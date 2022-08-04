РУС
Львовянин продал предназначенные для ВСУ автомобили, - прокуратура

Во Львове сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, продававшему автомобили, предназначенные как гуманитарная помощь для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый за 17 500 долларов США продал три автомобиля, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Стоимость перечисленных выше транспортных средств, переоборудованных для нужд военных, составляет более полумиллиона гривен.

В ходе обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательное значение.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на его имущество. Устанавливаются другие причастные лица.

Топ комментарии
+34
04.08.2022 18:37 Ответить
+28
Чергова мерзенна ублюдіна-віддайте його теробороні...
04.08.2022 18:30 Ответить
+25
Он - козявка, реальные твари в ОПе сидят,...
04.08.2022 18:42 Ответить
Чергова мерзенна ублюдіна-віддайте його теробороні...
04.08.2022 18:30 Ответить
ГНИДА -- все конфисковать и отправить на разминирование
04.08.2022 18:34 Ответить
04.08.2022 18:37 Ответить
УПячка скаже, що його Порошенко штовхав під руку...
04.08.2022 18:31 Ответить
та кому, (бот) всерся твій парашенка? скажи?
04.08.2022 20:07 Ответить
Як це КОМУ? "ЗЕленим", "пригожинським", "червоносраким" та купі інших "самозакоханих пи*доболів", які, замість займаться організацією оборони країни, просто на цьому "піаряться" Ти себе до кого відносиш?
04.08.2022 20:15 Ответить
Холодний з Яру,так до кого ти відносиш пана Укусова?Як він сюди приліпив сивоногого? І що цікаво-хтось же купив переобладнані для ВСУ автомобілі.Напевне сліпий.В Португалії на базарі,одна відповідальність-і того хто вкрав,і того хто купив вкрадену річ.Справедливо.
04.08.2022 21:42 Ответить
че ты развонялся кацап зеленемордый
04.08.2022 21:51 Ответить
Боря, давно Упячку читав?
04.08.2022 22:34 Ответить
"Нявчук" - а чого ТИ сюди "вписався"? Гроші знадобилися? У студентів стипендія малувата? ТАк спитай у свого "роботодавця" - "Де підвищення стипендій?" (При Порошенку хоч трохи вони росли!) "Червневі "соплі під носом витри" перед тим як вимагать від мене "звітування" Те, що ви - "батраки зеленожопі", ліпите прізвище Порошенка де попало - ви не помічаєте Це у вас як "здрасті" Тому "Уксусов" і "підшпигнув" вас - як це ще тут ви "ворожу руку" Порошенка не виявили А законодавству мене не пробуй вчить - я юриспруденцією почав займаться практично ще на початку 90-х А ти мабуть ще тільки залік по "Історії законодавства і права в Україні" здав! Курсову по якому Універсалу писав?
05.08.2022 03:23 Ответить
Я думав, що ти нормальний, Гейндріхе, а ти он що постиш. Також будеш шукати у Порошенка мегафабрику ботів?
04.08.2022 20:45 Ответить
Він ніколи не був нормальним , наскільки я пам'ятаю
04.08.2022 21:26 Ответить
ты спалился кацап епаный
04.08.2022 21:52 Ответить
упирь ти на кого батон кришиш ,поцилуй свого пецу в шоколадне око як шо ти так любиш солоденьке
04.08.2022 22:43 Ответить
ти ***** з ***** випав ? недоношене? лізь назад на "перєдєлку"
04.08.2022 22:49 Ответить
Не нєрвнічайте так, Владімір...
04.08.2022 22:51 Ответить
****,тварь.
04.08.2022 18:32 Ответить
Он - козявка, реальные твари в ОПе сидят,...
04.08.2022 18:42 Ответить
Шо тут вирішувати? Відвезти десь під Бахмут та віддати хлопцям на передку... так, для знайомства...
04.08.2022 18:34 Ответить
Прокурором готовиться стати або навіть депутатом від слуг народу.
04.08.2022 18:37 Ответить
А все тому з'являються подібні тварюки, що влада багато в чому переклала свої обов'язки по забезпеченню ЗСУ на плечі волонтерів!
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Але честь і хвала СПРАВЖНІМ ВОЛОНТЕРАМ і СПРАВЖНІМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ!
04.08.2022 18:46 Ответить
"І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?" - Притула например
04.08.2022 19:00 Ответить
Я їздив на машині, яку він передав. Так що хз, хто там пройдисвіт, на відміну від диванних кукаріотів
04.08.2022 19:13 Ответить
Притула - це клоун номер два , тільки від Пінчука - Кучми !
04.08.2022 21:29 Ответить
Саме так! І так виглядає, що на наступних президентських виборах саме він має всі шанси бути фаворитом. Чому? Елементарно: "щоб побити титана, потрібен інший титан". Інша справа, що тепер титани всохли до розмірів блазнів, але то таке...
04.08.2022 23:48 Ответить
То
Ні критика у нас в Україні - річ дозволена ...
Але виложіть список Ваших "хороших справ" для оборони
Та і Пінчук для оборони - робить ... А дехто інший ?
http://uaprom.info/news/183913-pinchuk-povnistyu-integrovanij-kolomojskij-nevidomo-de-filatov-pro-dopomogu-biznesmeniv-oboroni-dnipra.html Пінчук повністю інтегрований, Коломойський невідомо де - Філатов про допомогу бізнесменів у обороні Дніпра

05.08.2022 02:19 Ответить
Зеленые практически запретили ввоз. У нормальных людей лишних 150 тысяч гривен нету на растаможку. На востоке куча волонтеров хотели бы по нормальной цене ввезти. Как? Это такие же потребности ВСО. оставили лазейки для своих. Чужих будут доить
04.08.2022 18:54 Ответить
Що ти киздиш - для військових та волонтерів як було 0 розмитнення так і залишилось. Останню машину завіз позавчора. Які нах.... лазейкі. Добре що закрили цю незрозумілу історію все 0. Всі двори заставлені від Львова до Києва тачками "продам"
04.08.2022 20:33 Ответить
а что ездить на древних корытах по тройной цене лучше было в бедной стране?
04.08.2022 21:54 Ответить
а можно узнать как документы на машины оказались в свободном доступе у частного лица? Или ему помогал кто то из госслужащих?
04.08.2022 18:55 Ответить
Посмотри карту голосования за президента в 2019 и все станет ясно. Петя и ЕС.
04.08.2022 18:59 Ответить
Хлопче, у тебе логіка п'ятикласника...
04.08.2022 23:09 Ответить
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Десь напала ікота на Агрохімію.
Ця макака абхазька теж вдавала з себе волонтера.
04.08.2022 18:55 Ответить
а коля-катлєта що дарма ****** броніки виклянчував?
04.08.2022 22:51 Ответить
Гарний газда 😁- такого на ноль окопи рити нашим воякам.
04.08.2022 18:59 Ответить
от просто интересно, хто на сегодня богаче Илон Маск или таки ґебрюдер дерьмак?
04.08.2022 19:00 Ответить
Все зло зрадницькое від Предкерзонья.Зрадник на крадії сидять ,та ховаються від мобілізації з допомогою місцевих бюрократів.Куди Залужний дивиться? Не вторапаю.
04.08.2022 19:00 Ответить
Та від мобілізації по всій Україні ховаються. Але і в ЗСУ люди з усієї України від Луганська до Ужгорода
04.08.2022 19:47 Ответить
а что не хватает солдат сейчас? или мало мясо под гаубицы и гарды попадают - техника нужна..
04.08.2022 21:56 Ответить
Та всього вистачає. Аби ще "нєваєнниє, минезнающієкакавтоматдєржать" з генделів і диванів не гавкали
04.08.2022 23:11 Ответить
угу угу,і тому з ляма про який гутарить лисий резніков якогось *** хочуть набрати 110 тисяч з одної Львівщини? у нас що раптом 10 областей? чи може військові не дуже хочуть брати "біженців" бо ті "склонни к ізмєнє"?
04.08.2022 22:53 Ответить
Хочуть... 110 тисяч..
Якісь казки дідуся Панаса. Я аж бачу, як зі львівських формують 10-20 нових механізованих бригад. Або 200 бтгр. Самому не смішно таку нісенітницю писати?
04.08.2022 23:10 Ответить
Не Залужний повинен займатися мобілізацією , а Міністерство оборони

😠
04.08.2022 21:32 Ответить
Вот ******!На передовую этого козла,окопы рыть для наших ребят!
04.08.2022 19:02 Ответить
Вартість вищезгаданих транспортних засобів, які переобладнані для потреб військових, становить понад пів мільйона гривень =13000 у.о Продав за 17500. Профіт
04.08.2022 19:07 Ответить
Чувак имел доступ к гуманитарке из за бугра?наверное и фуры с продуктами продавал оптом и в розницу...
Хад такой...наживался из воздуха...
04.08.2022 19:09 Ответить
він то ***** звичайне,мені більше цікаво хто його пустив до корита...
04.08.2022 22:55 Ответить
от якби взнати про це детальніше , чи не з естонії переганяли ? я тут волонтерам перегонщикам заправляв на дорогу джипи за свій кошт .
04.08.2022 19:21 Ответить
нужно работать только с проверенными волонтерами и теми кто подтверждают доствавки по назначению
04.08.2022 21:58 Ответить
бльо а я опять нищий ..22 год уже)(((
04.08.2022 19:21 Ответить
Падло...
04.08.2022 19:26 Ответить
Как там у них, в Галичине говорят - чоткий хлоп. Скорее чоткая мразота.
04.08.2022 19:31 Ответить
єрмаківщина - це їх робота
04.08.2022 19:36 Ответить
А в офисе уверяли что такое невозможно во время войны. Кому верить ?
04.08.2022 19:46 Ответить
тех кого невозможно проверить - возможно еще и как - помню в начале войны в Украину направили тысячи тон гуманитарки - одно время жратвы не было в маркетах но гуманитарки я так и не увидел ..
04.08.2022 22:00 Ответить
Так може сходити подивитись там, де її видають, а не в супермаркетах?
04.08.2022 23:22 Ответить
тепер аферистів, які прикриваються збором на армію, назбиралось як гною...
04.08.2022 19:50 Ответить
потому что не нужно давать гуманитраку всем кому попало - без гарантий и подтверждений документальных
04.08.2022 22:01 Ответить
шариков поліграф поліграфовіч з собаки людини ніколи не буде все рівно зостанеться моська яка буде обгавкувати нормальних людей а **** завжди зостанеться *****
04.08.2022 19:51 Ответить
Гірше орків
04.08.2022 19:54 Ответить
підар кінчений
04.08.2022 20:07 Ответить
Щось не бачу в статті інфи, що він їх не на свої власні гроші купив. А потім привіз, відремонтував і пофарбував. Бо не всі то можуть і вміють зробити.

Виявиться що хлоп неправий лише в тому що завіз під нульове мито по "лівому" листу від в/ч.

Знаючи наших слідаків (Януковича чортів), можу припустити, що зробили кіпіш із нічого. В тилу ж волонтерів щемити це тобі не москалів кришити.

Зате тепер усі волонтери - бариги.
04.08.2022 20:29 Ответить
Не ображай волонтерів. Можливо всі бариги миттєво стали "волонтерами", але То зовсім інше.
04.08.2022 20:37 Ответить
Фу мерзость,але і мабуть потрібно запитання і до покупців поставити куда і на що вони дивилися?Адже машини явно військового окрасу були і спеціально сконстройовані під ті дії.Для прикладу коли я бачу автомобіль болотного кольору у себе в місті я вже розумію,що це зсу або інші підрозділи наприклад ДУК.
04.08.2022 20:33 Ответить
38 годков... в самом расцвете сил...можно и окопы рыть и вагоны разгружать...
04.08.2022 21:23 Ответить
не писти кацап епанный
04.08.2022 22:03 Ответить
 
 