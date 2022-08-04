УКР
9 313 32

СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж

сбу

Служба безпеки затримала чоловіка, що повідомляв інформацію про об'єкти інфраструктури та позиції Збройних сил, переміщення техніки через ворожі канали в месенджерах.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляться, затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Відомо, що за його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва 01
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва 02
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва 03

+39
Надо было этого шакала валить на месте. За десятки погибших и сотни раненных в Николаеве.
04.08.2022 10:04 Відповісти
+24
таксисты - страшные люди. Впрочем, клоуны тоже.
04.08.2022 10:07 Відповісти
+13
На руках таких тварей кровь десятков, а иногда и сотен жертв. По законам военного времени их нужно расстреливать. Их нужно приравнивать к террористам. Тогда другие подобные им гниды десять раз бы подумали.
04.08.2022 10:25 Відповісти
Надо было этого шакала валить на месте. За десятки погибших и сотни раненных в Николаеве.
04.08.2022 10:04 Відповісти
Треба відрізняти СБУ та зеСБУ.
Друга призначена виключно для брехні перехоплення розмов "рядового з бабушкой/невестой"
А перша не викладає оперативну інформацію по кожному привіду
04.08.2022 10:12 Відповісти
таксисты - страшные люди. Впрочем, клоуны тоже.
04.08.2022 10:07 Відповісти
04.08.2022 10:20 Відповісти
Да, хреново, верталь не сбили.
04.08.2022 10:07 Відповісти
и это только те кого определили
04.08.2022 10:08 Відповісти
та коли ж їм "определять", вони зайняті перехопленням побутових балачок рядового складу "з матерью/бабкой/девкой" - це важливіше.
04.08.2022 10:15 Відповісти
угу, а Шевченко у нас агент Буданова. так и этот дурачок скажет - да я жи просто вводил в заблуждения русню - вот написал шо по ватолету ВСУ дали 30 ракет и .... все взорвались на взлете, так что я огёнд Гурмо и лично помог ВСУ путем того шо вводил врага в то и в ёто, так что прошу повысить мёня с простого орка, то ёсть жителя, сразу к майору товарищу. Арахамия кстати за, вот лайк и гавк поставил, вот.

И думаете невозможно такое?
А Шевченко-агент Буданова был тоже невозможен? 30 ракет остепенились лететь в рссуких - это же признак агента не иначе. Ермак подтвердит - у него и Демченко - патриот. Ну и прочие бакановы. кто там у нас президет..., аааа, кто то там рядом с Ермаком вроде хрипатенький такой
04.08.2022 10:13 Відповісти
Як він міг знати усе точно? Що позиції як подвір'я, шастають усі? Це уже 2 в Миколаєві, щось малувато для таких обстрілів.
04.08.2022 10:14 Відповісти
Имитация работы в Турборежиме после ухода Баканова меня мало впечатляет...такая же работа и после ухода венедиктовой...
04.08.2022 10:15 Відповісти
Думаєте його покарають?Дадуть "пару років" умовно ото і все покарання.Ввели військовий стан?Що змінилось?НІ-ЧО-ГО.Поки не знімуть,на час війни, мораторій на смертну кару,та не повісять з десяток таких покидьків,толку не буде."Спортивна рибна ловля" .СБУ спіймало а суд "поцілує" та відпустить.ВСЕ.
04.08.2022 10:17 Відповісти
Телешмарафон нажаль не покаже судовий процес над такими покидьками
04.08.2022 10:20 Відповісти
Соня Кошкина пару месяцев назад правильно говорила...вокруг зелемойского работает около 70% агентов ФСБ ГРУ и СВР рабZeи...
04.08.2022 10:20 Відповісти
угу..а зе їх очолює..бо ну не може бути людина такою..тупою..
показати весь коментар
Не знаю як зараз але у самої Кошкіної батько затятий совкодрочер та американофоб. Відвертих українофобських висловлювань не чув але мабуть лише тому що воно сцить...
показати весь коментар
Идиоты из украинских "судов" всё равно их отпускают. Таких надо валить при выходе из суда.
показати весь коментар
з десяток повісили на майдані..інші б побоялись..як у Кореї..повішали і нормік..ще й пряму трансляцію забабахати..а не утримувати їх 5-7 років
показати весь коментар
На руках таких тварей кровь десятков, а иногда и сотен жертв. По законам военного времени их нужно расстреливать. Их нужно приравнивать к террористам. Тогда другие подобные им гниды десять раз бы подумали.
04.08.2022 10:25 Відповісти
Надеюсь тварь повесится в камере после допросов. Аминь.
04.08.2022 10:26 Відповісти
В печерський суд його-там дадут якусь заставу та з миром відпустять на всі чотири сторони бо він же свій .....В печерському суді давно чекають "визволителів" ще з 1991 року...
04.08.2022 10:36 Відповісти
Що тут коментувати зрадник на зраднику !де наше СБУ ???я б іх всіх забирав украінське громадянство та 15 років за коректіровку !!це скільки життя він загубив за гроші???іуда ...
04.08.2022 10:39 Відповісти
Ніякого покарання йому не буде, він же не переодягався в жіночу сукню і не давав на лапу мусору-прикордоннику гроші для виїзда у Європу. Всього лише наводив ракетний вогонь по місту і по людям. Ми його ще у Верховній Раді побачимо.
04.08.2022 10:51 Відповісти
Ну от нах*я воно живе?
Зробіть ласку, дайте привід опаришам порадіти...
04.08.2022 11:01 Відповісти
Мда, тело надрывалось и выписывало мемуары, а в ответ: ваше сообщение получено, спасибо за обращение. Букву Z на жопе выжечь, чтобы помнил русский мир.
04.08.2022 11:27 Відповісти
Думаю, два месяца ареста и штраф будет достаточно(сарказм)
04.08.2022 11:28 Відповісти
Такие мягкие термины типа "подозреваемый", Он пойман этот палач. Почему его не называют преступником-убиицей.? Ведь по его наводке погибли граждане. Или получит пару лет тюрьмы и выйдет на свободу? Кажется законы современной Украины слишком мягки в отношений всяких бандитов и врагов страны. Изза мягкости страна имеет предателей в верхних эшолонах власти что привело к агрессии со стороны бандитской росии. В итоге страна потеряла значительную территорию и погибли очень много граждане..
04.08.2022 11:40 Відповісти
якщо через нього загинув штаб бригади на чолі з комбригом Гуляєвим - мобілізуйте його прямо в 28 бригаду. Жити він буде.
04.08.2022 12:14 Відповісти
"...загинув штаб бригади на чолі з комбригом Гуляєвим..." - досі не можу заспокоїтись. Для мене ця втрата така ж болюча, як і загибель полонених "азовців". Чи знайдуть винних? В серці жага помсти.
04.08.2022 13:30 Відповісти
ну что, по кайфу таксисту такая "руская весна" в Николаеве? или еще недостаточно насыпают?🤦
04.08.2022 12:51 Відповісти
А скільки такого лайна в самому Миколаїві і країні?
04.08.2022 14:52 Відповісти
Ампутировать ноги и пускай бегает...
04.08.2022 16:42 Відповісти
Скількі тупих жлобів, його особо не спрашують, воно су...ка само вислужуються... Є докази в телефоне, розстріл на місці.... Не варто витрачати час та сили на цього подонка...
04.08.2022 22:37 Відповісти
 
 