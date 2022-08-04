Львів'янин продав призначені для ЗСУ автомобілі, - прокуратура

У Львові повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який продавав автомобілі, призначені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними сліства, підозрюваний за 17 500 доларів США продав три автомобілі, ввезенні в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Вартість вищезгаданих транспортних засобів, які переобладнані для потреб військових, становить понад пів мільйона гривень.

Під час обшуків вилучено грошові кошти та документи, які мають доказове значення.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно. Встановлюються інші причетні особи.

