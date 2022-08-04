РУС
В России хотят запретить увольняться из армии, - Генштаб

По информации Генштаба ВСУ, у России возникли сложности с комплектацией подразделений, которые воюют на территории Украины, поэтому там планируют изменить законодательство.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководство россии пытается прекратить отток личного состава из армии и поэтому планирует изменить законодательство и запретить увольняться из рядов вооруженных сил. Кроме того, наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу", – объяснил он.

По словам Громова, также фиксируется существенный недобор курсантов в военные заведения.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 500 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 789 танков и 4 026 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (20363) Генштаб ВС (6832) россия (96939)
Топ комментарии
+28
на мясо, значит, на мясо
04.08.2022 17:34 Ответить
+27
будет как в царской россии 25 лет службы
04.08.2022 17:35 Ответить
+26
есть видос, где безного рашиста, воевавшего в Украине, выперли на рашке с автобуса, в знак благодарности
04.08.2022 17:35 Ответить
на мясо, значит, на мясо
04.08.2022 17:34 Ответить
Не мясо,навіть не перегній,ніщо.
04.08.2022 17:36 Ответить
Як казав Тарас Білка, кацапи - це "узлоєніє" землі. Бо на "удобрєніє" не тянуть.
04.08.2022 17:42 Ответить
Росіянчеги!
Кладіть прутня на таке законодавство!
04.08.2022 17:35 Ответить
Да потому шо получили *****... вот и все
04.08.2022 17:35 Ответить
будет как в царской россии 25 лет службы
04.08.2022 17:35 Ответить
Не, будет до первого Джавеллина, до первого украинского 155мм снаряда или до перво украинской пули, а это гораздо меньше.
04.08.2022 17:42 Ответить
Скоріше 25 днів. Це якщо повезе.
04.08.2022 18:34 Ответить
Це буде як у КГБ чи ГРУ ГШ МО СССР. Вхід є а вихід в труні ногами вперед
05.08.2022 04:50 Ответить
есть видос, где безного рашиста, воевавшего в Украине, выперли на рашке с автобуса, в знак благодарности
04.08.2022 17:35 Ответить
В оркостані зараз в тренді пакетнє звільнення.
04.08.2022 19:26 Ответить
Не, даже не так.
Его просто тупо не пустили, кинув через *** все их потерянные где-то в полях Украины лытки и пащелки.
Это было не трудно, ведь пандусов в мордоре нет по определению.
05.08.2022 01:11 Ответить
Кріпостне право на засрашкі на підході.
04.08.2022 17:37 Ответить
воно й не відмінялося. Нема грошей,не вмієш красти -живи як злидень.Так і живуть.
04.08.2022 18:43 Ответить
Це дуже добре , що хочуть заборонити звільнятися з арміі , тому що , наразі,
всі будуть тікати від арміі , як від чорта
04.08.2022 17:38 Ответить
Я перепрошую, коли так рекрутували на 20 років? Це усе повертається?
04.08.2022 17:38 Ответить
04.08.2022 18:33 Ответить
Смотрю на фотку и удивляюсь, сто лет назад им было сказано : "Не курить!", но до них так и не дошло. До сих курят и подрываются и идут ко дну и на *** целыми многоэтажными домами, крейсерами и батальонами в полном составе.
05.08.2022 01:17 Ответить
По факту да,с учетом невосполнимых потерь на фронте контракт резко перерастет в обязательную службу до победного конца правда без денежного довольствия "Ты же родину защишаеш на Украине,поэтому терпи солдат это твой святой долг"
04.08.2022 20:32 Ответить
Звільнитися тепер можливо буде тільки у сміттєвому мішку частинами,якщо звичайно щось позбирають...
04.08.2022 17:38 Ответить
Україна добра, - надає можливість кацапам стати "патріотами". )))

04.08.2022 18:04 Ответить
Якщо захочуть збирати і підбирати
05.08.2022 04:52 Ответить
стадо гамадрилів, блд - вхід рупь, вихід 200...

Хтось у росії із так званих опозиціонерів робив негласні опитування, ще довоєнні. І от найстрашніші жахіття для російської військової людини, це гомосексуалізм і коли «ізмєніла жена». Це їхні червоні лінії. Зґвалтування дитини чи вбивство цивільного - для їхньої поточної антропології не зашквар. Цим вони від нас і відрізняються. У мене навіть була пропозиція - бити по цих їхніх червоних лініях. Наприклад, брати інформацію про головорізів, які засвітилися в Україні, наприклад, з Кавказу: чеченці чи дагестанці - і створювати їм акаунти на сайтах гомосексуалістів, а їхнім жінкам - на сайтах знайомств. Тобто, розвалювати їхній соціум по їхніх «страшних» маркерах зсередини. Бо з ними треба воювати в різний спосіб: у тому числі - поточково товкти їх інформаційними диверсіями, щоб вони самі себе гризли. https://chytomo.com/dnistrovyj-vijna-rosii-proty-ukrainy-tse-ii-ostannij-kryk-u-pusteli/
04.08.2022 17:39 Ответить
Гарна ідея. Але для довбой@бів при владі як завжди "неначасі". Ще не всіх чинуш "овоча" пристоїли на посадах.
04.08.2022 17:52 Ответить
украв на ютюбі:

- Их "дидов" растреливал сталин, а ненавидят они Бандеру!
- Воюют на Донбасе с Америкой, но убивают украинцев.
- Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главний враг - НАТО.
- Ограбил их путин, но виноват Вашингтон.
04.08.2022 22:08 Ответить
04.08.2022 22:12 Ответить
Всех кацапов переводят в разряд камикадзе.
04.08.2022 17:40 Ответить
кацапідзе
04.08.2022 17:45 Ответить
холуидзе
04.08.2022 18:28 Ответить
яке там "звільнятися", тільки утилізація!
04.08.2022 17:40 Ответить
Якщо інформація правдива, то це позитивна новина🤗 Кацап повинен зрозуміти, що Україна для нього - це територія смерті і нічого окрім косатої його тут не чекає, - ми нєадіннаротттт 😝😝😝😝😝😜🤪🤪🤪
04.08.2022 17:41 Ответить
До кріпосного права не далеко.
04.08.2022 17:44 Ответить
Все вертається на круги своя...в нас - Магдебурзьке Право...в них - кріпосне...
04.08.2022 17:48 Ответить
04.08.2022 17:46 Ответить
Ну це говорить багато про що!

саме головне про те що ***** не впевнений , а це добре дуже добре на перспективу
04.08.2022 17:53 Ответить
значить залишається одне, хочеш вижити - здавайся в полон
04.08.2022 17:54 Ответить
А як здаватися бо яйця відріжуть
05.08.2022 04:55 Ответить
Не здивуюсь якщо кацапи для початку введуть заборону вільного пересування для селян, потім для робітників оборонки. Заборонять аборти, а термін строкової військової служби збільшать в рази для всіх хто не зміг вступити до ВУЗу. Ну і, як вишенька на торті, "залізна завіса". Без неї ну ніяк - "совок" розбіжиться. Ми вже зараз маємо готуватися до навали "біженців" з **********. Орда вже "стає на лижі"! Звідси, на кордоні з кацапами мають встановлюватися автоматичні системи знищення свинособак.
04.08.2022 17:56 Ответить
вони і так раби,
закріплять це законодавчо
04.08.2022 17:58 Ответить
Нехай відразу всіх новонароджених кацапів в армію записують щоб два рази не вставати.
04.08.2022 17:58 Ответить
В царській Росії так і було для дворянського прошарку. Народжувався дворянин його зразу записували в полк. І з віком звання росло хоч він і був на цивільній служьі
05.08.2022 04:58 Ответить
Росіяни мудро зрозуміли, що справжні гроші заробляють не люди, а гранти за померлих. тому російський ВВП може суттєво зрости, відправляючи людей на смерть.
04.08.2022 18:00 Ответить
Яких людей? Там нема людей, там - нелюди.
04.08.2022 18:10 Ответить
КАцапам дуже влучно підходить термін із Талмуду. Вони не люди і не худоба вони --ГОЇ
05.08.2022 04:59 Ответить
***** на дємбєль відпускає тільки через морг. Оркам вигідніше здатися в полон, ніж служити.
04.08.2022 18:13 Ответить
)) кто-то может подняться на производстве шпицрутенов. #дидовпороли ))
04.08.2022 18:26 Ответить
Отслужил солдат службу долгую,
Службу верную, службу ратную,
Двадцать лет служил, и еще пять лет,
Генерал-аншеф ему отпуск дал. ))))
04.08.2022 18:28 Ответить
Наші депутати не кращі, знову закон Третьякової розблокували
04.08.2022 18:39 Ответить
Россия пугает меня - люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул.

Мохамед Али
04.08.2022 18:41 Ответить
Краще хай подихати заборонять і почнуть штрафувати за відсутність грошей.
04.08.2022 18:50 Ответить
Так що, тепер можна буде звільнитись тільки ногами вперед?
04.08.2022 19:06 Ответить
Пусть каждому орку вручат по паре дембельских белых лаптей.
04.08.2022 19:09 Ответить
Вот это нормально)))) Контракт...бла-бла.. но если что, можно разорвать.... и прочие бла-бла-бла....))))
"Родина тебя кинет всегда, сынок". Кацы, и не говорите что не слышали эту народную уже мудрость, навеянную веками.
04.08.2022 19:47 Ответить
При совку офіцер міг звільнитися тільки в разі смерті/загибелі або коли поїхав дах. Траплялися випадки коли молоді та здорові не хотіли служити і будь-яким чином хотіли звільнитися та для цього імітували шизоїда, а кгб на них шила справу.
04.08.2022 19:51 Ответить
Маєте рацію. 100 пудово. Як же міг інакше комуніст ЛУКАШЕНКО будучи замполітом командира танкової роти звільнитися із ЗС СССР. Тільки через те що медкомісія виявила у нього мерячкову пстхпатію. От тільки чого комуністичне керівництво не виключило його з КПСС. Мабуть було таким же психопатом
05.08.2022 05:04 Ответить
Теперь будет как при их любимых царях. С каждой десятой хаты по одному рекруту на 25лет. А как ещё хотели холопы. Сцарю виднее.
04.08.2022 19:58 Ответить
там сплошные 500-е (отказники)
04.08.2022 21:04 Ответить
Дохтор сказав в морг, значить в морг !!!
04.08.2022 23:23 Ответить
Бамбаргия, киргуду)
05.08.2022 00:03 Ответить
"Керівництво Росії намагається припинити відпливк особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу" Джерело:

контракт - на 6 місяців ...
Багатьом - не багато і залишилося , якщо доживуть
Хоча , порушити підписані умови контракту - Раші не звикати ...
Навіть міжнародні контракти - можуть бути в односторонньому порядку змінені ...
То підписані об"єми не поставимо , то розрахунок вимагають у рублях
А за такі речі - міжнародні суди - і мали би Рашу суттєво карати. Але - поки не чути

З офіцерами - інша справа , хоча ще з часів СРСР - знав декількох кадрових - які звалили на гражданку ...

А може і срочників - законного дембеля позбавлять ?
А з дембелями - я би не жартував
05.08.2022 01:45 Ответить
 
 