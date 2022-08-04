РУС
8 460 24

Работа военных медиков в боевых условиях. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент ежедневной работы экипажа машины скорой помощи на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, частично запись сделана на камеру установленную в салоне медавтомобиля. На записи видно, как военные медики эвакуируют раненых бойцов и оказывают экстренную помощь одному из них.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Такой ценой обретается свобода", - волонтер Юрий Бондарь показал окровавленный бронежилет и призвал помогать медикам. ФОТО

Топ комментарии
+21
на медиків "у полі" молитися потрібно, стільки життів збережено...
04.08.2022 14:36 Ответить
+15
Тільки Подяка і Пошана. Бережіть себе. Ви потрібні захисникам. Сьогодні Ви пишите сторінки воєнно-польової медицини.
04.08.2022 14:56 Ответить
+8
Геть хворий. Лікуйся...
04.08.2022 14:38 Ответить
Це все, що ти міг сказати по темі, пліснявий?
04.08.2022 14:34 Ответить
ти в курсі? трахнув тебе?
04.08.2022 14:34 Ответить
та бачу - язиком ти всіх трахнув, пісунця маленького в штанях пошукай
04.08.2022 14:37 Ответить
04.08.2022 15:46 Ответить
стабілізувати і довезти до шпиталю.
там хірургі наваляться і Господнє слово...
04.08.2022 15:48 Ответить
Мені теж не подобається порошенко, але під цією розповіддю про медиків твій пост виглядає просто ідіотським!
04.08.2022 15:13 Ответить
Склоняю голову перед вами,вы ангелы-спасители наших воинов,берегите себя.
04.08.2022 15:08 Ответить
Солдат хоч в окоп може пригнути а медики в машині як на долоні
04.08.2022 15:11 Ответить
Розплющ очі, брате.
04.08.2022 19:04 Ответить
БЕРЕЖИ ГОСПОДЬ ВАС, ТА НАШІ ЗСУ
04.08.2022 15:47 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb На жаль, таких обкладинок у VOGUE наша укрсучвлада не буде замовляти й проплачувати. І команда всім чиновницям, як у гірші совкові часи, надійшла не вийти на акції солідарності з полоненими, в тому числі жінками. Їм організовано наказали посідати й розводити свої номенклатурні ратиці для фотофлешмобу на підтримку Лєнки, яка, відфоткавшись, уже цілком могла звалити назад до себе в Італію. А полонені, серед них сотні жінок і 82 жінки-медики зараз у ворожих в'язницях. Декому з них, як Катерині-Пташці, загрожує до 20 років ув'язнення. Жодна владна наволоч не вийшла на їх підтримку в Україні. Вийшли рідні у Львові й Києві та численні жителі іноземних міст.Зеленський, тобі добре спиться???





04.08.2022 16:02 Ответить
Та йому усе покую, аби збацати черговий відосик.
04.08.2022 21:29 Ответить
Справжні герої 😻не носять плащів. Хіба що в дощ🤷
04.08.2022 16:24 Ответить
ЩО ЗА МУЗИКА довбні ?
04.08.2022 19:45 Ответить
Хто такий кіркоров ти мабуть знаєшь? А один із найвідоміших хітів часів в'єтнамскої війни ні?
То хто тут довбень?😹
04.08.2022 22:52 Ответить
 
 