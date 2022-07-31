Жорстокості армії РФ багато в чому нагадують ІДІЛ, яку в ЄС завжди називали терористичною організацією, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає жорстокість російських військ достатньою причиною, щоб Євросоюз визнав РФ країною, яка спонсорує тероризм.
Так дипломат прокоментував Politico теракт в Оленівці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Називаймо речі своїми іменами", - сказав він.
Рінкевич переконаний, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії.
"Єдиний спосіб рухатися вперед - посилити нинішню стратегію, яка полягає в підтримці України, посиленні військової допомоги", - сказав він.
Міністр також закликав до конфіскації російських державних активів і обмеження видачі віз росіянам, за винятком гуманітарних причин.
"Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, - сказав Рінкевич, - то Росія нічим не відрізняється".
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
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Потім виникла ІДІЛ раптом та почала катувати та різати голови та показувати на весь світ .
Там Вагнер явці та і інших ідіотів вистачає як в ЛНР та ДНР
https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
https://www.youtube.com/watch?v=vaQNRw-7lz8 Усик зажигает в москве! Украинец на россии развалил местного боксера Гассиева / Обзор боя / Бокс