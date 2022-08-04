Львовянин продал предназначенные для ВСУ автомобили, - прокуратура

Во Львове сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, продававшему автомобили, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Стоимость перечисленных выше транспортных средств, переоборудованных для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен.

В ходе обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательное значение.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.