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Латвія закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС після теракту в Оленівці, - Рінкевич

рінкевич

Латвія знову запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у  твіттері повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"Я засуджую звіряче вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і триваючі звірства, що здійснюються російськими військовими проти України. ЄС повинен розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію про введення заборони на туристичні візи ЄС для російських громадян", - підкреслив глава латвійського МЗС.

Варто зауважити, що Латвія прийняла рішення припинити видачу віз росіянам ще 24 лютого.

При цьому в Сеймі Латвії закликали заборонити надання громадянам РФ шенгенських віз 23 лютого. Тоді відповідну заяву зробив депутат Ріхардс Колс.

Також дивіться: "Газпром" заявив, що припинив постачання газу в Латвію

Автор: 

Латвія (1351) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+31
Дуже багато ****** з динири та линири поїхали до ЄС з українськими паспортами, ці ***** там пропагандують рускій мір, жити в рускам міре вони не хочуть, але дуже його *******, з цими ******* теж треба розбиратись!
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30.07.2022 22:17
+25
Треба заборонити присутність громадян рф на території краін ЄС.
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30.07.2022 22:17
+21
Твари, которые 20 лет выбирают выродка *****, должны жить в собственной альтернативной реальности, без права угробить и даже портить чужую реальность своим постоянным нытьём про "ущемления русскоязычных". Ибо з+бали своим претензиями весь мир!
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30.07.2022 22:40
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Сьогодні їхала з Туреччини до Болгарії. Пів автобуса москалів.
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30.07.2022 22:10 Відповісти
Это получается через Турцию в ЕС как туристы едут? Или какого хрена они катаются и кто они ?
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30.07.2022 22:28 Відповісти
турки сейчас развозят кацапов по всему миру, падлы. евроидиоты отменили свои рейсы, но позволяют туркам и арабам спокойно завозить биомусор к себе.
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30.07.2022 22:42 Відповісти
Так, їдуть на відпочинок. В Болгарії відносно дешеві готелі. От і пруться на останні гроші.
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30.07.2022 23:01 Відповісти
никто из пассажиров не возмущался, что в салоне животных провозят ?
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30.07.2022 22:45 Відповісти
Я! Сказала моїм онукам з руснею не спілкуватись, бо сиділа мала років 6 перед ними. Мої настанови були зайві, бо вони і так не спілкуються і в Туреччині в першу чергу питали на площадці в парку з якої ти країни?!?! Дехто і відповідати боявся, бо наших було семеро))) Так що мої слова були більше для вух русні.А ще сказала, що малого вдома чекають джавелін і байрактар. А якщо буде чемний, то батьки і хаймер підженуть (звісно, це правда і звісно це іграшки)))))
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30.07.2022 23:07 Відповісти
Дуже багато ****** з динири та линири поїхали до ЄС з українськими паспортами, ці ***** там пропагандують рускій мір, жити в рускам міре вони не хочуть, але дуже його *******, з цими ******* теж треба розбиратись!
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30.07.2022 22:17 Відповісти
вроде этой ?

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30.07.2022 22:47 Відповісти
Ти ба, яка перебірлива курва
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31.07.2022 06:50 Відповісти
Треба заборонити присутність громадян рф на території краін ЄС.
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30.07.2022 22:17 Відповісти
А чому це повинна робити Європа, якщо в Україні такого нема?
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30.07.2022 22:19 Відповісти
А Європа подивиться на Україну і подумає: Україна запровадила візовий режим з рашкою.
Жодних заборон не воодила.
Так чому Європа повинна забороняти чи обмежувати в'їзд кацапам?
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30.07.2022 22:17 Відповісти
А по факту так і є(
Для Зелі і ОПи рашка і бульбостан залишаються "мишибратья".
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30.07.2022 22:20 Відповісти
Воно то так, але перш за все для своєї безпеки. Розумний так робить.
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30.07.2022 22:20 Відповісти
Тобто, ми на розумних не тягнемо...
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30.07.2022 22:32 Відповісти
была бы моя воля, я бы и тех шо у нас есть истребил....., но все ж мы понимаем, что есть такое слово "найвеличнийвшивий"..... ))
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30.07.2022 22:44 Відповісти
саме так, подивилися на Україну і розумні зробили висновки, що якщо дружити з рф, лояльно відноситися до їх олігархів, до рускомирівців зрештою прийде русскій солдат щоб розстрілювати дітей з танку. А дуракі бариші рахують так, ніби в гробу є кишені. Куди вони дінуться зі всіма своїми грошіма?
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30.07.2022 22:50 Відповісти
Так вони через Туреччину і заїзжають, їм "братська" країна навіть окремі літаки виділила, і допомагає обнал непрацюючих в Європі карток робити.
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30.07.2022 22:18 Відповісти
Треба не обмежити, в взагалі заборонити всім кацапам в'їзд в ЄС.
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30.07.2022 22:18 Відповісти
Поки європеці на собі не відчують "руській мір", до тих пір вони будуть толерантними до кацапських вбивць і тих, хто їх підтримує.
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30.07.2022 22:24 Відповісти
их вообще всех ***** из ЕС выкинуть, кто въехал после 13-го года......
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30.07.2022 22:25 Відповісти
якщо рускомирівці то вони можуть все життя в ЄС прожити ще й дітей там народжених примудряються як рускомирівців виховати ще й пишаються тим. Вважають себе мабуть агентами під прикриттям а є неблагодарними ублюдками по суті.
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30.07.2022 22:52 Відповісти
Кацапню треба повністю ізолювати на параші!!!
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30.07.2022 22:28 Відповісти
Латвийцы : адекватные меры на неадекватного соседа.Восхищаюсь. Вся Европа так бы реагировала,пидороссии и прихвостням был бы уже ******.Россияне=мародёры.педофилы.насильники.
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30.07.2022 22:38 Відповісти
Твари, которые 20 лет выбирают выродка *****, должны жить в собственной альтернативной реальности, без права угробить и даже портить чужую реальность своим постоянным нытьём про "ущемления русскоязычных". Ибо з+бали своим претензиями весь мир!
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30.07.2022 22:40 Відповісти
Привет с отдыха в районе "Сувалкского коридора"! Плевать хотел на территориальные претензии рашистких выродков, меня и наших соседей и друзей литовцев защищает наше общее НАТО! Приехали семьёй поддержать местный туризм. Зато насколько атмосфера чище без понаехавших из "руSSкого мира"!
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30.07.2022 22:44 Відповісти
Полно литовцев, поляков, наших латышей, даже на эстонских номерах много машин. На удивление много израильтян, хотя как понимаю они большой крюк делают через Европу?

Но разве это препятствие для того, чтобы посетить фантастически уютный курорт Друскининкай?! Мне будучи из Латвии наконец то удалось "в поле" применить теоретические познания английского в целой (единственной) фразе в баре на пляже.

Наповал сразило, когда на помощь местному, литовскому, официанту при общении с нами, практически неговорящими даже на английском. не то, что на литовском, пришёл на помощь официант-беженец из Украины (!!!), который перевёл (!!!) литовскому официанту наш заказ с русского (!!!) на (!!!) литовский (!!!) язык!!! (И в Латвии и в Литве на форме у беженцев значки украинским флагом, чтобы с понимание относились, почему не обращаются на латышском, литовском и т.д.) Причём сделал он это настолько бегло, что мы были уверены. что он литовец, который до войны переехал в Украину. Оказалось НЕТ! Мы пообщались потом, он коренной украинец, учившийся в Литве и у которого был настолько прекрасный педагог, что нас он без труда убедил бы, что он литовец, а не украинец, настолько бегло он на нём говорил с местными!

Слава богу что не москаль?!
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30.07.2022 23:01 Відповісти
Litve oficianti,prodovci na angliskom govoriat svobodno.Molodyje liudi na angliskom govoriat otlycno,a vot ruskogo neznajet eto verno ix takogo v skolax neucili.Angliski tut vtoroj jazyk, vydymo sto to pereputal
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30.07.2022 23:20 Відповісти
Interesno ja v magazine vydel kak govorili mezdu saboj litovkia prodovec i s Ukraini devuska toze prodavcom rabotajet,tak oni mezdu saboj govorili na angliskom
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30.07.2022 23:23 Відповісти
Так проблема в том, что я родился в Латвии и учил в школе английский язык тогда, когда всё что мне надо было знать и что НИКОГДА (не развались совок) не пригодилось бы мне в советском ЗАГОНЕ за железным занавесом, это "Рига зэ кэпитал оф Совиет Латвия"! У меня БЛОК в советской школе поставлен к английскому языку тупыми преподавателями, я в наши дни за пару телефонных звонков и общений на пальцах за границей Латвии узнал из английского больше, чем при хвалёной "советской школе".

В 90-тые годы мне, латышу, заявление на вакансию для участия в конкурсе на работу в филиале в литовскую "Каруну" (один из филиалов концерна JACOBS) помогала как настоящему "фашисту" составить еврейка из моего подъезда.
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30.07.2022 23:35 Відповісти
Obuoliuk, paplauk laivu ekskursijon į Liškiavą, - verta.
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31.07.2022 01:05 Відповісти
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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30.07.2022 23:31 Відповісти
Давно пора.
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30.07.2022 22:48 Відповісти
не выдавать визы и виды на жительство.
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30.07.2022 23:07 Відповісти
Davno nado bylo nepuskat ruskix v Evropu i sengen vizi nedavat.Kak to vsio medleno delajetsia.Ja bi ecio nazvanyja s rosiji pomenial na kacapstan, officialno tak nazyval ix Evrope
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30.07.2022 23:29 Відповісти
*********
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31.07.2022 08:25 Відповісти
Очень тяжело в Литве гостям из Латвии! Говоришь по привычке в ресторане LABVAKAR, они думают, что ты дикционно не чётко промямлил LABAS VAKARAS и приносят меню на литовском. Потом приходится объяснять, что ты лошара (не знающая даже английского) из Латвии. Дальше спасает найденный местный полиглот в сочетании с удивительной технологией Гугла по переводу смартфоном ТЕКСТА меню.
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30.07.2022 23:44 Відповісти
Atvainojos, brali, za tex, kto ne ponimajut, čto labvakar govoriat toljko latvieši. Žemaičiai i to govoriat lab vakarS.
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31.07.2022 01:09 Відповісти
Beidz, tā nav Lietuvā 😂
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31.07.2022 14:49 Відповісти
Нехай їдуть севернну корею по скрепи
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30.07.2022 23:56 Відповісти
А чому кацапи ,дійсно , не їдуть у відпустки до Північної Кореі до Кім - чен - Іна , а пхаються до Європи , яку так ненавидять ?

Гнати потрібно всіх кацапів із країн колективного Заходу , так як це
не люди , а дикуни , терористи і алкашня 😠‼️‼️
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31.07.2022 01:07 Відповісти
Единственный трезвомыслящий европейский политик. Только надо не только «обмежити», а и аннулировать выданные визы. Народ- убийца должен на себе ощутить цену войны с Украиной
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31.07.2022 03:15 Відповісти
А кацапи ще мають лице кудись їздити?
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31.07.2022 06:07 Відповісти
 
 