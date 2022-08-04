УКР
В Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф,окупант

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія має складнощі з комплектацією підрозділів, які воюють на території України, тому планує змінити законодавство.

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Керівництво Росії намагається припинити відпливк особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу", - пояснив він.

За словами Громова, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.

армія рф (18514) Генштаб ЗС (7136) росія (67301)
+28
на мясо, значит, на мясо
показати весь коментар
04.08.2022 17:34 Відповісти
+27
будет как в царской россии 25 лет службы
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
+26
есть видос, где безного рашиста, воевавшего в Украине, выперли на рашке с автобуса, в знак благодарности
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
Не мясо,навіть не перегній,ніщо.
показати весь коментар
04.08.2022 17:36 Відповісти
Як казав Тарас Білка, кацапи - це "узлоєніє" землі. Бо на "удобрєніє" не тянуть.
показати весь коментар
04.08.2022 17:42 Відповісти
Росіянчеги!
Кладіть прутня на таке законодавство!
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
Да потому шо получили *****... вот и все
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
Не, будет до первого Джавеллина, до первого украинского 155мм снаряда или до перво украинской пули, а это гораздо меньше.
показати весь коментар
04.08.2022 17:42 Відповісти
Скоріше 25 днів. Це якщо повезе.
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
Це буде як у КГБ чи ГРУ ГШ МО СССР. Вхід є а вихід в труні ногами вперед
показати весь коментар
05.08.2022 04:50 Відповісти
В оркостані зараз в тренді пакетнє звільнення.
показати весь коментар
04.08.2022 19:26 Відповісти
Не, даже не так.
Его просто тупо не пустили, кинув через *** все их потерянные где-то в полях Украины лытки и пащелки.
Это было не трудно, ведь пандусов в мордоре нет по определению.
показати весь коментар
05.08.2022 01:11 Відповісти
Кріпостне право на засрашкі на підході.
показати весь коментар
04.08.2022 17:37 Відповісти
воно й не відмінялося. Нема грошей,не вмієш красти -живи як злидень.Так і живуть.
показати весь коментар
04.08.2022 18:43 Відповісти
Це дуже добре , що хочуть заборонити звільнятися з арміі , тому що , наразі,
всі будуть тікати від арміі , як від чорта
показати весь коментар
04.08.2022 17:38 Відповісти
Я перепрошую, коли так рекрутували на 20 років? Це усе повертається?
показати весь коментар
04.08.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 18:33 Відповісти
Смотрю на фотку и удивляюсь, сто лет назад им было сказано : "Не курить!", но до них так и не дошло. До сих курят и подрываются и идут ко дну и на *** целыми многоэтажными домами, крейсерами и батальонами в полном составе.
показати весь коментар
05.08.2022 01:17 Відповісти
По факту да,с учетом невосполнимых потерь на фронте контракт резко перерастет в обязательную службу до победного конца правда без денежного довольствия "Ты же родину защишаеш на Украине,поэтому терпи солдат это твой святой долг"
показати весь коментар
04.08.2022 20:32 Відповісти
Звільнитися тепер можливо буде тільки у сміттєвому мішку частинами,якщо звичайно щось позбирають...
показати весь коментар
04.08.2022 17:38 Відповісти
Україна добра, - надає можливість кацапам стати "патріотами". )))

показати весь коментар
04.08.2022 18:04 Відповісти
Якщо захочуть збирати і підбирати
показати весь коментар
05.08.2022 04:52 Відповісти
стадо гамадрилів, блд - вхід рупь, вихід 200...

Хтось у росії із так званих опозиціонерів робив негласні опитування, ще довоєнні. І от найстрашніші жахіття для російської військової людини, це гомосексуалізм і коли «ізмєніла жена». Це їхні червоні лінії. Зґвалтування дитини чи вбивство цивільного - для їхньої поточної антропології не зашквар. Цим вони від нас і відрізняються. У мене навіть була пропозиція - бити по цих їхніх червоних лініях. Наприклад, брати інформацію про головорізів, які засвітилися в Україні, наприклад, з Кавказу: чеченці чи дагестанці - і створювати їм акаунти на сайтах гомосексуалістів, а їхнім жінкам - на сайтах знайомств. Тобто, розвалювати їхній соціум по їхніх «страшних» маркерах зсередини. Бо з ними треба воювати в різний спосіб: у тому числі - поточково товкти їх інформаційними диверсіями, щоб вони самі себе гризли. https://chytomo.com/dnistrovyj-vijna-rosii-proty-ukrainy-tse-ii-ostannij-kryk-u-pusteli/
показати весь коментар
04.08.2022 17:39 Відповісти
Гарна ідея. Але для довбой@бів при владі як завжди "неначасі". Ще не всіх чинуш "овоча" пристоїли на посадах.
показати весь коментар
04.08.2022 17:52 Відповісти
украв на ютюбі:

- Их "дидов" растреливал сталин, а ненавидят они Бандеру!
- Воюют на Донбасе с Америкой, но убивают украинцев.
- Сапог натовского солдата никогда не ступал на их землю, но главний враг - НАТО.
- Ограбил их путин, но виноват Вашингтон.
показати весь коментар
04.08.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 22:12 Відповісти
Всех кацапов переводят в разряд камикадзе.
показати весь коментар
04.08.2022 17:40 Відповісти
кацапідзе
показати весь коментар
04.08.2022 17:45 Відповісти
холуидзе
показати весь коментар
04.08.2022 18:28 Відповісти
яке там "звільнятися", тільки утилізація!
показати весь коментар
04.08.2022 17:40 Відповісти
Якщо інформація правдива, то це позитивна новина🤗 Кацап повинен зрозуміти, що Україна для нього - це територія смерті і нічого окрім косатої його тут не чекає, - ми нєадіннаротттт 😝😝😝😝😝😜🤪🤪🤪
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
До кріпосного права не далеко.
показати весь коментар
04.08.2022 17:44 Відповісти
Все вертається на круги своя...в нас - Магдебурзьке Право...в них - кріпосне...
показати весь коментар
04.08.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
Ну це говорить багато про що!

саме головне про те що ***** не впевнений , а це добре дуже добре на перспективу
показати весь коментар
04.08.2022 17:53 Відповісти
значить залишається одне, хочеш вижити - здавайся в полон
показати весь коментар
04.08.2022 17:54 Відповісти
А як здаватися бо яйця відріжуть
показати весь коментар
05.08.2022 04:55 Відповісти
Не здивуюсь якщо кацапи для початку введуть заборону вільного пересування для селян, потім для робітників оборонки. Заборонять аборти, а термін строкової військової служби збільшать в рази для всіх хто не зміг вступити до ВУЗу. Ну і, як вишенька на торті, "залізна завіса". Без неї ну ніяк - "совок" розбіжиться. Ми вже зараз маємо готуватися до навали "біженців" з **********. Орда вже "стає на лижі"! Звідси, на кордоні з кацапами мають встановлюватися автоматичні системи знищення свинособак.
показати весь коментар
04.08.2022 17:56 Відповісти
вони і так раби,
закріплять це законодавчо
показати весь коментар
04.08.2022 17:58 Відповісти
Нехай відразу всіх новонароджених кацапів в армію записують щоб два рази не вставати.
показати весь коментар
04.08.2022 17:58 Відповісти
В царській Росії так і було для дворянського прошарку. Народжувався дворянин його зразу записували в полк. І з віком звання росло хоч він і був на цивільній служьі
показати весь коментар
05.08.2022 04:58 Відповісти
Росіяни мудро зрозуміли, що справжні гроші заробляють не люди, а гранти за померлих. тому російський ВВП може суттєво зрости, відправляючи людей на смерть.
показати весь коментар
04.08.2022 18:00 Відповісти
Яких людей? Там нема людей, там - нелюди.
показати весь коментар
04.08.2022 18:10 Відповісти
КАцапам дуже влучно підходить термін із Талмуду. Вони не люди і не худоба вони --ГОЇ
показати весь коментар
05.08.2022 04:59 Відповісти
***** на дємбєль відпускає тільки через морг. Оркам вигідніше здатися в полон, ніж служити.
показати весь коментар
04.08.2022 18:13 Відповісти
)) кто-то может подняться на производстве шпицрутенов. #дидовпороли ))
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
Отслужил солдат службу долгую,
Службу верную, службу ратную,
Двадцать лет служил, и еще пять лет,
Генерал-аншеф ему отпуск дал. ))))
показати весь коментар
04.08.2022 18:28 Відповісти
Наші депутати не кращі, знову закон Третьякової розблокували
показати весь коментар
04.08.2022 18:39 Відповісти
Россия пугает меня - люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул.

Мохамед Али
показати весь коментар
04.08.2022 18:41 Відповісти
Краще хай подихати заборонять і почнуть штрафувати за відсутність грошей.
показати весь коментар
04.08.2022 18:50 Відповісти
Так що, тепер можна буде звільнитись тільки ногами вперед?
показати весь коментар
04.08.2022 19:06 Відповісти
Пусть каждому орку вручат по паре дембельских белых лаптей.
показати весь коментар
04.08.2022 19:09 Відповісти
Вот это нормально)))) Контракт...бла-бла.. но если что, можно разорвать.... и прочие бла-бла-бла....))))
"Родина тебя кинет всегда, сынок". Кацы, и не говорите что не слышали эту народную уже мудрость, навеянную веками.
показати весь коментар
04.08.2022 19:47 Відповісти
При совку офіцер міг звільнитися тільки в разі смерті/загибелі або коли поїхав дах. Траплялися випадки коли молоді та здорові не хотіли служити і будь-яким чином хотіли звільнитися та для цього імітували шизоїда, а кгб на них шила справу.
показати весь коментар
04.08.2022 19:51 Відповісти
Маєте рацію. 100 пудово. Як же міг інакше комуніст ЛУКАШЕНКО будучи замполітом командира танкової роти звільнитися із ЗС СССР. Тільки через те що медкомісія виявила у нього мерячкову пстхпатію. От тільки чого комуністичне керівництво не виключило його з КПСС. Мабуть було таким же психопатом
показати весь коментар
05.08.2022 05:04 Відповісти
Теперь будет как при их любимых царях. С каждой десятой хаты по одному рекруту на 25лет. А как ещё хотели холопы. Сцарю виднее.
показати весь коментар
04.08.2022 19:58 Відповісти
там сплошные 500-е (отказники)
показати весь коментар
04.08.2022 21:04 Відповісти
Дохтор сказав в морг, значить в морг !!!
показати весь коментар
04.08.2022 23:23 Відповісти
Бамбаргия, киргуду)
показати весь коментар
05.08.2022 00:03 Відповісти
"Керівництво Росії намагається припинити відпливк особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу" Джерело:

контракт - на 6 місяців ...
Багатьом - не багато і залишилося , якщо доживуть
Хоча , порушити підписані умови контракту - Раші не звикати ...
Навіть міжнародні контракти - можуть бути в односторонньому порядку змінені ...
То підписані об"єми не поставимо , то розрахунок вимагають у рублях
А за такі речі - міжнародні суди - і мали би Рашу суттєво карати. Але - поки не чути

З офіцерами - інша справа , хоча ще з часів СРСР - знав декількох кадрових - які звалили на гражданку ...

А може і срочників - законного дембеля позбавлять ?
А з дембелями - я би не жартував
показати весь коментар
05.08.2022 01:45 Відповісти
 
 