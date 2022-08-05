СБУ проводит обыски у Бродского, - СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын.

Обыски проводятся в Киеве: в ресторане "Калина", Речпорту и у коммерческого директора Бродского.

В комментарии изданию Бродский отметил, что считает дело "заказом".

"Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?", - сказал бизнесмен.

УП обратилась за комментарием к СБУ.

Также смотрите: СБУ разоблачила корректировщика ракетных обстрелов Николаева. ФОТОрепортаж