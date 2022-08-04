Двом псевдопосадовцям окупаційних адміністрацій "ЛНР" повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури двом місцевим жителям повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ депутат Марківської селищної ради погодилася на співпрацю з окупантами. Вона обійняла псевдопосаду "заступника голови адміністрації Марківського району ЛНР". Другий підозрюваний – житель міста Рубіжного, який раніше був депутатом Рубіжанської міської ради від проросійської партії, обійняв посаду так званого "виконувача обов’язків заступника голови адміністрації Сватівського району ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Псевдокерівники виконують доручення голови так званої "ЛНР" зі створення незаконних структур на тимчасово окупованих РФ територіях.