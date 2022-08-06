РУС
5 954 33

Китай прекратил военное и климатическое сотрудничество с США

китай,сша

Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами о театрах военных действий на разных континентах и по вопросам изменения климата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по борьбе с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

В Белом доме такой шаг назвали "безответственным". Спикер администрации США по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что, обрывая контакты с США, Китай усиливает вероятность конфронтации.

"Эти контакты действительно очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай делает провокационные и эскалационные шаги", - отметил он.

Читайте также: Реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань - "вопиющая провокация". Надеемся, Пекин не станет продуцировать кризис, - Блинкен

В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.

Китай (3138) США (27784) Кирби Джон (452)
Якщо США захочуть припинити співробітництво, то будуть закриті китайські заводи Ford, Tesla, General Motors, HP, Intel, Asus, Acer, AMD, Nike, Columbia і тд і тп. Що станеться з Китаєм тоді?
Схоже Китай та сама рашка, замах на рубль удар на копійку.
Поімєтий амєріканскай бабушкай кітайскій імпєратор псіханул...
Ну разрушит Китай остров, мир останется без чипов, от этих диктаторов одни вредительские убытки
Світ без чипів не залишиться. А от Китай то вже напевно.
Розробляють чіпи в США, складні машини для їх виготовлення - в Голландії, самі чіпи робить Тайвань (80% від світового виробництва!!!!)...
Китай лише ручками зосовує чіпи в праски та телефони.

Невже Китай не можуть замінити країни Індокитаю!
Залюбки!

Перекривайте чайнам кисень, щоб не борзіли!👿
Вы заблуждаетесь.
кетай потихоньку снимает маски. даже международная преступность и наркотики стали разменной монетой за... посещение Некитайского Тайваня
Тайвань політично якраз самий китайський! 😂
Это все копейки. Основная часть китайской экономики - это рынки сбыта: Евросоюз: около 950 миллиардов долларов в год. Примерно столько же США.
Ну так потім ці НР чи Найк з Китаю і збувають в Європі і США... Навіть Вольво деякі в Європу і США везуть з Китаю, а не Швеції...
У Європі чи США продають дуже мало чисто китайських брендів, а в основному саме продукцію відомих фірм китайського виробництва. Ну нема там Чері і навіть Хуавеї уже не продають!
Китайці купили "Вольво" 12 років тому.

І це великий прокол Заходу!

Такий, як ми чуть не зробили із Мотор-Січ
Ну да, і не лише Вольво
Да дохрена там китайских брендов. И Хуавей и все остальные.
Хуавей в США заборонили ще при Трампі - брат літав, то казав, що перестали продавать...
Закрыть себе у убыток? Не несите пургу.
Якщо США захочуть припинити співробітництво, то будуть Ford, Tesla, General Motors, HP, Intel, Asus, Acer, AMD, Nike, Columbia, лапу сосать. Все заводы, цеха, производственные линии за бесплатно достанутся Китаю. Поздно пить боржоми когда уже почки отвалились.
Зараз США пригрозять китаю підняттям торгівельних податків на китайський ширпотреб і все замнеться - сто раз так було...
Давно пора!

Індокитаю возрадується і замінить Китай - ручки ті ж самі, зате щоки не роздувають!
Китай хай навчиться спочатку на автомобілях нормальні коробки передач робити... Порівняно з японцями небо і земля https://www.youtube.com/watch?v=9c5iHZbiFng&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=14 https://www.youtube.com/watch?v=9c5iHZbiFng&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=14

І не тільки коробки передач. Москалі от хотіли імпортозамєстіть санкційну АБС на ладах китайськими деталями. Не вийшло, ця АБС відмовляє при різкому гальмуванні)
Налякали їжака голою дупою.
Пересичные думают что мировая политика это серьезное дело, а на самом деле это Дом-2 ополоумевших стариков и старух.
В корне - Хомо Сапиенс (любой человек) - сошедшая с ума обезьяна.
Это все, что нужно знать о людском роде.
Коли отримує в руки великі гроші...
китайський "сунь куй в чай" отримав інструктаж від рашистського " сунь куй сам",як потрібно самомому собі накласти власного лайна у власну кишеню у відносинах з США.
Там еще есть продолжение-условие: вынь су хим.
Давайте китайцы, слушайте своих тоталитарных царьков, как рабсеяне, упадите мордой в дерьмо, опыт у вас есть, воробушков помните как истребляли и чем это закончилось.
якісь дрібні чвари виявляються важливіші

ніж боротьба з потеплінням на планеті,
ніж загальний добробут людей,
ніж доля всієї планети
Так, начебто рашисти та китайці живуть не на тій самі планеті Земля.
Китайцам надо показать, что они обижены. Страна, придумавшая порох и бумагу... Теперь на зло всеми миру Китай прекращает сотрудничество по климату - они будут портить воздух даже когда не хочется.
Трохи попіняться і знову стануть в стійло. Годувати мільярди треба незалежно від обід. Та й в цілому, це на Тайвані літографи стоять, тому США і впрягається за них.
