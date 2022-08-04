Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної російської техніки, - Мельник

Два музейних оператора хотіли виставити в Берліні знищену в Україні російську військову техніку, але їхню заявку відхилили. Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає від мера Берліна скасувати це рішення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер українського дипломата.

"Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення", - зазначив Мельник.

Відмову у проведенні виставки з надуманим формулюванням посол вважає "справжнім скандалом". Мельник звернувся до мера Берліна з закликом скасувати це "дивне рішення" і продемонструвати справжню солідарність з Україною.

