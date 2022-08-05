СБУ проводить обшуки у Бродського, - ЗМІ

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син.

Обшуки проводять у Києві: в ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.

У коментарі виданню Бродський зазначив що вважає справу "замовленням".

"Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?" - сказав бізнесмен.

УП звернулася за коментарем до СБУ.

