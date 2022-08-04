СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала чоловіка, що повідомляв інформацію про об'єкти інфраструктури та позиції Збройних сил, переміщення техніки через ворожі канали в месенджерах.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляться, затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Відомо, що за його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

