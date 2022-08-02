Верховна Рада закликала світ визнати Росію державою-терористом

Керівництво ВР оприлюднило заяву у зв’язку з черговим воєнним злочином, скоєним державою-агресором Російською Федерацією на території тимчасово окупованої Оленівки Донецької області, та закликало міжнародну спільноту визнати РФ державою-терористом та вжити дієвих заходів для її всебічної міжнародної ізоляції шляхом припинення всіх видів співробітництва з нею та замороження контактів з її представниками на всіх рівнях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"У ніч на 29 липня 2022 року російська федерація, вкотре зумисне порушивши фундаментальні принципи міжнародного права, закони та звичаї цивілізованого суспільства, показово вчинила масштабний воєнний злочин, здійснивши спланований терористичний акт у виправній установі в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримуються українські військовополонені, у тому числі захисники міста Маріуполя. У результаті цього нелюдського діяння загинули близько 50 людей та більше 130 зазнали поранень. Масове навмисне вбивство терористичним кремлівським режимом українських військовополонених є цинічним і жорстоким воєнним злочином, який не має строку давності, порушенням принципів та норм міжнародного права, законів і звичаїв ведення війни, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року, і, зрештою, брутальним паплюженням норм моралі та цивілізаційних здобутків людства", - ідеться в заяві.

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Зазначається, що завчасно сплановане варварське знищення українських військовополонених в Оленівці – це кривава спроба російської злочинної влади приховати факти тортур і знущань над українськими військовополоненими, розстріли та інші воєнні злочини, здійснені нею на тимчасово окупованій території Донецької області, цинічно звинувативши в скоєному Україну. Такими злочинними діями щодо України та Українського народу Росія вкотре довела, що вона є державою-терористом, яка продовжує людоненависницькі злочинні практики тоталітарного радянського режиму, на кривавих руках якого, зокрема, катинський розстріл – масова страта польських військовополонених навесні 1940 року, вчинення якого Москва заперечувала протягом майже п’ятдесяти років, як заперечує і свою причетність до Смоленської трагедії – авіакатастрофи польського президентського літака, внаслідок якої загинули 96 осіб. Воєнний злочин в Оленівці, відповідальність за який повністю несе злочинна російська влада, є частиною політики геноциду, яку Російська Федерація століттями цілеспрямовано проводить проти Українського народу.

Керівництво українського парламенту також відзначило, що воєнний злочин в Оленівці, відповідальність за який повністю несе злочинна російська влада, є частиною політики геноциду, яку російська федерація століттями цілеспрямовано проводить проти українського народу.

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Зважаючи на викладене, від імені Верховної Ради Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко та заступниця Голови ВР Олена Кондратюк звернулись до світового співтовариства, міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав із закликом рішуче засудити брутальне порушення російською федерацією міжнародного гуманітарного права та вжити всіх можливих заходів з метою проведення неупередженого об’єктивного розслідування зазначеного жахливого злочину та притягнення до відповідальності всіх ідеологів та виконавців російської людожерської політики нищення.

Крім того, українські парламентарії вимагають вжити необхідних заходів для примушення російської федерації до виконання положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та інших норм міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення вільного доступу до місць утримання українських військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, інших міжнародних гуманітарних організацій.

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Також ВР України просить світову спільноту визнати російську федерацію державою-терористом та вжити дієвих заходів для її всебічної міжнародної ізоляції шляхом припинення всіх видів співробітництва з нею та замороження контактів з її представниками на всіх рівнях. Крім того, депутати закликали посилити санкційний економічний та політичний тиск на державу-агресора – російську федерацію задля підриву її економічної спроможності продовжувати війну проти України та будувати нові імперські загарбницькі плани.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

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В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

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Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".