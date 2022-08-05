СБУ проводит обыски у Бродского, - СМИ
Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын.
Обыски проводятся в Киеве: в ресторане "Калина", Речпорту и у коммерческого директора Бродского.
В комментарии изданию Бродский отметил, что считает дело "заказом".
"Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?", - сказал бизнесмен.
УП обратилась за комментарием к СБУ.
Там знову скоро вибори !
Вже всіх шпіонів передовими?
.
як оса-наїздник відкладає лічинки у тіло жертв
- війна? - яка війна? - може тобі й громадянство України вже набридло? - а номер Спартц звідки у твоєму телефоні?
сироти курва
Ні яких думок не виникає?
Бродский: "Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: под аплодисменты нации или убегать в женском платье".
...общество переходит из клинической стадии зелёного романтизма в глубокую, депрессивную зелёную тоску. Вот такими разными могут быть психологические оттенки одного цвета. Новые социологические исследования неминуемо зафиксируют потерю влияния Владимиром Зеленским и, логично, «Слугой народа». Но для нас, граждан этой страны, ещё не всё потеряно… Да именно, для нас…
...когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован «шмыгалём головного мозга», а политику парламента определяют кухарки и лифтёры - турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны.
...Кстати, кадровая политика «Слуги» стала продолжением заочной дискуссии двух известных политиков: сначала Наполеон заявил, что кухарка не может управлять государством, а через столетие ему возразил Ленин, настаивая на обратном. Украинская моновласть как раз построена на ленинском тезисе, отрицающем значение опыта, знаний, преемственности и даже здравого смысла.
... у президента очень непростые отношения со свободой слова. Зеленский нетерпим к критике, она буквально выводит его из себя..."
Поясню, чому..?
В часи радянського союзу, були собі такі структури як КДБ та МВС, і ні один "співробітник МВС" НІКОЛИ не міг працювати в КДБ, ні при яких обставинах!
А шо відбулось в Україні, після роспаду срср?
КДБ - анулвали, і керівниками новоствореного СБУ призначили вихідців з МВС, які очолили цю структуру і вичістили все шо там шось було гайкращого від кдб, а на звільнені міста понатаскали звичайних "ментів"...
Під час війни із зовнішним скаженим ворогом полюють на критиків найвеличнішого та його зеледі те щемлять своїх конкурентів у бізнесі.
А з іншого боку, Зеленський впроваджує авторитарні механізми в Україні - чому би йому не знайти спільну мову з авторитарними ідолами Сі і Пу на шляху протистояння демократіям?
Схоже на план )