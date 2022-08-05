УКР
СБУ проводить обшуки у Бродського, - ЗМІ

бродский

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син.

Обшуки проводять у Києві: в ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.

У коментарі виданню Бродський зазначив що вважає справу "замовленням".

"Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?" - сказав бізнесмен.

УП звернулася за коментарем до СБУ.

Читайте: ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата-зрадника Ковальова. ВIДЕО

Автор: 

Бродський Михайло (66) обшук (2019) СБУ (13278)
Топ коментарі
+26
а кагда жє ігарьвалєріча бламойскава щіміть будєтє
05.08.2022 15:31 Відповісти
+19
Той факт, що цим зайнята СБУ, яка не є органом розслідування економічних злочинів, дає багато до розуміння поточної ситуації в країні. З цією владою ми війни не виграємо.
05.08.2022 15:38 Відповісти
+14
Таке враження, що ми у філіалі ісраїлю живемо...
05.08.2022 15:25 Відповісти
Таке враження, що ми у філіалі ісраїлю живемо...
05.08.2022 15:25 Відповісти
ти з пєтушарієм живеш
05.08.2022 15:27 Відповісти
Ніт,то ти з ним однієї крові,та однаковими збоченнями.
05.08.2022 15:37 Відповісти
Навкруги одна G2
05.08.2022 15:28 Відповісти
Мы живем в кошерном братстве...
05.08.2022 15:29 Відповісти
А ти що не зрозумів що проект Гершеле(Ігоря) Бер Кута НОВИЙ ЄРУСАЛИМ збігається по території з НОВОРОСІЄЮ. Вельми цікаво як один єврей таваріщ Зе наїхав на іншого єврея Мойшу Бродського
05.08.2022 15:30 Відповісти
Так у них зарплати не менші,а ми у ролі арабів,з якими можна зробити все що завгодно.
05.08.2022 15:39 Відповісти
2000? І для ґоїв також?
05.08.2022 15:51 Відповісти
Може через те, що ізраїльтяни обирають у владу найкращих, а не "кого угодно", по приколу?
05.08.2022 15:52 Відповісти
В Ізраілі буває теж всяке
Там знову скоро вибори !
05.08.2022 17:18 Відповісти
В Израиле так откровенно дербанить на протяжении 3-х десятилетий не получится, а в Украине можно и при чём безнаказанно. Кто-то знает сидящих наших "бизнесменов", в том числе и с израильскими паспортами? Они же "бедные", им сидеть нельзя, чуть какой шухер, сразу на Землю Обетованную и при чём с деньгами
05.08.2022 15:32 Відповісти
Бо там євреї порядні,не дають жидам розгулятися,розуміючи що втратять державу.
05.08.2022 15:52 Відповісти
Еврей будет не евреем, если он будет платить честно налоги. Денег много не бывает...
05.08.2022 15:30 Відповісти
налоги то, звісно, святе, але чи "наразі" цим займатись саме СБУ?

Вже всіх шпіонів передовими?

.
05.08.2022 16:10 Відповісти
ЕтАдругоє. Он слішкАм многА знаєт.
05.08.2022 15:53 Відповісти
Він всю зелену владу тримає за яйця.
05.08.2022 15:55 Відповісти
БаблоМойский сам ці яйці у владу відкладав

як оса-наїздник відкладає лічинки у тіло жертв
05.08.2022 16:13 Відповісти
Зате пАржом, над міліоном ботів з 5 тис сім-карток ( на більше грошей не вистачило) і 200 проксі серверів.
05.08.2022 15:58 Відповісти
як один із міліона убитих порохоботів- що це таке?
05.08.2022 16:16 Відповісти
Война фуйня, главноє політичні конкуренти
05.08.2022 16:14 Відповісти
- Міша, внески в общак ніхто не скасовував
- війна? - яка війна? - може тобі й громадянство України вже набридло? - а номер Спартц звідки у твоєму телефоні?
05.08.2022 15:39 Відповісти
скоріше за все і дійсно замовлення , від папередників)) Бо колись...завжди хтось седів на цій жирній темі видобутку піску і дахи в них були різні. В області видобуток піску то тема окрема)) можна згадати справу «діамантових прокурорів»)) Але раніше суть була в тому, що комунальне або державне підприємство за державні кошти (!) наймали приватне товариство, начебто для поглиблення Дніпра, щоб воно не замулялось. Насправді видобувався пісок, за який ніхто нічого не сплачував...ще й драгі були ..державні ..орендовані..А пісок продавали....Тому і бетон, наприклад у Ко..ї був самим дешевим)) Але бажаючих було багато, одних кришувала міліція (поліція) та прокуратура, інших СБУ...і вони завжди заводили справи на підзахисних своїх конкурентів))) Напевне зараз все складніше, бо поруч з прокуратурою з*явилось ДБР, БЕБ, різні інші підрозділи
05.08.2022 15:40 Відповісти
Пісок добувають під дахом двох конторок-сбу та прокуратури.
05.08.2022 15:48 Відповісти
Міша першім відкрив в Україні обмінники, і ще багато чого.Скоробогатька часто густо банально раскуркулівалі.Просто зараз Міша -олігарх,іце до багато чого зобов'язує.
05.08.2022 15:49 Відповісти
Мойша був під дахом кіселя,тепер за мойшу вступитись нікому,от і доять мойшу різні корумповані пройдисвіти.
05.08.2022 16:02 Відповісти
Найдут у Миши депешу Кодломойского...в которой написано..я президент Украины прощаю долг в госбюджет Украины землю Украины Игорю Валерьевичу в сумме 4 ярда 300 лямов....а завтра лишу его паспорта гражданина Украины...ибо Валерьевич вор....
05.08.2022 15:44 Відповісти
Сталин и берия могут выдохнуть...
05.08.2022 15:44 Відповісти
Білі прийшли- грабують,красні прийшли- грабують Мішу.Біда.
05.08.2022 15:44 Відповісти
Розумію що ті хто має ловити коригувальників перевіряють чи правильно Моня продавав матраци п'ять років тому?
05.08.2022 15:44 Відповісти
Ну мишуню уже давно надо было от*издеть и кинуть на нары с конфискацией!!!!!!!
05.08.2022 15:47 Відповісти
Недобитих ботофермерів виловлюють?
05.08.2022 15:53 Відповісти
в сбу ніколи не було чогось до чинення

сироти курва
05.08.2022 15:59 Відповісти
Мені завжди цікавіш читати коментарі,ніж саму новину . Поки на думці в першу чергу буде ПОЖРАТИ--доти і будемо АРАБАМИ!!! А те,що планували здати всю Україну--нікому вже не цікаво,що при владі в таку скрутну годину стоять,як сказав генерал Кривоніс,ГЕОЛОГИ--це теж по барабану,що узурпували всі медіа--це все норма,Корбан(можливо і погана людина)який на даний момент стільки робить-- ВОРОГ,а Татаров--борець за справедливість,а ЗЕБІЛИ,при всьому тому,що натворив їх лідер,ще гірш кацапні кричать йому **ОСАНА**!!!! Та мені пофіг хто біля керма,лишеб ця людина працювала на благо УКРАЇНИ!!! Я можу навести кучу прикладів,коли НЕ УКРАЇНЦІ,робили стільки для неї добра,що сприймати важко,один з прикладів--ПЕТРО МОГИЛА. Мені донька з Італії переслала інтервью з Кривоносом,так сльози на очах і перше питання яке виникає--ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ВИДАЧУ **АЗОВЦІВ** НА СМЕРТЬ!!!!!! Пороха,за 500 воїнів з Іловайського котла,їли,їдять і будуть їсти(хоча дуже і дуже велике питання по тому котлу і причасності до нього Пороха),а тут,ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗДАВ НА ВІРНУ СМЕРТЬ 2500 тисячі і чому всі 73% МОВЧАТЬ,але і ви всі в цьому винні,чи можливо Порох і 25% **дебіл** які підтримали його!!! Тому,що потрібно було думати головою а не дупою,Порох не панацея і особисто я не хотів-би,щоб він йшов знову в прези,але на той час--ЦЕ БУЛО НАЙКРАЩЕ!!! А тепер жріть,поки не подаветесь і втішайте себе тим,що як-би був Порох,то вже здав-би всю Україну.Шкода тільки скількох смертей які і на совісті 73%!!!!!!
05.08.2022 16:09 Відповісти
А як так сталося шо за три доби орки окупували 70% Запорізької області, тим самим взяли в оточення місто Маріуполь, а пани Старух та Ареф'ев навіткь не залишили своїх кабінетів в Запорізькій ОВА?!
Ні яких думок не виникає?
05.08.2022 16:59 Відповісти
Ще один кандидат на позбавлення громадянства. Здається, Зелені знайшли золоту жилу...
05.08.2022 16:09 Відповісти
если удастся доказать, что Бродский - корректировщик, то малюк точно станет главой СБУ.
05.08.2022 16:18 Відповісти
Мовчи язичку, будеш їсти кашку.

Бродский: "Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: под аплодисменты нации или убегать в женском платье".
...общество переходит из клинической стадии зелёного романтизма в глубокую, депрессивную зелёную тоску. Вот такими разными могут быть психологические оттенки одного цвета. Новые социологические исследования неминуемо зафиксируют потерю влияния Владимиром Зеленским и, логично, «Слугой народа». Но для нас, граждан этой страны, ещё не всё потеряно… Да именно, для нас…
...когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован «шмыгалём головного мозга», а политику парламента определяют кухарки и лифтёры - турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны.
...Кстати, кадровая политика «Слуги» стала продолжением заочной дискуссии двух известных политиков: сначала Наполеон заявил, что кухарка не может управлять государством, а через столетие ему возразил Ленин, настаивая на обратном. Украинская моновласть как раз построена на ленинском тезисе, отрицающем значение опыта, знаний, преемственности и даже здравого смысла.
... у президента очень непростые отношения со свободой слова. Зеленский нетерпим к критике, она буквально выводит его из себя..."
05.08.2022 16:19 Відповісти
існує декілька служб ,бюро, поліція,- які б мали займатися піском та податками за 2017-2019 роки, чому сбу веде справу,- він шпигун діверсант колоборант, терорист, таке враження що звільнення баканова не остане в цій поважній структурі
05.08.2022 16:24 Відповісти
Бо пісок,то їх "тема", вони з того годуються
05.08.2022 16:46 Відповісти
Тому що СБУ ніякого в Україні немає...
Поясню, чому..?
В часи радянського союзу, були собі такі структури як КДБ та МВС, і ні один "співробітник МВС" НІКОЛИ не міг працювати в КДБ, ні при яких обставинах!
А шо відбулось в Україні, після роспаду срср?
КДБ - анулвали, і керівниками новоствореного СБУ призначили вихідців з МВС, які очолили цю структуру і вичістили все шо там шось було гайкращого від кдб, а на звільнені міста понатаскали звичайних "ментів"...
05.08.2022 16:51 Відповісти
Від кгб апріорі не може бути нічого "найкращого",бо кгб в Україні було заточено на боротьбу з буржуазними націоналістами, тому цю службу створювати з нуля потрібно, забувши про спадщину чекістів.Ще й суд провести публічний над чк-кгб-фсб.
06.08.2022 00:04 Відповісти
Просто бродський дуже сильно критикував найвеличнішого. І так буде з кожним, хто наважиться засумніватися у величі його зеленої світлості
05.08.2022 16:33 Відповісти
реХворма СБУ від криворіжського юрЬІста.

Під час війни із зовнішним скаженим ворогом полюють на критиків найвеличнішого та його зеледі те щемлять своїх конкурентів у бізнесі.
05.08.2022 16:46 Відповісти
одна жи..довня...
05.08.2022 16:54 Відповісти
Культивував величність арійської раси?
05.08.2022 17:13 Відповісти
США підтримує Тайвань проти Китая, а Зеленський шукає переговорів з Сі - це командна гра?😏
А з іншого боку, Зеленський впроваджує авторитарні механізми в Україні - чому би йому не знайти спільну мову з авторитарними ідолами Сі і Пу на шляху протистояння демократіям?
Схоже на план )
05.08.2022 17:19 Відповісти
Самое время - война же!
05.08.2022 18:05 Відповісти
 
 