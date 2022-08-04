РУС
С начала войны исчезли 211 детей, - полиция

Сотрудники полиции разыскивают 211 детей, пропавших с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев.

"В период с 24 февраля в органы Национальной полиции поступили обращения о пропавших без вести 4 тысячи 353 детей. Правоохранителям удалось разыскать 4 тысячи 143 ребенка, 211 - остаются в розыске", - сказал он.

По данным Нацполиции, в отношении 190 детей поступили обращения от близких родственников об утраченной с ними связи по причине оккупации регионов постоянного проживания или во время эвакуации из таких регионов.

"По имеющейся информации, девятерых из этих детей вывезли оккупационные войска на неподконтрольную Украине территорию", - добавил Сергеев.

