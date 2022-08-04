Від початку війни зникли 211 дітей, - поліція

Працівники поліції розшукують 211 дітей, які зникли відколи розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.

"У період з 24 лютого до органів Національної поліції надійшли звернення про зниклих безвісти 4 тисячі 353 дітей. Правоохоронцям вдалося розшукати 4 тисячі 143 дитини, 211 - залишаються у розшуку", - зазначив він.

За даними Нацполіції, щодо 190 дітей надійшли звернення від близьких родичів про втрачений з ними зв’язок унаслідок окупації регіонів постійного проживання або під час евакуації з таких регіонів.

"За наявною інформацією, дев’ять з цих дітей вивезли окупаційні війська на непідконтрольну Україні територію", - додав Сергеєв.

