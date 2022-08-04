УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 460 24

Робота військових медиків в бойових умовах. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент щоденної роботи екіпажу машини "швидкої допомоги" на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частково запис здійснений на камеру встановлену в салоні медавтомобіля. На записі видно, як військові медики евакуюють поранених бійців та надають екстренну допомогу одному із них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебе #бало набью!", - робота українських медиків на передовій. ВIДЕО

Автор: 

медична допомога (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
на медиків "у полі" молитися потрібно, стільки життів збережено...
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
+15
Тільки Подяка і Пошана. Бережіть себе. Ви потрібні захисникам. Сьогодні Ви пишите сторінки воєнно-польової медицини.
показати весь коментар
04.08.2022 14:56 Відповісти
+8
Геть хворий. Лікуйся...
показати весь коментар
04.08.2022 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все, що ти міг сказати по темі, пліснявий?
показати весь коментар
04.08.2022 14:34 Відповісти
ти в курсі? трахнув тебе?
показати весь коментар
04.08.2022 14:34 Відповісти
та бачу - язиком ти всіх трахнув, пісунця маленького в штанях пошукай
показати весь коментар
04.08.2022 14:37 Відповісти
Геть хворий. Лікуйся...
показати весь коментар
04.08.2022 14:38 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 04.08.2022
показати весь коментар
04.08.2022 15:46 Відповісти
на медиків "у полі" молитися потрібно, стільки життів збережено...
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
стабілізувати і довезти до шпиталю.
там хірургі наваляться і Господнє слово...
показати весь коментар
04.08.2022 15:48 Відповісти
Мені теж не подобається порошенко, але під цією розповіддю про медиків твій пост виглядає просто ідіотським!
показати весь коментар
04.08.2022 15:13 Відповісти
Тільки Подяка і Пошана. Бережіть себе. Ви потрібні захисникам. Сьогодні Ви пишите сторінки воєнно-польової медицини.
показати весь коментар
04.08.2022 14:56 Відповісти
Склоняю голову перед вами,вы ангелы-спасители наших воинов,берегите себя.
показати весь коментар
04.08.2022 15:08 Відповісти
Солдат хоч в окоп може пригнути а медики в машині як на долоні
показати весь коментар
04.08.2022 15:11 Відповісти
Розплющ очі, брате.
показати весь коментар
04.08.2022 19:04 Відповісти
БЕРЕЖИ ГОСПОДЬ ВАС, ТА НАШІ ЗСУ
показати весь коментар
04.08.2022 15:47 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb На жаль, таких обкладинок у VOGUE наша укрсучвлада не буде замовляти й проплачувати. І команда всім чиновницям, як у гірші совкові часи, надійшла не вийти на акції солідарності з полоненими, в тому числі жінками. Їм організовано наказали посідати й розводити свої номенклатурні ратиці для фотофлешмобу на підтримку Лєнки, яка, відфоткавшись, уже цілком могла звалити назад до себе в Італію. А полонені, серед них сотні жінок і 82 жінки-медики зараз у ворожих в'язницях. Декому з них, як Катерині-Пташці, загрожує до 20 років ув'язнення. Жодна владна наволоч не вийшла на їх підтримку в Україні. Вийшли рідні у Львові й Києві та численні жителі іноземних міст.Зеленський, тобі добре спиться???





658You and 657 others

1 Comment

324 Shares

показати весь коментар
04.08.2022 16:02 Відповісти
Та йому усе покую, аби збацати черговий відосик.
показати весь коментар
04.08.2022 21:29 Відповісти
Справжні герої 😻не носять плащів. Хіба що в дощ🤷
показати весь коментар
04.08.2022 16:24 Відповісти
ЩО ЗА МУЗИКА довбні ?
показати весь коментар
04.08.2022 19:45 Відповісти
Хто такий кіркоров ти мабуть знаєшь? А один із найвідоміших хітів часів в'єтнамскої війни ні?
То хто тут довбень?😹
показати весь коментар
04.08.2022 22:52 Відповісти
 
 