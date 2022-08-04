Двум псевдочиновникам оккупационных администраций "ЛНР" сообщено о подозрении в коллаборационизме, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры двум местным жителям сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ депутат Марковского сельсовета согласилась на сотрудничество с оккупантами. Она заняла псевдодолжность "замглавы администрации Марковского района ЛНР". Второй подозреваемый – житель города Рубежного, ранее бывший депутатом Рубежанского городского совета от пророссийской партии, вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сватовского района ЛНР", - говорится в сообщении.

Псевдоруководители выполняют поручения главы так называемой "ЛНР" по созданию незаконных структур на временно оккупированных РФ территориях.