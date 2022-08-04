Робота військових медиків в бойових умовах. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент щоденної роботи екіпажу машини "швидкої допомоги" на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частково запис здійснений на камеру встановлену в салоні медавтомобіля. На записі видно, як військові медики евакуюють поранених бійців та надають екстренну допомогу одному із них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебе #бало набью!", - робота українських медиків на передовій. ВIДЕО