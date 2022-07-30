Латвія закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС після теракту в Оленівці, - Рінкевич
Латвія знову запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
"Я засуджую звіряче вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і триваючі звірства, що здійснюються російськими військовими проти України. ЄС повинен розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію про введення заборони на туристичні візи ЄС для російських громадян", - підкреслив глава латвійського МЗС.
Варто зауважити, що Латвія прийняла рішення припинити видачу віз росіянам ще 24 лютого.
При цьому в Сеймі Латвії закликали заборонити надання громадянам РФ шенгенських віз 23 лютого. Тоді відповідну заяву зробив депутат Ріхардс Колс.
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Жодних заборон не воодила.
Так чому Європа повинна забороняти чи обмежувати в'їзд кацапам?
Для Зелі і ОПи рашка і бульбостан залишаються "мишибратья".
Но разве это препятствие для того, чтобы посетить фантастически уютный курорт Друскининкай?! Мне будучи из Латвии наконец то удалось "в поле" применить теоретические познания английского в целой (единственной) фразе в баре на пляже.
Наповал сразило, когда на помощь местному, литовскому, официанту при общении с нами, практически неговорящими даже на английском. не то, что на литовском, пришёл на помощь официант-беженец из Украины (!!!), который перевёл (!!!) литовскому официанту наш заказ с русского (!!!) на (!!!) литовский (!!!) язык!!! (И в Латвии и в Литве на форме у беженцев значки украинским флагом, чтобы с понимание относились, почему не обращаются на латышском, литовском и т.д.) Причём сделал он это настолько бегло, что мы были уверены. что он литовец, который до войны переехал в Украину. Оказалось НЕТ! Мы пообщались потом, он коренной украинец, учившийся в Литве и у которого был настолько прекрасный педагог, что нас он без труда убедил бы, что он литовец, а не украинец, настолько бегло он на нём говорил с местными!
Слава богу что не москаль?!
В 90-тые годы мне, латышу, заявление на вакансию для участия в конкурсе на работу в филиале в литовскую "Каруну" (один из филиалов концерна JACOBS) помогала как настоящему "фашисту" составить еврейка из моего подъезда.
Гнати потрібно всіх кацапів із країн колективного Заходу , так як це
не люди , а дикуни , терористи і алкашня 😠‼️‼️