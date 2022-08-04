УКР
20 242 37

ЗСУ просунулись углиб оборони окупантів на Харківському напрямку, - Генштаб

зсу

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись углиб оборони противника та закріпилися на звільнених територіях.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись у глибину оборони противника та закріпилися на звільнених територіях", - розповів він.

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилася з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

Громов також зауважив, що з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону Росії: "До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні".

Читайте: Протягом тижня звільнено від окупантів два села на Донеччині, - Громов

Автор: 

Генштаб ЗС (7136) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+37
04.08.2022 17:15 Відповісти
04.08.2022 17:15 Відповісти
+28
Доброго вечора , криса кремлівська , Ми з Украіни
04.08.2022 17:17 Відповісти
04.08.2022 17:17 Відповісти
+19
Доброго вечора, а ви жодного разу не дивилися на карту бойових дій? Третина Харківщини окупована - весь схід области, Ізюмський район і трохи на пвночі до водосховища.
04.08.2022 17:20 Відповісти
04.08.2022 17:20 Відповісти
Тобто на Харківщині ще є коцапи
04.08.2022 17:09 Відповісти
04.08.2022 17:09 Відповісти
Доброго вечора, а ви жодного разу не дивилися на карту бойових дій? Третина Харківщини окупована - весь схід области, Ізюмський район і трохи на пвночі до водосховища.
04.08.2022 17:20 Відповісти
04.08.2022 17:20 Відповісти
Проходы освобождены уже?
04.08.2022 18:06 Відповісти
04.08.2022 18:06 Відповісти
Какие еще проходы?
04.08.2022 19:40 Відповісти
04.08.2022 19:40 Відповісти
кацап твои задние проходы забиты чеченксими членами
04.08.2022 22:14 Відповісти
04.08.2022 22:14 Відповісти
Любопитному на днях , прищемили ніс в дверях
04.08.2022 17:15 Відповісти
04.08.2022 17:15 Відповісти
Так збреши щось, підорасе кацапський
04.08.2022 17:27 Відповісти
04.08.2022 17:27 Відповісти
Тобто хаймерси повільно але дають свій результат позбавленні складів з пальним ************ харчами все це унеможливить їх наступ. Так там багато є людей але це нічого не дасть . Наприклад 100 ворожих артилерійських систем не зможуть всі працювати разом артилерія є але нестача снарядів. Таким чином ЗСУ до зими зможе вийти на державний кордон.
04.08.2022 17:13 Відповісти
04.08.2022 17:13 Відповісти
Позитивна новина 👍🏼✊💪🙏🏼
04.08.2022 17:13 Відповісти
04.08.2022 17:13 Відповісти
04.08.2022 17:15 Відповісти
04.08.2022 17:15 Відповісти
Доброго вечора , криса кремлівська , Ми з Украіни
04.08.2022 17:17 Відповісти
04.08.2022 17:17 Відповісти
Гарна картина.
04.08.2022 17:22 Відповісти
04.08.2022 17:22 Відповісти
канцелярского ножа не хватает
04.08.2022 22:46 Відповісти
04.08.2022 22:46 Відповісти
Доброго вечора, ми з України
04.08.2022 17:25 Відповісти
04.08.2022 17:25 Відповісти
Залужному на фото еще бы автомат или веревку для *****.
04.08.2022 18:51 Відповісти
04.08.2022 18:51 Відповісти
нет лучше пол литровый шприц с ботоксом прямо в жопу путлера
04.08.2022 22:16 Відповісти
04.08.2022 22:16 Відповісти
Наша влада сказала, що розірвуть коли білоруські війська зайдуть на територію України.
Я також в шоці.
04.08.2022 17:25 Відповісти
04.08.2022 17:25 Відповісти
эта зеленая влада - не наша не Украинская влада
04.08.2022 22:17 Відповісти
04.08.2022 22:17 Відповісти
ПЕТІЦІЯ - якесь погане слово для ЗЕленої ригаанальної влади, вони сприймають це слово як особисту образу
04.08.2022 17:25 Відповісти
04.08.2022 17:25 Відповісти
А най сі всеруть! Дивитись на їх понос не будемо! Марамої зелені.
04.08.2022 19:15 Відповісти
04.08.2022 19:15 Відповісти
а почему у тебя ник кацапский?
04.08.2022 22:18 Відповісти
04.08.2022 22:18 Відповісти
ЗСУ просунулись...
...а рашисти, відповідно, засунулись.
)))
04.08.2022 17:30 Відповісти
04.08.2022 17:30 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
04.08.2022 17:32 Відповісти
04.08.2022 17:32 Відповісти
Якщо це правда, то хоч щось приємне вдалося почути за день 🤔
04.08.2022 17:33 Відповісти
04.08.2022 17:33 Відповісти
Едина Матінко Рептилородиця, дай змогу вбити кілька сотень кацапів на добу, во ім'я Святої великоколірної Ігуани, дай нашим захисникам безстрахіття мангуста, що омманює агресора і душить його.
04.08.2022 18:34 Відповісти
04.08.2022 18:34 Відповісти
Закушуйте, не соромтеся.
04.08.2022 19:18 Відповісти
04.08.2022 19:18 Відповісти
оце я розумію...клініка
04.08.2022 21:25 Відповісти
04.08.2022 21:25 Відповісти
Может анонсирование наступления на Херсон было специально? Чтоб враг стянул резерв в другое место.
04.08.2022 18:52 Відповісти
04.08.2022 18:52 Відповісти
теж є така думка. Загоняти ішаків: з херсонщини на харківщину, і навпаки.
04.08.2022 19:35 Відповісти
04.08.2022 19:35 Відповісти
То ...
Анонсу уже майже місяць ...
І ... хоч - де-не-де , але рапорти про якийсь успіх
05.08.2022 00:49 Відповісти
05.08.2022 00:49 Відповісти
Жаль не указали нас пункты.
Может хоть днём тогда передвигался бы спокойней по одной из не совсем безопасных частей города.
Ну а ночными ежедневными прилётами я так понимаю пока мы не начнём херачить по белгороду нас будут кошмарить и дальше.....
04.08.2022 19:24 Відповісти
04.08.2022 19:24 Відповісти
Блін, Саша Погребиський трьохсотий.
Швидкого одужання!

Вже скільки героїв від Європейської Солідарності поранено або загинуло.

А як там герої від Слуги Народу?🤬
04.08.2022 19:46 Відповісти
04.08.2022 19:46 Відповісти
толстые зеленые предатели из 95 квартала ховаются от снайперов в Польше и дальше
04.08.2022 22:20 Відповісти
04.08.2022 22:20 Відповісти
прийшов ,Час Нашим ЗСУ перейти кордон з лаптестаном,та почати Зачистку білгородщини!!
05.08.2022 14:33 Відповісти
05.08.2022 14:33 Відповісти
 
 