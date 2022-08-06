РУС
МИД аннулировал дипломатические паспорта 225 нардепам, - СМИ. СПИСОК

зеленський

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок.

Об этом пишут издания РБК-Украина, УНИАН и Украинская правда со ссылками на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников СМИ, президент Владимир Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны.

Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк, председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко, нардепы Елизавета Ясько, Алексей Гончаренко, Максим Бужанский, Андрей Герус, Александр Герега, Нестор Шуфрич и другие.

Читайте также: Правительство позволит выдавать загранпаспорта за пределами Украины

Автор: 

+45
Символичне число 225, ровно половина складу Парламента.
Хто шукав у списку прізвище Порошенко, ставте лайк.

А, по суті, ключове тут: Зеленський злиться.
05.08.2022 23:40 Ответить
+44
Зеленский все больше и больше становиться ********. Вообще то каждая политическая сила должна САМА решать, как поступать и что лучше будет для Украины. А не спрашивать разрешения. Но видно часть дебилов из нашего населения хотят чтобы как в ращке и чтобы было наше местное *****. Как раз по росту подходит.
05.08.2022 23:47 Ответить
+43
Пропоную акцію - скинутись Володимиру Зеленському на пристойний діловий костюм (можна б/в але у гарному стані), пару сорочок, бодай один галстук, черевики і станок для гоління (якщо ще й пінку для гоління - взагалі супер!). Бо за Україну перед державами соромно з цим бомжем...
05.08.2022 23:48 Ответить
Надо было им паспорта на повестки заменить .
05.08.2022 23:37 Ответить
митболл в фаворе у императора
05.08.2022 23:59 Ответить
А то..У него ведь попа как у Ким.
06.08.2022 00:35 Ответить
🤮🤢🤡💩ОБОРОТНИ ЗЕЛЁНЫЕ , своих не трогают
06.08.2022 09:04 Ответить
Как это не трогают арахамия седьмой в списке
06.08.2022 11:23 Ответить
Ты из Лондона вещаешь? Тогда сходи на …Темзу и развейся. Потом придешь
06.08.2022 12:35 Ответить
це з серії "Де́сять ста́линских ЗЕленинских уда́ров"

попередній був анонсований Корвалоличем - "Махновские тачанки", але не зайшов....
06.08.2022 00:43 Ответить
Нужен депутатский батальон - они же патриоты
06.08.2022 05:10 Ответить
"патріоти".
06.08.2022 10:15 Ответить
Тобто Парламент під час війни і нафіг не потрібен?
06.08.2022 08:27 Ответить
Такий ні !
06.08.2022 10:16 Ответить
Видно оформляють нові на заміну)
05.08.2022 23:39 Ответить
Кива обиделся
05.08.2022 23:40 Ответить
Безмозгла теж не в захват вiд патрона...
06.08.2022 00:09 Ответить
Символичне число 225, ровно половина складу Парламента.
Хто шукав у списку прізвище Порошенко, ставте лайк.

А, по суті, ключове тут: Зеленський злиться.
05.08.2022 23:40 Ответить
Ти російську класику читав? Салтиков-Щедрин "Медведь на воеводстве"? Саме "Топтигин 1-й" Наче про "Блазня"!
06.08.2022 08:55 Ответить
Кошового нема але він спокійно поїхав падло.
06.08.2022 10:35 Ответить
Можу дати окуляри.
05.08.2022 23:42 Ответить
Зеленський злиться - дуже цікаво а єрмак в цьому списку є?
05.08.2022 23:43 Ответить
Воно вже зникло.
05.08.2022 23:46 Ответить
хі, хі - придушать нашого диктатора наші народні обранці у колуарах ВР. Шарфом біля пісуару

Але новина мені сподобалася - менше плескатимуть одностайно
05.08.2022 23:47 Ответить
Не придушать, бо Боневтік - єдиний український президент, який до залу ВР заходив з охороною.
06.08.2022 04:40 Ответить
Пока недоделанный Наполеон нужен Коломойше, его никто и пальцем не тронет
06.08.2022 21:04 Ответить
Даешь 3 тыс долларов и оформляешся как волонтер и ты уже выездной. Если не так то Украина была-бы богаче Польши и рашка бы не напала
05.08.2022 23:47 Ответить
Щоб Балалайня не напала треба було готувати країну до війни.
06.08.2022 08:30 Ответить
Пусть в Украине сидят.

Но не забудем, что Ермак придумал очень интересную тактику, которая подходит мафии, а не политикам. Он отбирает у людей какое-то право и заставляет идти к нему на поклон, чтобы это право получить. Вот теперь Слуги чтобы получить привилегию ездить за границу, должны быть послушными.
05.08.2022 23:47 Ответить
05.08.2022 23:47 Ответить
05.08.2022 23:54 Ответить
Зеленский все больше и больше становиться ********. Вообще то каждая политическая сила должна САМА решать, как поступать и что лучше будет для Украины. А не спрашивать разрешения. Но видно часть дебилов из нашего населения хотят чтобы как в ращке и чтобы было наше местное *****. Как раз по росту подходит.
05.08.2022 23:47 Ответить
Не заважайте дурачку рахувати себе за царя і бога.
06.08.2022 00:02 Ответить
У нас економіка на кінець 2021 року почала реально загинатися від зелених"реформаторів", а тут "зненацька" війна і всі про*оби влади враз списані, правда довбні підготували нові, але надіються, що і їх війна спише.
06.08.2022 00:20 Ответить

Послушай,ты.Мені здаеться,що ти сам вже зовсім ***** і зовсім нахабнів.Закрий вже своє погане рота.
06.08.2022 01:42 Ответить
Була у Добкіна крилата фраза про текст ...
06.08.2022 06:13 Ответить
просто очередная ******* клоунада для тех кто я политикой не интересуюсь ,а тут таке досягнення ни х"я себе это вам не 126млрд гривен напечатать и бене простить в очередной раз очень много,тут титаническая работа **** гиганта политики и дипломатии и всякой х"йни типо милиарда деревьев
05.08.2022 23:48 Ответить
Пропоную акцію - скинутись Володимиру Зеленському на пристойний діловий костюм (можна б/в але у гарному стані), пару сорочок, бодай один галстук, черевики і станок для гоління (якщо ще й пінку для гоління - взагалі супер!). Бо за Україну перед державами соромно з цим бомжем...
05.08.2022 23:48 Ответить
Обосранные труселя тоже заменить
05.08.2022 23:58 Ответить
Чому ви за зеЗедента бідкаєтесь?Йому виділяють з бюджету гроші для цього.І ця сума більша за середню зарплату в Україні.
06.08.2022 00:01 Ответить
Краще на кіллера для нього та єрмака
06.08.2022 07:58 Ответить
НадайТЕ Порошенко більше можливостей тікати за кордон, бо він, як дурний, щось кожного разу пре для ЗСУ.
05.08.2022 23:50 Ответить
05.08.2022 23:52 Ответить
А хто це?
06.08.2022 02:16 Ответить
выкинул ютюб недавно ролик лысый гандон и савик шустрый --- это ***** без рвотного рефлекса смотреть невозможно . лысый гондон без мыла жопу шустрому вылизывает . а тот ему в ответ . жалкое зрелище
07.08.2022 07:53 Ответить
я так понимаю в списке все те кто на общак не скидывается, раз митбола в нем нет
05.08.2022 23:58 Ответить
При чому тут дипломатичні паспорти до подвійного громадянства, як мертвому припарка.
Радянська показуха для Зе це святе, бо рейтинги підіймає серед лошків
06.08.2022 00:00 Ответить
Лишение диппаспортов,это борьба с чем или кем или ни о чем?
06.08.2022 00:03 Ответить
Це боротьба Зе зі здоровим глуздом , не інакше
06.08.2022 00:22 Ответить
Це рівність з мудрим нарідом, який став по їх забаганці невиїздним.
06.08.2022 01:34 Ответить
Зеля, а у изи Валерьевича и у ренатки ахметова ты диппаспорта отобрал? Нет? Ой а чего так??? А у Агрохимии а у коляна митбол а у овальной?Да клали они на тебя с прибором у них этих паспортов как в селе миронивка грязи!!!
06.08.2022 00:17 Ответить
У цих особ , перераховані Вами , більше паспортів , чим пальців на обох
руках 😠
06.08.2022 00:24 Ответить
это точно беня зелю поимел как сам хотел . ахмет все лицензии на тв каналы сдал . а беня не сдал . значит не олигарх --- осталась теперь в ..едыных новынах.. адна ..каралева.. масейчук-********* с разбитыми дверями опы --- у натахи в эфире два мнения . одно ее другое неправильное как впрочем у всей шоблы ге+ге или гов+гов точнее
07.08.2022 08:02 Ответить
Усю цю совдепівську *****,потрібно прибирати,пільги,компенсації,дип.паспорти й т.д.,писати та читати закони їх робота,за яку вони отримують гроші,думаю у майбутній Україні,потрібно буде залишити по три від кожної області,та ввести обов'язковий тест ідіота,для допуску на вибори,для виборців теж.
06.08.2022 00:24 Ответить
А по какому паспорту полетел сегодня Арахамия в Стамбул на встречу с Абрамовичем,и почему об этом гробовое молчание?
06.08.2022 00:25 Ответить
По ветеринарному.На границе к этой обезьяне вопросов не возникает.
06.08.2022 00:45 Ответить
@олег иванов

ЛОЛ!👍
06.08.2022 04:05 Ответить
😄
06.08.2022 09:08 Ответить
По тому же что и Кошевой.
06.08.2022 10:38 Ответить
по простому туристическому...
07.08.2022 01:02 Ответить
Як у цьому кублі прикоритників тісно переплелися різноманітні опоненти. Вірно кажуть журналісти, то всі чвари на камеру, а потмі цьомкі и обіймашки.
Як Кузьма казав про Раду всі пам*ятають.
Беняславський піною плювався, щоб кордони зачинили, а сам у вільному плаванні.
Вважаю більшість з них, як віїхали, так і не приїхали. Хто голосує - загадка.
І родзинка на торті - ківа ілюша дегенератович , твоюжмать, досі мав диппаспорт, по якому у раші катається.
06.08.2022 01:09 Ответить
І при чому тут Гончаренко? Він якраз проводить велику роботу на міжнародній арені і, як ніхто, результативно, захищає інтереси України. Мабуть російський агент Дерьмак це порадив, бо москалям його виступи в ПАРЄ і ООН ніколи не подобаються.
06.08.2022 01:30 Ответить
Мені здається, що так і було задумано. Більшість побачить у списку арахламідію і зрадіє, а реальні цілі - зокрема, той же Гончаренко - це для пересічного українця мало про що каже, то й не помітять.
06.08.2022 04:48 Ответить
Арахамия, ну так за то лаве что он получил за письмо о том как Абрамович спас 20 миллионов украинцев грех за границей не покутить, доллар карман ждёт наверняка
06.08.2022 02:13 Ответить
Боневтік повинен бути лише один!
06.08.2022 04:26 Ответить
Ідіот запустив чергове шоу для ідіотів. В одному списку і хламідія, що намагався шось там порішать з мединським і абрамовичем, і Гончаренко, котрий в ПАРЄ й Конгресі США проводить більше часу, ніж вдома з дружиною.
06.08.2022 04:46 Ответить
Ці паспорти - з дипломатичним статусом, оформлені по лінії Верховної Ради. Вони мають ще подекілька загранпаспортів, звичайних і, можливо, з тим же статусом.
Не ведіться, дешевий хайп.
06.08.2022 06:24 Ответить
Чита1те уважно- дипломатичні паспорти, отже будуть їздити по закордонним
06.08.2022 07:24 Ответить
А что им паспорта,деньги у них отберите,они свои покатушки оформляют как командировки,плюс лишить из новеньких крузаков,водителей и охрану на фронт,пусть работают в простых условиях.
06.08.2022 07:37 Ответить
Потім відмінемо безвіз чого кататися туди сюди без діла
06.08.2022 07:48 Ответить
Нащо вам безвіз якщо ви поїхати нікуди не можете(с)
Ви ж не кошовий або Єрмак.
06.08.2022 10:45 Ответить
краще б у зажоповських шпіонів.ру (нардепів, оп, суддів, прокурорів) УСІ паспорти забрав, за прийняття "драк.законів" на кічу посадив, майно/активи націоналізував, громадянства позбавив...
06.08.2022 07:53 Ответить
Доречі зє свій улюблений конст.суд за погодження драк.законів може показово розстріляти на Майдані.
06.08.2022 07:56 Ответить
Вони потім їм нові паспорти випишуть. Для нашої країни гроші це ніщо.
06.08.2022 10:12 Ответить
А він не злиться за покидьків з 95го що сім'ями повиїзджали? І своїх колег котрі синів у березні евакуювали? Подвійні стандарти. Заїбали популізмом потвори. Нічого не змінилось окрім безвиїзду. Тепер нас ізолювали від світу на десятиліття?! Вільна бл@ країна?) Ви зараз руйнуєте життя людей, у котрих вже зруйноване майно. Тільки життя і лишилось. Кріпаччини захотілося? Таким чином намагаєтесь любов до батьківщини привити? Сволота. Щоб ваши вилупки відчули те ж саме.
06.08.2022 10:33 Ответить
Шо далі, буде як у Пол Пота?
06.08.2022 10:40 Ответить
Подонки.
06.08.2022 14:40 Ответить
От я прочитала всі коменти, я не знаю на кого то все розраховано, мабуть скоріше за все на людей, які ні в що не вникають, од слова " взагалі". І ці покидьки цим користуються. Паспорти вони анулювали! Як ставе люстрованих покидьків часів януковича, відсторонюють від влади людей, які за Україну душу і тіло положать. Таких бояться. Я колись дала хаоактеристику, тут на Цензорі. Як Зеленський став президентем, як була спаплюжина конституція в перший день правлиння. Мене забанили. А тепер пишуть 73% процента. Їх не має і ніколи не було. То піар і ошуканство
06.08.2022 10:39 Ответить
А Бодю Яременко за что лишили, или он нарушил табу?
06.08.2022 12:11 Ответить
Взагалі-то рішення відповідає діючому законодавству. Депутати давно ведуть себе як феодали--закони пишуться не для них
06.08.2022 18:23 Ответить
Зелена мразь узурпує владу. Все просто.
06.08.2022 22:28 Ответить
Заголовок МИД анулировал . На фотке кто ? Начальник МИДа ? Нет. Киндер-сюрприз.
КАкова же причина анулирования ? Какой закон ? Какая статья УК?
Статья Конституции "Зеленский сердится"
Вы слыхали ?! сердится оно ! оно ох**ло вкрай ! И это закон скотного двора. Потому что только скоты могут позволять так над собой измываться.
07.08.2022 00:33 Ответить
 
 