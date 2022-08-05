МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Про це пишуть видання РБК-Україна, УНІАН та Українська правда з посиланнями на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел ЗМІ, президент Володимир Зеленський злиться, що депутати без діла катаються за кордон у час війни.

Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк, голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко, нардепи Єлизавета Ясько, Олексій Гончаренко, Максим Бужанський, Андрій Герус, Олександр Герега, Нестор Шуфрич та інші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада закликала світ визнати Росію державою-терористом







