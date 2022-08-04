Работа военных медиков в боевых условиях. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент ежедневной работы экипажа машины скорой помощи на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, частично запись сделана на камеру установленную в салоне медавтомобиля. На записи видно, как военные медики эвакуируют раненых бойцов и оказывают экстренную помощь одному из них.
Топ комментарии
+21 _$Ronald93325828
показать весь комментарий04.08.2022 14:36 Ответить Ссылка
+15 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий04.08.2022 14:56 Ответить Ссылка
+8 Pawlo Kit
показать весь комментарий04.08.2022 14:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 04.08.2022
там хірургі наваляться і Господнє слово...
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb На жаль, таких обкладинок у VOGUE наша укрсучвлада не буде замовляти й проплачувати. І команда всім чиновницям, як у гірші совкові часи, надійшла не вийти на акції солідарності з полоненими, в тому числі жінками. Їм організовано наказали посідати й розводити свої номенклатурні ратиці для фотофлешмобу на підтримку Лєнки, яка, відфоткавшись, уже цілком могла звалити назад до себе в Італію. А полонені, серед них сотні жінок і 82 жінки-медики зараз у ворожих в'язницях. Декому з них, як Катерині-Пташці, загрожує до 20 років ув'язнення. Жодна владна наволоч не вийшла на їх підтримку в Україні. Вийшли рідні у Львові й Києві та численні жителі іноземних міст.Зеленський, тобі добре спиться???
658You and 657 others
1 Comment
324 Shares
То хто тут довбень?😹