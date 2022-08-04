ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов на Харьковском направлении, - Генштаб

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведёт, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", – рассказал он.

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает совершать обстрелы, применяя разные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

Громов также заметил, что с целью отвлечь внимание ВСУ, в пограничных с Украиной областях развернута группировка войск прикрытия госграницы россии: "В состав этих войск входят срочники или офицеры, отказавшиеся воевать в Украине".

