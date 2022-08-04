Львовянин продал предназначенные для ВСУ автомобили, - прокуратура
Во Львове сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, продававшему автомобили, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.
Стоимость перечисленных выше транспортных средств, переоборудованных для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен.
В ходе обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательное значение.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Але честь і хвала СПРАВЖНІМ ВОЛОНТЕРАМ і СПРАВЖНІМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ!
Ні критика у нас в Україні - річ дозволена ...
Але виложіть список Ваших "хороших справ" для оборони
Та і Пінчук для оборони - робить ... А дехто інший ?
http://uaprom.info/news/183913-pinchuk-povnistyu-integrovanij-kolomojskij-nevidomo-de-filatov-pro-dopomogu-biznesmeniv-oboroni-dnipra.html Пінчук повністю інтегрований, Коломойський невідомо де - Філатов про допомогу бізнесменів у обороні Дніпра
Десь напала ікота на Агрохімію.
Ця макака абхазька теж вдавала з себе волонтера.
Якісь казки дідуся Панаса. Я аж бачу, як зі львівських формують 10-20 нових механізованих бригад. Або 200 бтгр. Самому не смішно таку нісенітницю писати?
😠
Хад такой...наживался из воздуха...
Виявиться що хлоп неправий лише в тому що завіз під нульове мито по "лівому" листу від в/ч.
Знаючи наших слідаків (Януковича чортів), можу припустити, що зробили кіпіш із нічого. В тилу ж волонтерів щемити це тобі не москалів кришити.
Зате тепер усі волонтери - бариги.