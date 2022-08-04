СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала мужчину, который сообщал информацию об объектах инфраструктуры и позициях Вооруженных сил, перемещении техники через вражеские каналы в мессенджерах.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, задержанный Службой безопасности корректировщик передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. Предатель сообщал данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.
Известно, что по его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу. В ходе обыска у задержанного изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.
Пока ему сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Друга призначена виключно для
брехніперехоплення розмов "рядового з бабушкой/невестой"
А перша не викладає оперативну інформацію по кожному привіду
И думаете невозможно такое?
А Шевченко-агент Буданова был тоже невозможен? 30 ракет остепенились лететь в рссуких - это же признак агента не иначе. Ермак подтвердит - у него и Демченко - патриот. Ну и прочие бакановы. кто там у нас президет..., аааа, кто то там рядом с Ермаком вроде хрипатенький такой
Зробіть ласку, дайте привід опаришам порадіти...