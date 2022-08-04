РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5962 посетителя онлайн
Новости Фото Российская агрессия
9 314 32

СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж

сбу

Служба безопасности задержала мужчину, который сообщал информацию об объектах инфраструктуры и позициях Вооруженных сил, перемещении техники через вражеские каналы в мессенджерах.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, задержанный Службой безопасности корректировщик передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. Предатель сообщал данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины, - СБУ

Известно, что по его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу. В ходе обыска у задержанного изъяты средства связи, содержащие доказательства его преступной деятельности.

Пока ему сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат ОПЗЖ в горсовете Черкасс, который планировал стать гауляйтером Черкасской области, задержан при попытке уехать в США. ВИДЕО

СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева 01
СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева 02
СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева 03

СБУ (20325) государственная измена (1608) коллаборационизм (904)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Надо было этого шакала валить на месте. За десятки погибших и сотни раненных в Николаеве.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:04 Ответить
+24
таксисты - страшные люди. Впрочем, клоуны тоже.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:07 Ответить
+13
На руках таких тварей кровь десятков, а иногда и сотен жертв. По законам военного времени их нужно расстреливать. Их нужно приравнивать к террористам. Тогда другие подобные им гниды десять раз бы подумали.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо было этого шакала валить на месте. За десятки погибших и сотни раненных в Николаеве.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:04 Ответить
Треба відрізняти СБУ та зеСБУ.
Друга призначена виключно для брехні перехоплення розмов "рядового з бабушкой/невестой"
А перша не викладає оперативну інформацію по кожному привіду
показать весь комментарий
04.08.2022 10:12 Ответить
таксисты - страшные люди. Впрочем, клоуны тоже.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:07 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 10:20 Ответить
Да, хреново, верталь не сбили.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:07 Ответить
и это только те кого определили
показать весь комментарий
04.08.2022 10:08 Ответить
та коли ж їм "определять", вони зайняті перехопленням побутових балачок рядового складу "з матерью/бабкой/девкой" - це важливіше.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:15 Ответить
угу, а Шевченко у нас агент Буданова. так и этот дурачок скажет - да я жи просто вводил в заблуждения русню - вот написал шо по ватолету ВСУ дали 30 ракет и .... все взорвались на взлете, так что я огёнд Гурмо и лично помог ВСУ путем того шо вводил врага в то и в ёто, так что прошу повысить мёня с простого орка, то ёсть жителя, сразу к майору товарищу. Арахамия кстати за, вот лайк и гавк поставил, вот.

И думаете невозможно такое?
А Шевченко-агент Буданова был тоже невозможен? 30 ракет остепенились лететь в рссуких - это же признак агента не иначе. Ермак подтвердит - у него и Демченко - патриот. Ну и прочие бакановы. кто там у нас президет..., аааа, кто то там рядом с Ермаком вроде хрипатенький такой
показать весь комментарий
04.08.2022 10:13 Ответить
Як він міг знати усе точно? Що позиції як подвір'я, шастають усі? Це уже 2 в Миколаєві, щось малувато для таких обстрілів.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:14 Ответить
Имитация работы в Турборежиме после ухода Баканова меня мало впечатляет...такая же работа и после ухода венедиктовой...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:15 Ответить
Думаєте його покарають?Дадуть "пару років" умовно ото і все покарання.Ввели військовий стан?Що змінилось?НІ-ЧО-ГО.Поки не знімуть,на час війни, мораторій на смертну кару,та не повісять з десяток таких покидьків,толку не буде."Спортивна рибна ловля" .СБУ спіймало а суд "поцілує" та відпустить.ВСЕ.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:17 Ответить
Телешмарафон нажаль не покаже судовий процес над такими покидьками
показать весь комментарий
04.08.2022 10:20 Ответить
Соня Кошкина пару месяцев назад правильно говорила...вокруг зелемойского работает около 70% агентов ФСБ ГРУ и СВР рабZeи...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:20 Ответить
угу..а зе їх очолює..бо ну не може бути людина такою..тупою..
показать весь комментарий
04.08.2022 10:45 Ответить
Не знаю як зараз але у самої Кошкіної батько затятий совкодрочер та американофоб. Відвертих українофобських висловлювань не чув але мабуть лише тому що воно сцить...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:43 Ответить
Идиоты из украинских "судов" всё равно их отпускают. Таких надо валить при выходе из суда.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:20 Ответить
з десяток повісили на майдані..інші б побоялись..як у Кореї..повішали і нормік..ще й пряму трансляцію забабахати..а не утримувати їх 5-7 років
показать весь комментарий
04.08.2022 10:23 Ответить
На руках таких тварей кровь десятков, а иногда и сотен жертв. По законам военного времени их нужно расстреливать. Их нужно приравнивать к террористам. Тогда другие подобные им гниды десять раз бы подумали.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:25 Ответить
Надеюсь тварь повесится в камере после допросов. Аминь.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:26 Ответить
В печерський суд його-там дадут якусь заставу та з миром відпустять на всі чотири сторони бо він же свій .....В печерському суді давно чекають "визволителів" ще з 1991 року...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:36 Ответить
Що тут коментувати зрадник на зраднику !де наше СБУ ???я б іх всіх забирав украінське громадянство та 15 років за коректіровку !!це скільки життя він загубив за гроші???іуда ...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:39 Ответить
Ніякого покарання йому не буде, він же не переодягався в жіночу сукню і не давав на лапу мусору-прикордоннику гроші для виїзда у Європу. Всього лише наводив ракетний вогонь по місту і по людям. Ми його ще у Верховній Раді побачимо.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:51 Ответить
Ну от нах*я воно живе?
Зробіть ласку, дайте привід опаришам порадіти...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:01 Ответить
Мда, тело надрывалось и выписывало мемуары, а в ответ: ваше сообщение получено, спасибо за обращение. Букву Z на жопе выжечь, чтобы помнил русский мир.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:27 Ответить
Думаю, два месяца ареста и штраф будет достаточно(сарказм)
показать весь комментарий
04.08.2022 11:28 Ответить
Такие мягкие термины типа "подозреваемый", Он пойман этот палач. Почему его не называют преступником-убиицей.? Ведь по его наводке погибли граждане. Или получит пару лет тюрьмы и выйдет на свободу? Кажется законы современной Украины слишком мягки в отношений всяких бандитов и врагов страны. Изза мягкости страна имеет предателей в верхних эшолонах власти что привело к агрессии со стороны бандитской росии. В итоге страна потеряла значительную территорию и погибли очень много граждане..
показать весь комментарий
04.08.2022 11:40 Ответить
якщо через нього загинув штаб бригади на чолі з комбригом Гуляєвим - мобілізуйте його прямо в 28 бригаду. Жити він буде.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:14 Ответить
"...загинув штаб бригади на чолі з комбригом Гуляєвим..." - досі не можу заспокоїтись. Для мене ця втрата така ж болюча, як і загибель полонених "азовців". Чи знайдуть винних? В серці жага помсти.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:30 Ответить
ну что, по кайфу таксисту такая "руская весна" в Николаеве? или еще недостаточно насыпают?🤦
показать весь комментарий
04.08.2022 12:51 Ответить
А скільки такого лайна в самому Миколаїві і країні?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:52 Ответить
Ампутировать ноги и пускай бегает...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:42 Ответить
Скількі тупих жлобів, його особо не спрашують, воно су...ка само вислужуються... Є докази в телефоне, розстріл на місці.... Не варто витрачати час та сили на цього подонка...
показать весь комментарий
04.08.2022 22:37 Ответить
 
 