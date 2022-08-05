Реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань - "вопиющая провокация". Надеемся, Пекин не станет продуцировать кризис, - Блинкен

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была "вопиющей провокацией".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Восточноазиатском саммите в Камбодже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе.

По данным CNN, Блинкен подчеркнул, что в позиции США по принципу "одного Китая" после визита Нэнси Пелоси ничего не изменилось.

"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет продуцировать кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая… США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе" . Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

