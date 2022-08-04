Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної російської техніки, - Мельник
Два музейних оператора хотіли виставити в Берліні знищену в Україні російську військову техніку, але їхню заявку відхилили. Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає від мера Берліна скасувати це рішення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер українського дипломата.
"Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення", - зазначив Мельник.
Відмову у проведенні виставки з надуманим формулюванням посол вважає "справжнім скандалом". Мельник звернувся до мера Берліна з закликом скасувати це "дивне рішення" і продемонструвати справжню солідарність з Україною.
«30-31.07.2022
Херсонська обл., БРИЛІВКА.
Результати ударів по району з/д вокзалу.
Після ураження залізничного вокзалу і елеватора сили РОВ протягом 30 та 31.07.2022 розбирали
та розтягували згорілу техніку, завантажували на трали та вивозили.
Серед знищеної техніки було помічено: САУ "Тюльпан", САУ "МСТА С", РЗСВ БМ-21 "Град", танки, БМП, БТР.
Зі слів солдат зс рф зараз вони ночують у полях та лісах, дуже бояться. Розповідають, що перед відправкою їм казали, що в Україні тихо, все добре і вони їдуть для підтримання порядку, що ніякої війни немає, а тепер за одну ніч в них загинуло майже 1000 осіб о/с.
Також відомо, що 30.07.22 з території вокзалу вивозили загиблих повними вантажівками о 04:30, 05:30 та о 06:00. Пізніше завантажували тілами ще 2 залізничні вантажні вагони, які після загрузки потягли в сторону АР КРИМ. Після розбору завалів вокзалу, було ще знайдено багато загиблих та поранених.
Відомо, що на момент удару, в будівлі вокзалу, у зоні очікування, було розташовано приблизно 400 осіб, ще 200 осіб зправа та зліва від зони очікування. Крім цього у диспетчерській було ще 200 - 300 осіб. Після влучання ці будівлі було знищено.
РОВ зібрали медичний персонал з лікарень та амбулаторій сусідніх населених пунктів, для того щоб ті допомагали з пораненими. Поранених привезли на Елеватор у БРИЛІВЦІ.
За результатами вогневого враження, є велика кількість поранених і близько 1000 загиблих ворогів. Крім цього, було розпорядження від командування РОВ: «Всіх "важких" поранених завантажувати з мертвими у вантажівки та вивозити».
Далі буде…
Слава Нації!
Смерть російській федерації!
===========================
а як же перемога над фашизмом? А ,німчураки? Німці не розуміють -хто ж тепер фашисти?
Більшість німців і французів на стороні України, але їхні чиновники із категорії "кабы чего не вышло, лучше ничего не делать"
Жах. Пройшло століття. Орки абсолютно не змінилися...
Хто це, за котрі бенюльки, нахіба? Добре, що не дозволили, нічого понівечене кацапське залізо тягати, бо впевнений, що за державний кошт та з непередбачуваними провокаціями.
Битые русские танки надо выставить в Варшаве - пройдёт на "ура!"
https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1555165496638595072 4 ч
Похоже, поляки не замерзнут зимой без русского газа.
Вот это облом ватникам.
Они раньше немцев стали искать альтернативу.
Надеюсь, немцы возьмутся за ум и перестанут дрочить на кремль.
Польские газовые хранилища заполнены на 100%
Видщимо побоялись, чтобы чувствительные, пацифистки настроенные бургеры в обмороки при её виде не падали. Они народ изнеженный, и к такому виду зрелищ не готовы.