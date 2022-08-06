Китай прекратил военное и климатическое сотрудничество с США
Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами о театрах военных действий на разных континентах и по вопросам изменения климата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по борьбе с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
В Белом доме такой шаг назвали "безответственным". Спикер администрации США по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что, обрывая контакты с США, Китай усиливает вероятность конфронтации.
"Эти контакты действительно очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай делает провокационные и эскалационные шаги", - отметил он.
В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.
Китай лише ручками зосовує чіпи в праски та телефони.
Невже Китай не можуть замінити країни Індокитаю!
Залюбки!
Перекривайте чайнам кисень, щоб не борзіли!👿
У Європі чи США продають дуже мало чисто китайських брендів, а в основному саме продукцію відомих фірм китайського виробництва. Ну нема там Чері і навіть Хуавеї уже не продають!
Такий, як ми чуть не зробили із Мотор-Січ
Індокитаю возрадується і замінить Китай - ручки ті ж самі, зате щоки не роздувають!
Это все, что нужно знать о людском роде.
ніж боротьба з потеплінням на планеті,
ніж загальний добробут людей,
ніж доля всієї планети