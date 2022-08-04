РУС
ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов на Харьковском направлении, - Генштаб

зсу

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведёт, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", – рассказал он.

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает совершать обстрелы, применяя разные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

Громов также заметил, что с целью отвлечь внимание ВСУ, в пограничных с Украиной областях развернута группировка войск прикрытия госграницы россии: "В состав этих войск входят срочники или офицеры, отказавшиеся воевать в Украине".

Читайте также: В течение недели освобождены от оккупантов два села в Донецкой области, - Громов

Автор: 

Генштаб ВС (6832) Харьковщина (5577)
+37
04.08.2022 17:15 Ответить
+28
Доброго вечора , криса кремлівська , Ми з Украіни
04.08.2022 17:17 Ответить
+19
Доброго вечора, а ви жодного разу не дивилися на карту бойових дій? Третина Харківщини окупована - весь схід области, Ізюмський район і трохи на пвночі до водосховища.
04.08.2022 17:20 Ответить
Тобто на Харківщині ще є коцапи
04.08.2022 17:09 Ответить
Доброго вечора, а ви жодного разу не дивилися на карту бойових дій? Третина Харківщини окупована - весь схід области, Ізюмський район і трохи на пвночі до водосховища.
04.08.2022 17:20 Ответить
Проходы освобождены уже?
04.08.2022 18:06 Ответить
Какие еще проходы?
04.08.2022 19:40 Ответить
кацап твои задние проходы забиты чеченксими членами
04.08.2022 22:14 Ответить
Любопитному на днях , прищемили ніс в дверях
04.08.2022 17:15 Ответить
Так збреши щось, підорасе кацапський
04.08.2022 17:27 Ответить
Тобто хаймерси повільно але дають свій результат позбавленні складів з пальним ************ харчами все це унеможливить їх наступ. Так там багато є людей але це нічого не дасть . Наприклад 100 ворожих артилерійських систем не зможуть всі працювати разом артилерія є але нестача снарядів. Таким чином ЗСУ до зими зможе вийти на державний кордон.
04.08.2022 17:13 Ответить
Позитивна новина 👍🏼✊💪🙏🏼
04.08.2022 17:13 Ответить
04.08.2022 17:15 Ответить
Доброго вечора , криса кремлівська , Ми з Украіни
04.08.2022 17:17 Ответить
Гарна картина.
04.08.2022 17:22 Ответить
канцелярского ножа не хватает
04.08.2022 22:46 Ответить
Доброго вечора, ми з України
04.08.2022 17:25 Ответить
Залужному на фото еще бы автомат или веревку для *****.
04.08.2022 18:51 Ответить
нет лучше пол литровый шприц с ботоксом прямо в жопу путлера
04.08.2022 22:16 Ответить
Наша влада сказала, що розірвуть коли білоруські війська зайдуть на територію України.
Я також в шоці.
04.08.2022 17:25 Ответить
эта зеленая влада - не наша не Украинская влада
04.08.2022 22:17 Ответить
ПЕТІЦІЯ - якесь погане слово для ЗЕленої ригаанальної влади, вони сприймають це слово як особисту образу
04.08.2022 17:25 Ответить
А най сі всеруть! Дивитись на їх понос не будемо! Марамої зелені.
04.08.2022 19:15 Ответить
а почему у тебя ник кацапский?
04.08.2022 22:18 Ответить
ЗСУ просунулись...
...а рашисти, відповідно, засунулись.
)))
04.08.2022 17:30 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
04.08.2022 17:32 Ответить
Якщо це правда, то хоч щось приємне вдалося почути за день 🤔
04.08.2022 17:33 Ответить
Едина Матінко Рептилородиця, дай змогу вбити кілька сотень кацапів на добу, во ім'я Святої великоколірної Ігуани, дай нашим захисникам безстрахіття мангуста, що омманює агресора і душить його.
04.08.2022 18:34 Ответить
Закушуйте, не соромтеся.
04.08.2022 19:18 Ответить
оце я розумію...клініка
04.08.2022 21:25 Ответить
Может анонсирование наступления на Херсон было специально? Чтоб враг стянул резерв в другое место.
04.08.2022 18:52 Ответить
теж є така думка. Загоняти ішаків: з херсонщини на харківщину, і навпаки.
04.08.2022 19:35 Ответить
То ...
Анонсу уже майже місяць ...
І ... хоч - де-не-де , але рапорти про якийсь успіх
05.08.2022 00:49 Ответить
Жаль не указали нас пункты.
Может хоть днём тогда передвигался бы спокойней по одной из не совсем безопасных частей города.
Ну а ночными ежедневными прилётами я так понимаю пока мы не начнём херачить по белгороду нас будут кошмарить и дальше.....
04.08.2022 19:24 Ответить
Блін, Саша Погребиський трьохсотий.
Швидкого одужання!

Вже скільки героїв від Європейської Солідарності поранено або загинуло.

А як там герої від Слуги Народу?🤬
04.08.2022 19:46 Ответить
толстые зеленые предатели из 95 квартала ховаются от снайперов в Польше и дальше
04.08.2022 22:20 Ответить
прийшов ,Час Нашим ЗСУ перейти кордон з лаптестаном,та почати Зачистку білгородщини!!
05.08.2022 14:33 Ответить
 
 