УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5250 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 749 0

Двом псевдопосадовцям окупаційних адміністрацій "ЛНР" повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури двом місцевим жителям повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ депутат Марківської селищної ради погодилася на співпрацю з окупантами. Вона обійняла псевдопосаду "заступника голови адміністрації Марківського району ЛНР". Другий підозрюваний – житель міста Рубіжного, який раніше був депутатом Рубіжанської міської ради від проросійської партії, обійняв посаду так званого "виконувача обов’язків заступника голови адміністрації Сватівського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Двом псевдопосадовцям окупаційних адміністрацій ЛНР повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж


Двом псевдопосадовцям окупаційних адміністрацій ЛНР повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора 02

Псевдокерівники виконують доручення голови так званої "ЛНР" зі створення незаконних структур на тимчасово окупованих РФ територіях.

колабораціонізм (1192) Офіс Генпрокурора (3401) Луганська область (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 