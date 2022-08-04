Львів'янин продав призначені для ЗСУ автомобілі, - прокуратура
У Львові повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який продавав автомобілі, призначені як гуманітарна допомога для ЗСУ.
Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
За даними сліства, підозрюваний за 17 500 доларів США продав три автомобілі, ввезенні в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.
Вартість вищезгаданих транспортних засобів, які переобладнані для потреб військових, становить понад пів мільйона гривень.
Під час обшуків вилучено грошові кошти та документи, які мають доказове значення.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно. Встановлюються інші причетні особи.
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Але честь і хвала СПРАВЖНІМ ВОЛОНТЕРАМ і СПРАВЖНІМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ!
Ні критика у нас в Україні - річ дозволена ...
Але виложіть список Ваших "хороших справ" для оборони
Та і Пінчук для оборони - робить ... А дехто інший ?
http://uaprom.info/news/183913-pinchuk-povnistyu-integrovanij-kolomojskij-nevidomo-de-filatov-pro-dopomogu-biznesmeniv-oboroni-dnipra.html Пінчук повністю інтегрований, Коломойський невідомо де - Філатов про допомогу бізнесменів у обороні Дніпра
Десь напала ікота на Агрохімію.
Ця макака абхазька теж вдавала з себе волонтера.
Якісь казки дідуся Панаса. Я аж бачу, як зі львівських формують 10-20 нових механізованих бригад. Або 200 бтгр. Самому не смішно таку нісенітницю писати?
😠
Хад такой...наживался из воздуха...
Виявиться що хлоп неправий лише в тому що завіз під нульове мито по "лівому" листу від в/ч.
Знаючи наших слідаків (Януковича чортів), можу припустити, що зробили кіпіш із нічого. В тилу ж волонтерів щемити це тобі не москалів кришити.
Зате тепер усі волонтери - бариги.