Во Львове появились Чернобаевская и Херсонская улицы

Во Львове в рамках деколонизации переименовали первые восемь улиц из 53 одобренных рабочей группой.

Как передает Цензор.НЕТ глава рабочей группы по переименованию улиц во Львовской городской территориальной громаде Андрей Москаленко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

"Рабочая группа проанализировала более 100 различных обращений (предложений). На сессии горсовета мы определили, что 53 улицы из этого списка будут деколонизированы... На предыдущей сессии городского совета мы решили переименовать первые восемь улиц, таблички с новыми названиями улиц уже размещаются в нашем городе", - отметил Москаленко.

Москаленко привел несколько примеров переименований: Некрасова переименована в честь героя, поэта, общественного активиста Юрия Руфа, Брюллова теперь имеет имя Ирины Калинец, которая основала музей террора, расположенный на этой улице, Дагестанская стала Гостомельской, появились новые названия улиц Чернобаевская, Херсонская.

Глава рабочей группы рассказал, что процесс переименования улиц включает процедуру общественного обсуждения на сайте горсовета. По его словам, на следующей неделе будет принято финальное решение по остальным улицам.