Власти Берлина не дали согласия на выставку уничтоженной российской техники, - Мельник

Два музейных оператора хотели выставить в Берлине уничтоженную в Украине российскую военную технику, но их заявку отклонили. Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от мэра Берлина отменить это решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского дипломата.

"Уничтоженная российская военная техника, выставленная в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - отметил Мельник.

Отказ в проведении выставки с надуманной формулировкой посол считает "настоящим скандалом". Мельник обратился к мэру Берлина с призывом отменить это "странное решение" и продемонстрировать настоящую солидарность с Украиной.

