4 169 33

Реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань - "вопиющая провокация". Надеемся, Пекин не станет продуцировать кризис, - Блинкен

блінкен

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была "вопиющей провокацией".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Восточноазиатском саммите в Камбодже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе.

По данным CNN, Блинкен подчеркнул, что в позиции США по принципу "одного Китая" после визита Нэнси Пелоси ничего не изменилось.

"Я очень надеюсь, что Пекин "не станет продуцировать кризис или искать повод нарастить агрессивную военную деятельность", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что во многих странах мира убеждены, что эскалация "не выигрышна ни для кого и может иметь непредсказуемые последствия, которые не будут выгодны ничьим интересам, включая членов ASEAN и Китая… США остаются заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе" . Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус кво, особенно силой", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что в последние дни США контактировали с Пекином "на всех уровнях", чтобы донести этот сигнал.

Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

Топ комментарии
+8
Ще один...Не набридло ще задавати одні й ті ж самі дурнуваті питання заходу про "де..."? Скільки можуть, стільки і надають зброї і це не мало. І найголовніше - ні США, ні будь-хто інший на Заході, не зобов'язаний нам взагалі щось надавати. Якщо надають хоча б 1 снаряд - то просто подякуй і все.
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
05.08.2022 10:12 Ответить
+5
а хто фінансував ЦЮ Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....

навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
05.08.2022 09:50 Ответить
+3
китай щупает ситуацию. китай хитрый и видит, что русне позволено все. именно - позволено. значит, когда бен ладен взорвал близнецов и погибло 3000 человек - и сам бен ладен и страна были признаны террористами со всеми вытекающими. делаем выводы. хотя толку от них - никакого.
05.08.2022 09:48 Ответить
китай щупает ситуацию. китай хитрый и видит, что русне позволено все. именно - позволено. значит, когда бен ладен взорвал близнецов и погибло 3000 человек - и сам бен ладен и страна были признаны террористами со всеми вытекающими. делаем выводы. хотя толку от них - никакого.
05.08.2022 09:48 Ответить
бінладен не продавав нафту, в країну бінладена не вкладали шалені купи грошей західні мойши і ізі, а ще країна бінладена не скуповувала пачками за нафтодолари всіх підряд західних політиків та не фінансувала всі підряд міжнародні організації десятиліттями. Ото і вся різниця насправді.
05.08.2022 12:09 Ответить
а хто фінансував ЦЮ Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на Китай ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....

навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу та світ економочно...
05.08.2022 09:50 Ответить
Ты дебил.
05.08.2022 10:34 Ответить
і в чому дебілізм?
05.08.2022 15:00 Ответить
Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу...
Події сьогоднішньої ночі:
а) Китайські літаки перетнули кордон територіальних вод Тайваню.
б) Китайські ракети впали у межах виключної економічної зони Японії. Будь-який із цих інцидентів може призвести до війни
05.08.2022 09:52 Ответить
Выстрелы в молоко.
05.08.2022 10:32 Ответить
Блинкен приколист . Сейчас китайцы постреляют в море и вся провокация. А на дел КНР не далеко ушел от параши. впринципе та же захватническая политика, та же диктатура...
05.08.2022 09:54 Ответить
І досі "буржуї" технологічно підтримують комуністичну промисловість.
05.08.2022 09:54 Ответить
блінкін - де лендліз, де пво, де літаки, де ракети, де арта? 10 хаймарсів дали і намагаєтесь далі пацаків не провокувати?
05.08.2022 09:56 Ответить
Ще один...Не набридло ще задавати одні й ті ж самі дурнуваті питання заходу про "де..."? Скільки можуть, стільки і надають зброї і це не мало. І найголовніше - ні США, ні будь-хто інший на Заході, не зобов'язаний нам взагалі щось надавати. Якщо надають хоча б 1 снаряд - то просто подякуй і все.
(п.с.свої питання краще переадресуй нашій владі, яка "забила" на оборонку до 24го)
05.08.2022 10:12 Ответить
не набридло бути терпілою? сша дають не тому шо безкорисні - й до всього саме вони нас до трусів розброїли
05.08.2022 12:22 Ответить
треба казати "10 пукалок дали які ні на що не здатні", тоді твоє питання щє загрозливішим стане.
05.08.2022 10:19 Ответить
в ракурсі переламу - 10 пукавок. з 10 й навіть 100 такими пукавками ми пацаків не виженемо - потрібно не йух у ***** чмоктати а давно перекрити газові й нафтові надходження, й дати нам хоча б в 5 разів більше зброї
05.08.2022 12:25 Ответить
Нехай китайози відчують як роблять таку ж провокацію їхні брати по розуму.
05.08.2022 09:57 Ответить
Ти на п'ять копійок не тягнеш. На Тайвані теж "китайози".
05.08.2022 10:48 Ответить
Сложно воспринимать всерьез того, кто после дерзких слов и лютых предупреждений поджал хвост. Можно сколько угодно стрелять ракетами в сторону Тайваня и Японии, но того факта, что Китай утерся и сглотнул уже не отменить. Это увидели все. От США, до подстилки хрюсии.
05.08.2022 09:59 Ответить
Хто може розшифрувати, яка це "позиція США щодо принципу «одного Китаю»"?
05.08.2022 10:07 Ответить
Як тільки в Китаї буде нормальний демократичний устрій, то всі розбіжності між материком і островом зникнуть самі по собі.
05.08.2022 10:20 Ответить
Та что и была.
05.08.2022 10:33 Ответить
Китай очень пристально смотрел на Западных импотентов которые задабривали и умиротворяли ***** после каждой его провокации и обстрела. Теперь пожинайте плоды. Едьте с Китаем в минск или в Стамбул на переговоры и компромисы
05.08.2022 10:09 Ответить
Ти у радники набиваєшся, суперпотенте?
05.08.2022 10:51 Ответить
Запад очень боится войны, при етом Запад сделал все чтобы война случилась. Гниду нужно давить пока она в зародыше а не когда вы ее вырастили и она начала прыгать и дебоширить
05.08.2022 10:11 Ответить
Китай поставляє на ринок ЗША товарів та послуг на $ 870 млрд, на педырацію всьго на $ 72 млрд. Питання, чи буде щось робити Китай крім того, що глушить рибу в Південн-Китайському морі?
05.08.2022 10:13 Ответить
Запад выкармливал Рашку надеясь что она будет буфером между Западом и Китаем. Поетому же Запад боялся нам дать оружие чтобы мы случаем не разбили Рашку. А вышло так что Рашка обьеденилась с Китаем и теперь Запад оказался в жопе
05.08.2022 10:17 Ответить
Наличие Рашки на Запад не сильно влияет, по сравнению с наличием Китая.
05.08.2022 10:21 Ответить
Це ти сам придумав, чи у методичці так написано?
05.08.2022 10:54 Ответить
Краснопузые мавзолейцы очень осуждамс ...Нэнси хотела напасть на мавзолей Маодзедуна в Пекине...
05.08.2022 10:36 Ответить
Возможно визит Пелоси это месть Китаю за поддержку России.
05.08.2022 10:52 Ответить
Я не знаю, что за цель была у этой бабушки, но на жопе китая до сих пор остались вогнутости от выпуклостей подошвы Ненси Пелоси, когда она пнула китай в сторону россии.
05.08.2022 11:06 Ответить
Навіть не знаєш, сміятись чи реготати із вистави візит Пелосі на Тайвань… плакати будемо по іншій темі, яка пов'язана із ним. Зараз такий час, що чорне і біле одночасно.

Цікаво, якщо за даними https://edition.cnn.com/2022/08/04/politics/blinken-china-taiwan/index.html CNN, Блінкен наголосив, що у позиції США щодо принципу "одного Китаю" після візиту Ненсі Пелосі нічого не змінилося, то в чому суть візиту Пелосі на Тайвань?

Ще цікаво, а чому Китай бурхливо почав реагувати не до, а після?

Ще цікаво, а чому президент Півд Кореї грав переляканого?)

Ще цікавіше, що в підсумку заяви йдуть у всіх в розріз із діями. Вистава, шоу, 12 балів))

Але вистава, якась дуже дорога) Нічого не змінилося? А що було 28.07 - 3 годинна розмова Байдена із Лідером Сі. Може там щось змінилося?)) А ще цікавіше, на кого була направлена ця вистава - раптом не на психопата і маніяка в Кремлі? Все прекрасно, крім одного - те що було 29.07 масова страта військо полонених в Оленівці? Чому це стало можливо?
05.08.2022 11:49 Ответить
В якому статусі українські військовополонені в руках психопата Кремля? На них розповсюджується Женевська конвенція? А як вона може розповсюджуватись, якщо війна не оголошена?!!! Ну, про проффесіаналізм «укр. влади», можна не писати, натяки Фрідмана NYT Демократів всі читають… чи він не правий?

Питання до тих хто може формувати «правила гри» - правила війни, в якій ставка смерть і кров в одних та інтереси (світлі інтереси) інших.

Ще цікаве спів падання масової страти, показової, що вона пов'язана із подіями із Литвою… там теж було весело до 29.07. Ще цікаво, як почав реагувати на слово модернізм маніяк, раніше не було цікаво. Це випадково не ідеологія, яка принесена в політику в першу чергу Демократами? А ось тут слова і справи, здається розходяться. Ще цікаво, що навіть хороші руські бояться цього слова…

З травня 2022, ставка на війні, по факту але не де юре, вже не територія України, правда, а те що буде на росії. Доказати? Це поки, що не на часі…

Розумієте пан Блінкен в Україні теж так хочуть жити - https://www.nytimes.com/2022/08/03/podcasts/modern-love-forgiveness-one-last-time.html . Так, за зброю і гроші дякуємо, головний зміст цієї війни все таки мають бути люди, воїни в Україні «штучний товар» і тут допомоги не маю. Війна з 24.02 і так не йде не так, може хоча б щось має вже бути як у людей. Що думає про це не тільки пан Блінкен?
05.08.2022 12:21 Ответить
Скоріш "кричуща обсцикація")
05.08.2022 14:05 Ответить
 
 