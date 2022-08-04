Работа военных медиков в боевых условиях. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент ежедневной работы экипажа машины скорой помощи на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, частично запись сделана на камеру установленную в салоне медавтомобиля. На записи видно, как военные медики эвакуируют раненых бойцов и оказывают экстренную помощь одному из них.

