Реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань - "вопиющая провокация". Надеемся, Пекин не станет продуцировать кризис, - Блинкен
Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была "вопиющей провокацией".
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Восточноазиатском саммите в Камбодже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе.
По данным CNN, Блинкен подчеркнул, что в позиции США по принципу "одного Китая" после визита Нэнси Пелоси ничего не изменилось.
"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет продуцировать кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.
Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая… США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе" . Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.
Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....
навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
______________________________________________________________________________
Події сьогоднішньої ночі:
а) Китайські літаки перетнули кордон територіальних вод Тайваню.
б) Китайські ракети впали у межах виключної економічної зони Японії. Будь-який із цих інцидентів може призвести до війни
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
Цікаво, якщо за даними https://edition.cnn.com/2022/08/04/politics/blinken-china-taiwan/index.html CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося, то в чому суть візиту Пелосі на Тайвань?
Ще цікаво, а чому Китай бурхливо почав реагувати не до, а після?
Ще цікаво, а чому президент Півд Кореї грав переляканого?)
Ще цікавіше, що в підсумку заяви йдуть у всіх в розріз із діями. Вистава, шоу, 12 балів))
Але вистава, якась дуже дорога) Нічого не змінилося? А що було 28.07 - 3 годинна розмова Байдена із Лідером Сі. Може там щось змінилося?)) А ще цікавіше, на кого була направлена ця вистава - раптом не на психопата і маніяка в Кремлі? Все прекрасно, крім одного - те що було 29.07 масова страта військо полонених в Оленівці? Чому це стало можливо?
Питання до тих хто може формувати «правила гри» - правила війни, в якій ставка смерть і кров в одних та інтереси (світлі інтереси) інших.
Ще цікаве спів падання масової страти, показової, що вона пов'язана із подіями із Литвою… там теж було весело до 29.07. Ще цікаво, як почав реагувати на слово модернізм маніяк, раніше не було цікаво. Це випадково не ідеологія, яка принесена в політику в першу чергу Демократами? А ось тут слова і справи, здається розходяться. Ще цікаво, що навіть хороші руські бояться цього слова…
З травня 2022, ставка на війні, по факту але не де юре, вже не територія України, правда, а те що буде на росії. Доказати? Це поки, що не на часі…
Розумієте пан Блінкен в Україні теж так хочуть жити - https://www.nytimes.com/2022/08/03/podcasts/modern-love-forgiveness-one-last-time.html . Так, за зброю і гроші дякуємо, головний зміст цієї війни все таки мають бути люди, воїни в Україні «штучний товар» і тут допомоги не маю. Війна з 24.02 і так не йде не так, може хоча б щось має вже бути як у людей. Що думає про це не тільки пан Блінкен?