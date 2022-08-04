РУС
Власти Берлина не дали согласия на выставку уничтоженной российской техники, - Мельник

Два музейных оператора хотели выставить в Берлине уничтоженную в Украине российскую военную технику, но их заявку отклонили. Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от мэра Берлина отменить это решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского дипломата.

"Уничтоженная российская военная техника, выставленная в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - отметил Мельник.

Отказ в проведении выставки с надуманной формулировкой посол считает "настоящим скандалом". Мельник обратился к мэру Берлина с призывом отменить это "странное решение" и продемонстрировать настоящую солидарность с Украиной.

Смотрите также: Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги. ФОТОрепортаж

+37
Інформація від Центру партизанського руху УДА:

«30-31.07.2022

Херсонська обл., БРИЛІВКА.

Результати ударів по району з/д вокзалу.

Після ураження залізничного вокзалу і елеватора сили РОВ протягом 30 та 31.07.2022 розбирали

та розтягували згорілу техніку, завантажували на трали та вивозили.

Серед знищеної техніки було помічено: САУ "Тюльпан", САУ "МСТА С", РЗСВ БМ-21 "Град", танки, БМП, БТР.

Зі слів солдат зс рф зараз вони ночують у полях та лісах, дуже бояться. Розповідають, що перед відправкою їм казали, що в Україні тихо, все добре і вони їдуть для підтримання порядку, що ніякої війни немає, а тепер за одну ніч в них загинуло майже 1000 осіб о/с.

Також відомо, що 30.07.22 з території вокзалу вивозили загиблих повними вантажівками о 04:30, 05:30 та о 06:00. Пізніше завантажували тілами ще 2 залізничні вантажні вагони, які після загрузки потягли в сторону АР КРИМ. Після розбору завалів вокзалу, було ще знайдено багато загиблих та поранених.

Відомо, що на момент удару, в будівлі вокзалу, у зоні очікування, було розташовано приблизно 400 осіб, ще 200 осіб зправа та зліва від зони очікування. Крім цього у диспетчерській було ще 200 - 300 осіб. Після влучання ці будівлі було знищено.

РОВ зібрали медичний персонал з лікарень та амбулаторій сусідніх населених пунктів, для того щоб ті допомагали з пораненими. Поранених привезли на Елеватор у БРИЛІВЦІ.

За результатами вогневого враження, є велика кількість поранених і близько 1000 загиблих ворогів. Крім цього, було розпорядження від командування РОВ: «Всіх "важких" поранених завантажувати з мертвими у вантажівки та вивозити».

Далі буде…

Слава Нації!

Смерть російській федерації!
04.08.2022 17:09
+27
04.08.2022 17:19
+21
Замість унітазів бачу нічні горщики.
Жах. Пройшло століття. Орки абсолютно не змінилися...
04.08.2022 17:22
04.08.2022 17:09
дуже хороші новини
04.08.2022 22:56
Німці ще з росіянами бавяться.
04.08.2022 17:14
Німеччина - рашка : блізнеці, браття.
04.08.2022 17:22
Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної російської техніки
===========================
а як же перемога над фашизмом? А ,німчураки? Німці не розуміють -хто ж тепер фашисти?
04.08.2022 18:49
т.н. "росiя" - это немецкий проект под немецким управлением со времен петра_1. и придумали переименовать московию два кукуйских алкоголика. екатерина_2 закрепила это ворованное название.
04.08.2022 17:30
пане Посол, відкрутіть їм на прощання їхні ліверні ковбаси
04.08.2022 19:20
до їх ше й досі ні...я не дойшло як до жирафа
04.08.2022 22:59
Крім цього, було розпорядження від командування РОВ: «Всіх "важких" поранених завантажувати з мертвими у вантажівки та вивозити». - оце відношення до своїх у рускіх дуже вражає..., нехай оце збочене Amnesty International з цим попрацює, може вони знайдуть у цьому відношенні якусь невідповідність "міжнародним нормам"...
04.08.2022 17:17
В Париже будет то же самое. Потоиу что немцы и французы это две гнилые нации и проститутки путина.
04.08.2022 17:18
Це погано , що ви ображаєте нації , а ще гірше , що вас вподобають
04.08.2022 17:56

Більшість німців і французів на стороні України, але їхні чиновники із категорії "кабы чего не вышло, лучше ничего не делать"
показать весь комментарий
04.08.2022 19:23
04.08.2022 17:19
Замість унітазів бачу нічні горщики.
Жах. Пройшло століття. Орки абсолютно не змінилися...
04.08.2022 17:22
не Вы одні бачите міцну любов кацапів до сантехніки
04.08.2022 19:24
05.08.2022 00:55
В колишніи ГДР багато емігрантів з СОЮЗУ
04.08.2022 17:21
Відхилили, бо нізя травмувати ніжну психіку німецьких москалів і інтелектуалів.
04.08.2022 17:24
Два музейних оператора хотіли...
Хто це, за котрі бенюльки, нахіба? Добре, що не дозволили, нічого понівечене кацапське залізо тягати, бо впевнений, що за державний кошт та з непередбачуваними провокаціями.
04.08.2022 17:25
фріци- манкурти совкових переможців,котрих народжували сотнями тисяч німецькі фрау ,після того, як їх насилували совкові "деди воєвалі"
04.08.2022 17:59
треба ж зберегти х@йлу **@ло
04.08.2022 18:06
я б голову )(уйла насадив би на меч монументу Батьківщини-матері.Це було б чудово.
04.08.2022 18:53
Дас зинд дойче *********!
04.08.2022 18:21
Треба везти більше техніки та робити все на порядок масштабніше. Щоб люди самі говорили про це та самі їхали дивитись навіть якщо ви виставку робитимете по серед поля. Ви можете навести знищеної техніки більше чим у більшості армій єс на озброєнні. Треба європейцям показати наскільки велика війна йде і що те що вони передають це жалюгідно мало.
04.08.2022 18:33
ТЄРЄХОВ ДЯТЄЛ - КОЛИ У ХАРКОВІ ВЖЕ БУДЕ ВИСТАВКА ПІДБИТОЇ КАЦАПСЬКОЇ ТЕХНІКИ ?
04.08.2022 19:00
Берлин, русские танки - для немцев это всё до сих пор саднит.
Битые русские танки надо выставить в Варшаве - пройдёт на "ура!"
04.08.2022 19:01
здається, вже виставляли, успішно !
04.08.2022 19:25
Звісно німцям не потрібна ржава, розбита, російська військова техніка. Їм потрібен дешевий російський газ та робоча сила з України, плюс , нова молода кров у вигляді жінок та дітей, які германізуються і поліпшать демографію Німеччини . Поки в німців все йде по плану.
04.08.2022 19:34
не геи а пдрасы
04.08.2022 19:49
sas63@sasKenigsberg

https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1555165496638595072 4 ч

Похоже, поляки не замерзнут зимой без русского газа.
Вот это облом ватникам.
Они раньше немцев стали искать альтернативу.
Надеюсь, немцы возьмутся за ум и перестанут дрочить на кремль.

Польские газовые хранилища заполнены на 100%
04.08.2022 19:49
А як щодо того щоб зорганізувати виставку у Берліні трохвейної техніки Вермахту? По всій Україні її є немало!)
04.08.2022 20:45
Так там в Берлине слишком много ваты... может произойти бововна.
04.08.2022 21:16
ГАЗПРОМ не одобрил!
04.08.2022 21:23
"Два музейных оператора хотели выставить в Берлине уничтоженную в Украине российскую военную технику, но их заявку отклонили".

Видщимо побоялись, чтобы чувствительные, пацифистки настроенные бургеры в обмороки при её виде не падали. Они народ изнеженный, и к такому виду зрелищ не готовы.
05.08.2022 00:02
интересно, под каким соусом?
05.08.2022 00:14
ТРЕБА КЛІЧКУ ВТРУТИТИСЬ - КЛИЧКИ В АВТОРИТЕТІ У НІМЕЧЧИНІ
05.08.2022 00:44
представляюєти терпильніе власти терпильніх немцев германцев на одного бундесвойина й японец чеченец китаец индусм и негр-во терпят толерасті
05.08.2022 08:55
проституты гансы, лизать зад ***** хотят
05.08.2022 09:58
Нормально європейці прижились: Штати своїми військами їх захищають, гроші з мордору присилають. Тепер зрозуміло, чому вони такі безхребетні.
05.08.2022 12:34
 
 