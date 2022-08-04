УКР
Львів'янин продав призначені для ЗСУ автомобілі, - прокуратура

У Львові повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який продавав автомобілі, призначені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними сліства, підозрюваний за 17 500 доларів США продав три автомобілі, ввезенні в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Вартість вищезгаданих транспортних засобів, які переобладнані для потреб військових, становить понад пів мільйона гривень.

Під час обшуків вилучено грошові кошти та документи, які мають доказове значення.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно. Встановлюються інші причетні особи.

Автор: 

авто (6323) Львів (3130) прокуратура (3733) ЗСУ (7857)
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
04.08.2022 18:37 Відповісти
+28
Чергова мерзенна ублюдіна-віддайте його теробороні...
показати весь коментар
04.08.2022 18:30 Відповісти
+25
Он - козявка, реальные твари в ОПе сидят,...
показати весь коментар
04.08.2022 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова мерзенна ублюдіна-віддайте його теробороні...
показати весь коментар
04.08.2022 18:30 Відповісти
ГНИДА -- все конфисковать и отправить на разминирование
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 18:37 Відповісти
УПячка скаже, що його Порошенко штовхав під руку...
показати весь коментар
04.08.2022 18:31 Відповісти
та кому, (бот) всерся твій парашенка? скажи?
показати весь коментар
04.08.2022 20:07 Відповісти
Як це КОМУ? "ЗЕленим", "пригожинським", "червоносраким" та купі інших "самозакоханих пи*доболів", які, замість займаться організацією оборони країни, просто на цьому "піаряться" Ти себе до кого відносиш?
показати весь коментар
04.08.2022 20:15 Відповісти
Холодний з Яру,так до кого ти відносиш пана Укусова?Як він сюди приліпив сивоногого? І що цікаво-хтось же купив переобладнані для ВСУ автомобілі.Напевне сліпий.В Португалії на базарі,одна відповідальність-і того хто вкрав,і того хто купив вкрадену річ.Справедливо.
показати весь коментар
04.08.2022 21:42 Відповісти
че ты развонялся кацап зеленемордый
показати весь коментар
04.08.2022 21:51 Відповісти
Боря, давно Упячку читав?
показати весь коментар
04.08.2022 22:34 Відповісти
"Нявчук" - а чого ТИ сюди "вписався"? Гроші знадобилися? У студентів стипендія малувата? ТАк спитай у свого "роботодавця" - "Де підвищення стипендій?" (При Порошенку хоч трохи вони росли!) "Червневі "соплі під носом витри" перед тим як вимагать від мене "звітування" Те, що ви - "батраки зеленожопі", ліпите прізвище Порошенка де попало - ви не помічаєте Це у вас як "здрасті" Тому "Уксусов" і "підшпигнув" вас - як це ще тут ви "ворожу руку" Порошенка не виявили А законодавству мене не пробуй вчить - я юриспруденцією почав займаться практично ще на початку 90-х А ти мабуть ще тільки залік по "Історії законодавства і права в Україні" здав! Курсову по якому Універсалу писав?
показати весь коментар
05.08.2022 03:23 Відповісти
Я думав, що ти нормальний, Гейндріхе, а ти он що постиш. Також будеш шукати у Порошенка мегафабрику ботів?
показати весь коментар
04.08.2022 20:45 Відповісти
Він ніколи не був нормальним , наскільки я пам'ятаю
показати весь коментар
04.08.2022 21:26 Відповісти
ты спалился кацап епаный
показати весь коментар
04.08.2022 21:52 Відповісти
упирь ти на кого батон кришиш ,поцилуй свого пецу в шоколадне око як шо ти так любиш солоденьке
показати весь коментар
04.08.2022 22:43 Відповісти
ти ***** з ***** випав ? недоношене? лізь назад на "перєдєлку"
показати весь коментар
04.08.2022 22:49 Відповісти
Не нєрвнічайте так, Владімір...
показати весь коментар
04.08.2022 22:51 Відповісти
****,тварь.
показати весь коментар
04.08.2022 18:32 Відповісти
Он - козявка, реальные твари в ОПе сидят,...
показати весь коментар
04.08.2022 18:42 Відповісти
Шо тут вирішувати? Відвезти десь під Бахмут та віддати хлопцям на передку... так, для знайомства...
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
Прокурором готовиться стати або навіть депутатом від слуг народу.
показати весь коментар
04.08.2022 18:37 Відповісти
А все тому з'являються подібні тварюки, що влада багато в чому переклала свої обов'язки по забезпеченню ЗСУ на плечі волонтерів!
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Але честь і хвала СПРАВЖНІМ ВОЛОНТЕРАМ і СПРАВЖНІМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ!
показати весь коментар
04.08.2022 18:46 Відповісти
"І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?" - Притула например
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
Я їздив на машині, яку він передав. Так що хз, хто там пройдисвіт, на відміну від диванних кукаріотів
показати весь коментар
04.08.2022 19:13 Відповісти
Притула - це клоун номер два , тільки від Пінчука - Кучми !
показати весь коментар
04.08.2022 21:29 Відповісти
Саме так! І так виглядає, що на наступних президентських виборах саме він має всі шанси бути фаворитом. Чому? Елементарно: "щоб побити титана, потрібен інший титан". Інша справа, що тепер титани всохли до розмірів блазнів, але то таке...
показати весь коментар
04.08.2022 23:48 Відповісти
То
Ні критика у нас в Україні - річ дозволена ...
Але виложіть список Ваших "хороших справ" для оборони
Та і Пінчук для оборони - робить ... А дехто інший ?
http://uaprom.info/news/183913-pinchuk-povnistyu-integrovanij-kolomojskij-nevidomo-de-filatov-pro-dopomogu-biznesmeniv-oboroni-dnipra.html Пінчук повністю інтегрований, Коломойський невідомо де - Філатов про допомогу бізнесменів у обороні Дніпра

показати весь коментар
05.08.2022 02:19 Відповісти
Зеленые практически запретили ввоз. У нормальных людей лишних 150 тысяч гривен нету на растаможку. На востоке куча волонтеров хотели бы по нормальной цене ввезти. Как? Это такие же потребности ВСО. оставили лазейки для своих. Чужих будут доить
показати весь коментар
04.08.2022 18:54 Відповісти
Що ти киздиш - для військових та волонтерів як було 0 розмитнення так і залишилось. Останню машину завіз позавчора. Які нах.... лазейкі. Добре що закрили цю незрозумілу історію все 0. Всі двори заставлені від Львова до Києва тачками "продам"
показати весь коментар
04.08.2022 20:33 Відповісти
а что ездить на древних корытах по тройной цене лучше было в бедной стране?
показати весь коментар
04.08.2022 21:54 Відповісти
а можно узнать как документы на машины оказались в свободном доступе у частного лица? Или ему помогал кто то из госслужащих?
показати весь коментар
04.08.2022 18:55 Відповісти
Посмотри карту голосования за президента в 2019 и все станет ясно. Петя и ЕС.
показати весь коментар
04.08.2022 18:59 Відповісти
Хлопче, у тебе логіка п'ятикласника...
показати весь коментар
04.08.2022 23:09 Відповісти
І скільки ще пройдисвітів маскуватимуться під волонтерів?
Десь напала ікота на Агрохімію.
Ця макака абхазька теж вдавала з себе волонтера.
показати весь коментар
04.08.2022 18:55 Відповісти
а коля-катлєта що дарма ****** броніки виклянчував?
показати весь коментар
04.08.2022 22:51 Відповісти
Гарний газда 😁- такого на ноль окопи рити нашим воякам.
показати весь коментар
04.08.2022 18:59 Відповісти
от просто интересно, хто на сегодня богаче Илон Маск или таки ґебрюдер дерьмак?
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
Все зло зрадницькое від Предкерзонья.Зрадник на крадії сидять ,та ховаються від мобілізації з допомогою місцевих бюрократів.Куди Залужний дивиться? Не вторапаю.
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
Та від мобілізації по всій Україні ховаються. Але і в ЗСУ люди з усієї України від Луганська до Ужгорода
показати весь коментар
04.08.2022 19:47 Відповісти
а что не хватает солдат сейчас? или мало мясо под гаубицы и гарды попадают - техника нужна..
показати весь коментар
04.08.2022 21:56 Відповісти
Та всього вистачає. Аби ще "нєваєнниє, минезнающієкакавтоматдєржать" з генделів і диванів не гавкали
показати весь коментар
04.08.2022 23:11 Відповісти
угу угу,і тому з ляма про який гутарить лисий резніков якогось *** хочуть набрати 110 тисяч з одної Львівщини? у нас що раптом 10 областей? чи може військові не дуже хочуть брати "біженців" бо ті "склонни к ізмєнє"?
показати весь коментар
04.08.2022 22:53 Відповісти
Хочуть... 110 тисяч..
Якісь казки дідуся Панаса. Я аж бачу, як зі львівських формують 10-20 нових механізованих бригад. Або 200 бтгр. Самому не смішно таку нісенітницю писати?
показати весь коментар
04.08.2022 23:10 Відповісти
Не Залужний повинен займатися мобілізацією , а Міністерство оборони

😠
показати весь коментар
04.08.2022 21:32 Відповісти
Вот ******!На передовую этого козла,окопы рыть для наших ребят!
показати весь коментар
04.08.2022 19:02 Відповісти
Вартість вищезгаданих транспортних засобів, які переобладнані для потреб військових, становить понад пів мільйона гривень =13000 у.о Продав за 17500. Профіт
показати весь коментар
04.08.2022 19:07 Відповісти
Чувак имел доступ к гуманитарке из за бугра?наверное и фуры с продуктами продавал оптом и в розницу...
Хад такой...наживался из воздуха...
показати весь коментар
04.08.2022 19:09 Відповісти
він то ***** звичайне,мені більше цікаво хто його пустив до корита...
показати весь коментар
04.08.2022 22:55 Відповісти
от якби взнати про це детальніше , чи не з естонії переганяли ? я тут волонтерам перегонщикам заправляв на дорогу джипи за свій кошт .
показати весь коментар
04.08.2022 19:21 Відповісти
нужно работать только с проверенными волонтерами и теми кто подтверждают доствавки по назначению
показати весь коментар
04.08.2022 21:58 Відповісти
бльо а я опять нищий ..22 год уже)(((
показати весь коментар
04.08.2022 19:21 Відповісти
Падло...
показати весь коментар
04.08.2022 19:26 Відповісти
Как там у них, в Галичине говорят - чоткий хлоп. Скорее чоткая мразота.
показати весь коментар
04.08.2022 19:31 Відповісти
єрмаківщина - це їх робота
показати весь коментар
04.08.2022 19:36 Відповісти
А в офисе уверяли что такое невозможно во время войны. Кому верить ?
показати весь коментар
04.08.2022 19:46 Відповісти
тех кого невозможно проверить - возможно еще и как - помню в начале войны в Украину направили тысячи тон гуманитарки - одно время жратвы не было в маркетах но гуманитарки я так и не увидел ..
показати весь коментар
04.08.2022 22:00 Відповісти
Так може сходити подивитись там, де її видають, а не в супермаркетах?
показати весь коментар
04.08.2022 23:22 Відповісти
тепер аферистів, які прикриваються збором на армію, назбиралось як гною...
показати весь коментар
04.08.2022 19:50 Відповісти
потому что не нужно давать гуманитраку всем кому попало - без гарантий и подтверждений документальных
показати весь коментар
04.08.2022 22:01 Відповісти
шариков поліграф поліграфовіч з собаки людини ніколи не буде все рівно зостанеться моська яка буде обгавкувати нормальних людей а **** завжди зостанеться *****
показати весь коментар
04.08.2022 19:51 Відповісти
Гірше орків
показати весь коментар
04.08.2022 19:54 Відповісти
підар кінчений
показати весь коментар
04.08.2022 20:07 Відповісти
Щось не бачу в статті інфи, що він їх не на свої власні гроші купив. А потім привіз, відремонтував і пофарбував. Бо не всі то можуть і вміють зробити.

Виявиться що хлоп неправий лише в тому що завіз під нульове мито по "лівому" листу від в/ч.

Знаючи наших слідаків (Януковича чортів), можу припустити, що зробили кіпіш із нічого. В тилу ж волонтерів щемити це тобі не москалів кришити.

Зате тепер усі волонтери - бариги.
показати весь коментар
04.08.2022 20:29 Відповісти
Не ображай волонтерів. Можливо всі бариги миттєво стали "волонтерами", але То зовсім інше.
показати весь коментар
04.08.2022 20:37 Відповісти
Фу мерзость,але і мабуть потрібно запитання і до покупців поставити куда і на що вони дивилися?Адже машини явно військового окрасу були і спеціально сконстройовані під ті дії.Для прикладу коли я бачу автомобіль болотного кольору у себе в місті я вже розумію,що це зсу або інші підрозділи наприклад ДУК.
показати весь коментар
04.08.2022 20:33 Відповісти
38 годков... в самом расцвете сил...можно и окопы рыть и вагоны разгружать...
показати весь коментар
04.08.2022 21:23 Відповісти
не писти кацап епанный
показати весь коментар
04.08.2022 22:03 Відповісти
 
 