МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК
Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.
Про це пишуть видання РБК-Україна, УНІАН та Українська правда з посиланнями на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.
За словами джерел ЗМІ, президент Володимир Зеленський злиться, що депутати без діла катаються за кордон у час війни.
Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк, голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко, нардепи Єлизавета Ясько, Олексій Гончаренко, Максим Бужанський, Андрій Герус, Олександр Герега, Нестор Шуфрич та інші.
+45 Украина побеждает и победит
05.08.2022 23:40
+44 Евгений #396372
05.08.2022 23:47
+43 Павло ШОвте
05.08.2022 23:48
ста́линскихЗЕленинских уда́ров"
попередній був анонсований Корвалоличем - "Махновские тачанки", але не зайшов....
Хто шукав у списку прізвище Порошенко, ставте лайк.
А, по суті, ключове тут: Зеленський злиться.
Але новина мені сподобалася - менше плескатимуть одностайно
Но не забудем, что Ермак придумал очень интересную тактику, которая подходит мафии, а не политикам. Он отбирает у людей какое-то право и заставляет идти к нему на поклон, чтобы это право получить. Вот теперь Слуги чтобы получить привилегию ездить за границу, должны быть послушными.
Послушай,ты.Мені здаеться,що ти сам вже зовсім ***** і зовсім нахабнів.Закрий вже своє погане рота.
Радянська показуха для Зе це святе, бо рейтинги підіймає серед лошків
руках 😠
ЛОЛ!👍
Як Кузьма казав про Раду всі пам*ятають.
Беняславський піною плювався, щоб кордони зачинили, а сам у вільному плаванні.
Вважаю більшість з них, як віїхали, так і не приїхали. Хто голосує - загадка.
І родзинка на торті - ківа ілюша дегенератович , твоюжмать, досі мав диппаспорт, по якому у раші катається.
Не ведіться, дешевий хайп.
Ви ж не кошовий або Єрмак.
КАкова же причина анулирования ? Какой закон ? Какая статья УК?
Статья Конституции "Зеленский сердится"
Вы слыхали ?! сердится оно ! оно ох**ло вкрай ! И это закон скотного двора. Потому что только скоты могут позволять так над собой измываться.