Китай прекратил военное и климатическое сотрудничество с США

Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами о театрах военных действий на разных континентах и по вопросам изменения климата.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по борьбе с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

В Белом доме такой шаг назвали "безответственным". Спикер администрации США по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что, обрывая контакты с США, Китай усиливает вероятность конфронтации.

"Эти контакты действительно очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай делает провокационные и эскалационные шаги", - отметил он.

В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.