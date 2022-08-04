СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала мужчину, который сообщал информацию об объектах инфраструктуры и позициях Вооруженных сил, перемещении техники через вражеские каналы в мессенджерах.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, задержанный Службой безопасности корректировщик передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. Предатель сообщал данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.

Известно, что по его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу. В ходе обыска у задержанного изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Пока ему сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ).

