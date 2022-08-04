ЗСУ просунулись углиб оборони окупантів на Харківському напрямку, - Генштаб

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись углиб оборони противника та закріпилися на звільнених територіях.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись у глибину оборони противника та закріпилися на звільнених територіях", - розповів він.

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилася з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

Громов також зауважив, що з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону Росії: "До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні".

