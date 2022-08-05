УКР
МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Про це пишуть видання РБК-Україна, УНІАН та Українська правда з посиланнями на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел ЗМІ, президент Володимир Зеленський злиться, що депутати без діла катаються за кордон у час війни.

Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк, голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко, нардепи Єлизавета Ясько, Олексій Гончаренко, Максим Бужанський, Андрій Герус, Олександр Герега, Нестор Шуфрич та інші.

Топ коментарі
+45
Символичне число 225, ровно половина складу Парламента.
Хто шукав у списку прізвище Порошенко, ставте лайк.

А, по суті, ключове тут: Зеленський злиться.
05.08.2022 23:40 Відповісти
+44
Зеленский все больше и больше становиться ********. Вообще то каждая политическая сила должна САМА решать, как поступать и что лучше будет для Украины. А не спрашивать разрешения. Но видно часть дебилов из нашего населения хотят чтобы как в ращке и чтобы было наше местное *****. Как раз по росту подходит.
05.08.2022 23:47 Відповісти
+43
Пропоную акцію - скинутись Володимиру Зеленському на пристойний діловий костюм (можна б/в але у гарному стані), пару сорочок, бодай один галстук, черевики і станок для гоління (якщо ще й пінку для гоління - взагалі супер!). Бо за Україну перед державами соромно з цим бомжем...
05.08.2022 23:48 Відповісти
Надо было им паспорта на повестки заменить .
05.08.2022 23:37 Відповісти
митболл в фаворе у императора
05.08.2022 23:59 Відповісти
А то..У него ведь попа как у Ким.
06.08.2022 00:35 Відповісти
🤮🤢🤡💩ОБОРОТНИ ЗЕЛЁНЫЕ , своих не трогают
06.08.2022 09:04 Відповісти
Как это не трогают арахамия седьмой в списке
06.08.2022 11:23 Відповісти
Ты из Лондона вещаешь? Тогда сходи на …Темзу и развейся. Потом придешь
06.08.2022 12:35 Відповісти
це з серії "Де́сять ста́линских ЗЕленинских уда́ров"

06.08.2022 00:43 Відповісти
Нужен депутатский батальон - они же патриоты
06.08.2022 05:10 Відповісти
"патріоти".
06.08.2022 10:15 Відповісти
Тобто Парламент під час війни і нафіг не потрібен?
06.08.2022 08:27 Відповісти
Такий ні !
06.08.2022 10:16 Відповісти
Видно оформляють нові на заміну)
05.08.2022 23:39 Відповісти
Кива обиделся
05.08.2022 23:40 Відповісти
Безмозгла теж не в захват вiд патрона...
06.08.2022 00:09 Відповісти
Ти російську класику читав? Салтиков-Щедрин "Медведь на воеводстве"? Саме "Топтигин 1-й" Наче про "Блазня"!
06.08.2022 08:55 Відповісти
Кошового нема але він спокійно поїхав падло.
06.08.2022 10:35 Відповісти
Можу дати окуляри.
05.08.2022 23:42 Відповісти
Зеленський злиться - дуже цікаво а єрмак в цьому списку є?
05.08.2022 23:43 Відповісти
Воно вже зникло.
05.08.2022 23:46 Відповісти
хі, хі - придушать нашого диктатора наші народні обранці у колуарах ВР. Шарфом біля пісуару

Але новина мені сподобалася - менше плескатимуть одностайно
05.08.2022 23:47 Відповісти
Не придушать, бо Боневтік - єдиний український президент, який до залу ВР заходив з охороною.
06.08.2022 04:40 Відповісти
Пока недоделанный Наполеон нужен Коломойше, его никто и пальцем не тронет
06.08.2022 21:04 Відповісти
Даешь 3 тыс долларов и оформляешся как волонтер и ты уже выездной. Если не так то Украина была-бы богаче Польши и рашка бы не напала
05.08.2022 23:47 Відповісти
Щоб Балалайня не напала треба було готувати країну до війни.
06.08.2022 08:30 Відповісти
Пусть в Украине сидят.

Но не забудем, что Ермак придумал очень интересную тактику, которая подходит мафии, а не политикам. Он отбирает у людей какое-то право и заставляет идти к нему на поклон, чтобы это право получить. Вот теперь Слуги чтобы получить привилегию ездить за границу, должны быть послушными.
05.08.2022 23:47 Відповісти
05.08.2022 23:47 Відповісти
05.08.2022 23:54 Відповісти
Не заважайте дурачку рахувати себе за царя і бога.
06.08.2022 00:02 Відповісти
У нас економіка на кінець 2021 року почала реально загинатися від зелених"реформаторів", а тут "зненацька" війна і всі про*оби влади враз списані, правда довбні підготували нові, але надіються, що і їх війна спише.
06.08.2022 00:20 Відповісти

Послушай,ты.Мені здаеться,що ти сам вже зовсім ***** і зовсім нахабнів.Закрий вже своє погане рота.
06.08.2022 01:42 Відповісти
Була у Добкіна крилата фраза про текст ...
06.08.2022 06:13 Відповісти
просто очередная ******* клоунада для тех кто я политикой не интересуюсь ,а тут таке досягнення ни х"я себе это вам не 126млрд гривен напечатать и бене простить в очередной раз очень много,тут титаническая работа **** гиганта политики и дипломатии и всякой х"йни типо милиарда деревьев
05.08.2022 23:48 Відповісти
Обосранные труселя тоже заменить
05.08.2022 23:58 Відповісти
Чому ви за зеЗедента бідкаєтесь?Йому виділяють з бюджету гроші для цього.І ця сума більша за середню зарплату в Україні.
06.08.2022 00:01 Відповісти
Краще на кіллера для нього та єрмака
06.08.2022 07:58 Відповісти
НадайТЕ Порошенко більше можливостей тікати за кордон, бо він, як дурний, щось кожного разу пре для ЗСУ.
05.08.2022 23:50 Відповісти
05.08.2022 23:52 Відповісти
А хто це?
06.08.2022 02:16 Відповісти
выкинул ютюб недавно ролик лысый гандон и савик шустрый --- это ***** без рвотного рефлекса смотреть невозможно . лысый гондон без мыла жопу шустрому вылизывает . а тот ему в ответ . жалкое зрелище
07.08.2022 07:53 Відповісти
я так понимаю в списке все те кто на общак не скидывается, раз митбола в нем нет
05.08.2022 23:58 Відповісти
При чому тут дипломатичні паспорти до подвійного громадянства, як мертвому припарка.
Радянська показуха для Зе це святе, бо рейтинги підіймає серед лошків
06.08.2022 00:00 Відповісти
Лишение диппаспортов,это борьба с чем или кем или ни о чем?
06.08.2022 00:03 Відповісти
Це боротьба Зе зі здоровим глуздом , не інакше
06.08.2022 00:22 Відповісти
Це рівність з мудрим нарідом, який став по їх забаганці невиїздним.
06.08.2022 01:34 Відповісти
Зеля, а у изи Валерьевича и у ренатки ахметова ты диппаспорта отобрал? Нет? Ой а чего так??? А у Агрохимии а у коляна митбол а у овальной?Да клали они на тебя с прибором у них этих паспортов как в селе миронивка грязи!!!
06.08.2022 00:17 Відповісти
У цих особ , перераховані Вами , більше паспортів , чим пальців на обох
руках 😠
06.08.2022 00:24 Відповісти
это точно беня зелю поимел как сам хотел . ахмет все лицензии на тв каналы сдал . а беня не сдал . значит не олигарх --- осталась теперь в ..едыных новынах.. адна ..каралева.. масейчук-********* с разбитыми дверями опы --- у натахи в эфире два мнения . одно ее другое неправильное как впрочем у всей шоблы ге+ге или гов+гов точнее
07.08.2022 08:02 Відповісти
Усю цю совдепівську *****,потрібно прибирати,пільги,компенсації,дип.паспорти й т.д.,писати та читати закони їх робота,за яку вони отримують гроші,думаю у майбутній Україні,потрібно буде залишити по три від кожної області,та ввести обов'язковий тест ідіота,для допуску на вибори,для виборців теж.
06.08.2022 00:24 Відповісти
А по какому паспорту полетел сегодня Арахамия в Стамбул на встречу с Абрамовичем,и почему об этом гробовое молчание?
06.08.2022 00:25 Відповісти
По ветеринарному.На границе к этой обезьяне вопросов не возникает.
06.08.2022 00:45 Відповісти
@олег иванов

ЛОЛ!👍
06.08.2022 04:05 Відповісти
😄
06.08.2022 09:08 Відповісти
По тому же что и Кошевой.
06.08.2022 10:38 Відповісти
по простому туристическому...
07.08.2022 01:02 Відповісти
Як у цьому кублі прикоритників тісно переплелися різноманітні опоненти. Вірно кажуть журналісти, то всі чвари на камеру, а потмі цьомкі и обіймашки.
Як Кузьма казав про Раду всі пам*ятають.
Беняславський піною плювався, щоб кордони зачинили, а сам у вільному плаванні.
Вважаю більшість з них, як віїхали, так і не приїхали. Хто голосує - загадка.
І родзинка на торті - ківа ілюша дегенератович , твоюжмать, досі мав диппаспорт, по якому у раші катається.
06.08.2022 01:09 Відповісти
І при чому тут Гончаренко? Він якраз проводить велику роботу на міжнародній арені і, як ніхто, результативно, захищає інтереси України. Мабуть російський агент Дерьмак це порадив, бо москалям його виступи в ПАРЄ і ООН ніколи не подобаються.
06.08.2022 01:30 Відповісти
Мені здається, що так і було задумано. Більшість побачить у списку арахламідію і зрадіє, а реальні цілі - зокрема, той же Гончаренко - це для пересічного українця мало про що каже, то й не помітять.
06.08.2022 04:48 Відповісти
Арахамия, ну так за то лаве что он получил за письмо о том как Абрамович спас 20 миллионов украинцев грех за границей не покутить, доллар карман ждёт наверняка
06.08.2022 02:13 Відповісти
Боневтік повинен бути лише один!
06.08.2022 04:26 Відповісти
Ідіот запустив чергове шоу для ідіотів. В одному списку і хламідія, що намагався шось там порішать з мединським і абрамовичем, і Гончаренко, котрий в ПАРЄ й Конгресі США проводить більше часу, ніж вдома з дружиною.
06.08.2022 04:46 Відповісти
Ці паспорти - з дипломатичним статусом, оформлені по лінії Верховної Ради. Вони мають ще подекілька загранпаспортів, звичайних і, можливо, з тим же статусом.
Не ведіться, дешевий хайп.
06.08.2022 06:24 Відповісти
Чита1те уважно- дипломатичні паспорти, отже будуть їздити по закордонним
06.08.2022 07:24 Відповісти
А что им паспорта,деньги у них отберите,они свои покатушки оформляют как командировки,плюс лишить из новеньких крузаков,водителей и охрану на фронт,пусть работают в простых условиях.
06.08.2022 07:37 Відповісти
Потім відмінемо безвіз чого кататися туди сюди без діла
06.08.2022 07:48 Відповісти
Нащо вам безвіз якщо ви поїхати нікуди не можете(с)
Ви ж не кошовий або Єрмак.
06.08.2022 10:45 Відповісти
краще б у зажоповських шпіонів.ру (нардепів, оп, суддів, прокурорів) УСІ паспорти забрав, за прийняття "драк.законів" на кічу посадив, майно/активи націоналізував, громадянства позбавив...
06.08.2022 07:53 Відповісти
Доречі зє свій улюблений конст.суд за погодження драк.законів може показово розстріляти на Майдані.
06.08.2022 07:56 Відповісти
Вони потім їм нові паспорти випишуть. Для нашої країни гроші це ніщо.
06.08.2022 10:12 Відповісти
А він не злиться за покидьків з 95го що сім'ями повиїзджали? І своїх колег котрі синів у березні евакуювали? Подвійні стандарти. Заїбали популізмом потвори. Нічого не змінилось окрім безвиїзду. Тепер нас ізолювали від світу на десятиліття?! Вільна бл@ країна?) Ви зараз руйнуєте життя людей, у котрих вже зруйноване майно. Тільки життя і лишилось. Кріпаччини захотілося? Таким чином намагаєтесь любов до батьківщини привити? Сволота. Щоб ваши вилупки відчули те ж саме.
06.08.2022 10:33 Відповісти
Шо далі, буде як у Пол Пота?
06.08.2022 10:40 Відповісти
Подонки.
06.08.2022 14:40 Відповісти
От я прочитала всі коменти, я не знаю на кого то все розраховано, мабуть скоріше за все на людей, які ні в що не вникають, од слова " взагалі". І ці покидьки цим користуються. Паспорти вони анулювали! Як ставе люстрованих покидьків часів януковича, відсторонюють від влади людей, які за Україну душу і тіло положать. Таких бояться. Я колись дала хаоактеристику, тут на Цензорі. Як Зеленський став президентем, як була спаплюжина конституція в перший день правлиння. Мене забанили. А тепер пишуть 73% процента. Їх не має і ніколи не було. То піар і ошуканство
06.08.2022 10:39 Відповісти
А Бодю Яременко за что лишили, или он нарушил табу?
06.08.2022 12:11 Відповісти
Взагалі-то рішення відповідає діючому законодавству. Депутати давно ведуть себе як феодали--закони пишуться не для них
06.08.2022 18:23 Відповісти
Зелена мразь узурпує владу. Все просто.
06.08.2022 22:28 Відповісти
Заголовок МИД анулировал . На фотке кто ? Начальник МИДа ? Нет. Киндер-сюрприз.
КАкова же причина анулирования ? Какой закон ? Какая статья УК?
Статья Конституции "Зеленский сердится"
Вы слыхали ?! сердится оно ! оно ох**ло вкрай ! И это закон скотного двора. Потому что только скоты могут позволять так над собой измываться.
07.08.2022 00:33 Відповісти
 
 