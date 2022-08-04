В Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, - Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія має складнощі з комплектацією підрозділів, які воюють на території України, тому планує змінити законодавство.

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Керівництво Росії намагається припинити відпливк особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу", - пояснив він.

За словами Громова, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.

