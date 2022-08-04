В Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, - Генштаб
За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія має складнощі з комплектацією підрозділів, які воюють на території України, тому планує змінити законодавство.
Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Керівництво Росії намагається припинити відпливк особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу", - пояснив він.
За словами Громова, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.
+28 Nov
+27 Сергей Тарасов #110107
+26 Nov
Кладіть прутня на таке законодавство!
Его просто тупо не пустили, кинув через *** все их потерянные где-то в полях Украины лытки и пащелки.
Это было не трудно, ведь пандусов в мордоре нет по определению.
всі будуть тікати від арміі , як від чорта
Хтось у росії із так званих опозиціонерів робив негласні опитування, ще довоєнні. І от найстрашніші жахіття для російської військової людини, це гомосексуалізм і коли «ізмєніла жена». Це їхні червоні лінії. Зґвалтування дитини чи вбивство цивільного - для їхньої поточної антропології не зашквар. Цим вони від нас і відрізняються. У мене навіть була пропозиція - бити по цих їхніх червоних лініях. Наприклад, брати інформацію про головорізів, які засвітилися в Україні, наприклад, з Кавказу: чеченці чи дагестанці - і створювати їм акаунти на сайтах гомосексуалістів, а їхнім жінкам - на сайтах знайомств. Тобто, розвалювати їхній соціум по їхніх «страшних» маркерах зсередини. Бо з ними треба воювати в різний спосіб: у тому числі - поточково товкти їх інформаційними диверсіями, щоб вони самі себе гризли. https://chytomo.com/dnistrovyj-vijna-rosii-proty-ukrainy-tse-ii-ostannij-kryk-u-pusteli/
- Их "дидов" растреливал сталин, а ненавидят они Бандеру!
- Воюют на Донбасе с Америкой, но убивают украинцев.
- Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главний враг - НАТО.
- Ограбил их путин, но виноват Вашингтон.
саме головне про те що ***** не впевнений , а це добре дуже добре на перспективу
закріплять це законодавчо
Службу верную, службу ратную,
Двадцать лет служил, и еще пять лет,
Генерал-аншеф ему отпуск дал. ))))
Мохамед Али
"Родина тебя кинет всегда, сынок". Кацы, и не говорите что не слышали эту народную уже мудрость, навеянную веками.
контракт - на 6 місяців ...
Багатьом - не багато і залишилося , якщо доживуть
Хоча , порушити підписані умови контракту - Раші не звикати ...
Навіть міжнародні контракти - можуть бути в односторонньому порядку змінені ...
То підписані об"єми не поставимо , то розрахунок вимагають у рублях
А за такі речі - міжнародні суди - і мали би Рашу суттєво карати. Але - поки не чути
З офіцерами - інша справа , хоча ще з часів СРСР - знав декількох кадрових - які звалили на гражданку ...
А може і срочників - законного дембеля позбавлять ?
А з дембелями - я би не жартував