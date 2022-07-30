"Газпром" заявив, що припинив постачання газу в Латвію

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу в Латвію через нібито "порушенням покупцем умов відбору".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у заяві російського концерну.

За даними звітів "Газпрому", у 2020 році він поставив до Латвії 1,622 млрд кубометрів газу, у 2019 - 1,664 млрд кубометрів.

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Раніше латвійський оператор Latvijas gaze відновив закупівлю газу в Росії. Глава компанії Айгарс Калвітіс визнав, що компанія відновила закупівлю газу, розплачуючись за нього не рублями, а євро.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "Газпрому", тому що не можемо розрахуватися з "Газпромом". У нас є інший постачальник", - сказав Калвітіс, не називаючи нового постачальника, тому що "це комерційна інформація, її ми обговорюємо публічно".

Згідно з загальнодоступними даними оператора латвійської газотранспортної системи Conexus Baltic grid, у суботу вранці газ продовжує надходити до Латвії. Однак потік вдвічі менший допустимої потужності.

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