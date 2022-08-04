СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала чоловіка, що повідомляв інформацію про об'єкти інфраструктури та позиції Збройних сил, переміщення техніки через ворожі канали в месенджерах.
Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляться, затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.
Відомо, що за його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.
Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Друга призначена виключно для
брехніперехоплення розмов "рядового з бабушкой/невестой"
А перша не викладає оперативну інформацію по кожному привіду
И думаете невозможно такое?
А Шевченко-агент Буданова был тоже невозможен? 30 ракет остепенились лететь в рссуких - это же признак агента не иначе. Ермак подтвердит - у него и Демченко - патриот. Ну и прочие бакановы. кто там у нас президет..., аааа, кто то там рядом с Ермаком вроде хрипатенький такой
Зробіть ласку, дайте привід опаришам порадіти...