладено обов’язки з організації та контролю за діяльністю комунальних підприємств міста. Він схиляє керівників комунальних підприємств міста до співпраці з окупаційною адміністрацією, бурхливо імітує діяльність з налагодження роботи інфраструктури, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу в місті.

+6
поперли старпери з молотом і серпом в зубах - не хочуть, шо би онукі жили краще - їм на гавніще уютніше....
показати весь коментар
04.08.2022 15:11 Відповісти
+3
территория тамошнего кладбища такой вот перспективной молодёжью прирастать будет!
показати весь коментар
04.08.2022 15:22 Відповісти
+2
Ага,любов,комсомол і весна
показати весь коментар
04.08.2022 15:19 Відповісти
дедушка на старости лет решил приключения на анус подыскать...
показати весь коментар
04.08.2022 15:27 Відповісти
Яка підозра ? В таких умовах ? . зараз модно - 12,7мм з глушником і тепловізійною оптикою... і прокурори займаються важливішими справами...
показати весь коментар
04.08.2022 15:31 Відповісти
НАЩО?!! Дрючком по лобі досить...
показати весь коментар
04.08.2022 20:46 Відповісти
Підозрілому підозрюваному підозрювачі оголосили підозру, запідозривши в підозрілій діяльності.
показати весь коментар
04.08.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 15:36 Відповісти
дуже шкода що дали тому підару дожити до таких років а не прирвзали десь змаличку
показати весь коментар
04.08.2022 15:39 Відповісти
****..одною ногою в гробі ...)(уйла однорічник
на старість багато йонутих
показати весь коментар
04.08.2022 15:39 Відповісти
От ватное ******.Уже и ноги холодеют и одна в "ящике" уже,а все туда же..........................................
показати весь коментар
04.08.2022 16:46 Відповісти
Таких физически уничтожать надо на месте (без суда и следствия), а не "подозрения" предъявлять!
показати весь коментар
04.08.2022 22:05 Відповісти
Ну и кто же ето у нас колаборант?Все так зашифровано.Люди героев должни знать в лицо.Не Грицай ли?
показати весь коментар
10.01.2023 00:15 Відповісти
 
 