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"Газпром" заявив, що припинив постачання газу в Латвію

газпром

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу в Латвію через нібито "порушенням покупцем умов відбору".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у заяві російського концерну.

За даними звітів "Газпрому", у 2020 році він поставив до Латвії 1,622 млрд кубометрів газу, у 2019 - 1,664 млрд кубометрів.

Читайте: Європейська економіка не може відмовитись від російського газу за одну ніч, - Боррель

Раніше латвійський оператор Latvijas gaze відновив закупівлю газу в Росії. Глава компанії Айгарс Калвітіс визнав, що компанія відновила закупівлю газу, розплачуючись за нього не рублями, а євро.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "Газпрому", тому що не можемо розрахуватися з "Газпромом". У нас є інший постачальник", - сказав Калвітіс, не називаючи нового постачальника, тому що "це комерційна інформація, її ми обговорюємо публічно".

Згідно з загальнодоступними даними оператора латвійської газотранспортної системи Conexus Baltic grid, у суботу вранці газ продовжує надходити до Латвії. Однак потік вдвічі менший допустимої потужності.

Також читайте: Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу

Автор: 

газ (10447) Газпром (3389) Латвія (1351) росія (65346)


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Топ коментарі
+16
Ніхто не введе ембарго на газ та нафту краще, ніж самі кацапи
Молодці, продовжуйте!
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30.07.2022 12:14
+9
Нюхайте,кацапи,його....нюхайте...щоб вас порозривало
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30.07.2022 12:24
+7
Полным ходом заготовки газа на зиму - не не дадим...

И это не энергетический терроризм, Блинкен?

___________
Пока є останній олігарх - нація не відродиться.
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30.07.2022 12:13
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Полным ходом заготовки газа на зиму - не не дадим...

И это не энергетический терроризм, Блинкен?

___________
Пока є останній олігарх - нація не відродиться.
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30.07.2022 12:13 Відповісти
А причем тут Блинкен, рашотроллик?
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30.07.2022 12:26 Відповісти
при том, что блинкин отказался признать рф страной-спонсором терроризма
хтоя уже давно надо было признать страной-террористом
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30.07.2022 12:51 Відповісти
ты тупой рашист? Госсекретарь одноголосно принимает решение кого признать государством-террористом? Или может делать только Конгресс и Сенат?
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30.07.2022 12:57 Відповісти
сенат уже признал. А блинкен не хочет.
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30.07.2022 14:39 Відповісти
"Блінкен не готовий визнати Росію спонсором тероризму, бо це змусить ввести санкції проти деяких країн-союзників США, - New York Times Джерело:
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30.07.2022 14:53 Відповісти
Думаешь, бубочка отдаст штатам своего хозяина, Беню КАЛомойского?
Меня терзают смутные сомненья (С)
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30.07.2022 12:33 Відповісти
Ніхто не введе ембарго на газ та нафту краще, ніж самі кацапи
Молодці, продовжуйте!
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30.07.2022 12:14 Відповісти
Нюхайте,кацапи,його....нюхайте...щоб вас порозривало
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30.07.2022 12:24 Відповісти
попідривать їх усих
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30.07.2022 12:28 Відповісти
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30.07.2022 12:32 Відповісти
25 ноября 15 года тогдашний премьер, Арсений Яценюк сказал членоголовому фюреру расеи ***** : *****, засунь свой газ себе в жопу.
***** молча сглотнуло и засунуло свой газ себе в жопу. Теперь нашему примеру последовала Польша и Латвия. Они тоже сказали старому пирдуну *****, срущему в чемодан : *****, засунь свой газ себе в жопу. И ***** опять сглотнуло и засунуло свой газ себе в жопу. Ему не привыкать, не впервой.
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30.07.2022 12:43 Відповісти
Це було вчора "Латвія знов купує російський газ. Платить у євро, а не в рублях".
Не довго музика грала, мульйоне підтверждення чого варті домовленності з рашкою.
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30.07.2022 12:52 Відповісти
Висралось? Дочитуй до кінця уважно. "Згідно з загальнодоступними даними оператора латвійської газотранспортної системи Conexus Baltic grid, у суботу вранці газ продовжує надходити до Латвії. Однак потік вдвічі менший допустимої потужності. " Джерело:
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30.07.2022 14:56 Відповісти
 
 