Жорстокості армії РФ багато в чому нагадують ІДІЛ, яку в ЄС завжди називали терористичною організацією, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає жорстокість російських військ достатньою причиною, щоб Євросоюз визнав РФ країною, яка спонсорує тероризм.

Так дипломат прокоментував Politico теракт в Оленівці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Називаймо речі своїми іменами", - сказав він.

Рінкевич переконаний, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії.

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"Єдиний спосіб рухатися вперед - посилити нинішню стратегію, яка полягає в підтримці України, посиленні військової допомоги", - сказав він.

Міністр також закликав до конфіскації російських державних активів і обмеження видачі віз росіянам, за винятком гуманітарних причин.

"Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, - сказав Рінкевич, - то Росія нічим не відрізняється".

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

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В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

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Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".