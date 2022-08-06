МИД аннулировал дипломатические паспорта 225 нардепам, - СМИ. СПИСОК

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок.

Об этом пишут издания РБК-Украина, УНИАН и Украинская правда со ссылками на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников СМИ, президент Владимир Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны.

Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк, председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко, нардепы Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский, Андрей Герус, Александр Герега, Нестор Шуфрич и другие.

Читайте также: Правительство позволит выдавать загранпаспорта за пределами Украины







