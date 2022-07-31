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Новини Війна
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Жорстокості армії РФ багато в чому нагадують ІДІЛ, яку в ЄС завжди називали терористичною організацією, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає жорстокість російських військ достатньою причиною, щоб Євросоюз визнав РФ країною, яка спонсорує тероризм.

Так дипломат прокоментував Politico теракт в Оленівці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Називаймо речі своїми іменами", - сказав він.

Рінкевич переконаний, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС після теракту в Оленівці, - Рінкевич

"Єдиний спосіб рухатися вперед - посилити нинішню стратегію, яка полягає в підтримці України, посиленні військової допомоги", - сказав він.

Міністр також закликав до конфіскації російських державних активів і обмеження видачі віз росіянам, за винятком гуманітарних причин.

"Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, - сказав Рінкевич, - то Росія нічим не відрізняється".

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Також читайте: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Читайте також: Полк "Азов" звернувся до Путіна: "Ви самі будете страчені. Разом зі своїми шакалами і посольствами"

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

військовополонені (944) Латвія (1352) тероризм (2867) Донецька область (8586) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+17
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31.07.2022 14:29
+12
іділ-перевдягнені вагнерівці
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31.07.2022 14:31
+10
А тепер згадайте, хто й як у 30 роки реагував на Голодомор в Україні, влаштований російськими окупантами.
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31.07.2022 14:31
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Рінкевич теж бандерівець.
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31.07.2022 14:30 Відповісти
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31.07.2022 14:29 Відповісти
А тепер згадайте, хто й як у 30 роки реагував на Голодомор в Україні, влаштований російськими окупантами.
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31.07.2022 14:31 Відповісти
іділ-перевдягнені вагнерівці
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31.07.2022 14:31 Відповісти
Тільки що хотіла це написати. Невже ніхто не розуміє що ІДІЛ це теж створіння Рашки . Бо вони виникло як тільки Рашку звинуватили в хімічної атаки на опозицію асадв та цівільних.
Потім виникла ІДІЛ раптом та почала катувати та різати голови та показувати на весь світ .
Там Вагнер явці та і інших ідіотів вистачає як в ЛНР та ДНР
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31.07.2022 15:15 Відповісти
більшість терористичних організацій це філіали паРаші, особливо на близькому сході
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31.07.2022 17:18 Відповісти

https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
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31.07.2022 14:33 Відповісти
це так, кацап не людина, вони мутанти так як і курка на їхньому гербі
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31.07.2022 17:20 Відповісти
Все правильно сказав.Нехай буде соромно Блінкену і Держдепу-крутяться,мов вуж на сковороді,лиш би не визнати мокшу спонсором тероризму.Чим рашафашисти відрізняються від ІДІЛ?Баблом,яким пов'язали багатьох ?Гроші не пахнуть кров'ю,запах нафти і газу перебиває запах крові?
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31.07.2022 14:34 Відповісти
Думаю, ІДІЛ менш жорстокий.... Такої безглуздої жорстокості немає ніде в світі.
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31.07.2022 14:35 Відповісти
Дивитися усім !
https://www.youtube.com/watch?v=vaQNRw-7lz8 Усик зажигает в москве! Украинец на россии развалил местного боксера Гассиева / Обзор боя / Бокс
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31.07.2022 14:41 Відповісти
Пішов в сраку зі своїм прокацапським вусіком
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31.07.2022 14:59 Відповісти
євросоюз ніяк не може звикнути до іділу такого масштабу та до думки, що опосередковувано був причетний до його формування... та й не було у іділу ядерного члену...
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31.07.2022 14:41 Відповісти
Там де ігіл вчився - москалі навчали.
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31.07.2022 14:43 Відповісти
ІДІЛ - це дочірнє підприємство кремля. Всі ниточки світого тероризму тягнуться з мацкви.
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31.07.2022 14:47 Відповісти
У терористів Ігіл та лднр однакова форма їх спонсор кремлівський комуно-фашистський режим
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31.07.2022 15:16 Відповісти
россия переплюнула ИГИЛ! очнитесь!
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31.07.2022 15:27 Відповісти
неправда, у игил никогда не было столько денег
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31.07.2022 15:30 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів.Тільки так можна очистити землю від лайна.
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31.07.2022 15:33 Відповісти
Достаточно сходить в срочную армию совка или рабсеи, чтобы понять что это сброд садистов во взаимоотношениях между сослуживцами. Одно радует, что это бардак управляемый преступной властью, а бардак всегда можно победить умело.
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31.07.2022 15:43 Відповісти
А війська "СС" це вам не нагадує?
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31.07.2022 15:43 Відповісти
их никто не видел в натуре..., а идил видели и как они действуют тоже знают..., рашка и идил просто близнецы по методам, поэтому непонятно кто кого наследует...
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31.07.2022 16:34 Відповісти
Бінго! Ще пів-року, війни в Україні і "інтуристи" зрозуміють, що якби не расія, то небуло б ніякого ігілу...
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31.07.2022 16:35 Відповісти
А ким був створений іділ - кацапами...
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31.07.2022 18:39 Відповісти
Игил это и есть россия и его вагнер, это только глупцы верять пропогандистов москвы, вес мир обманули с игил, а на самом деле это россия ✔️🔥
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31.07.2022 20:14 Відповісти
совсем но не совсем. они хоть по какой-то книжке зверствуют
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31.07.2022 20:49 Відповісти
 
 