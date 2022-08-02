Пелоси на Тайване встречают в цветах Украины. ВИДЕО
Нэнси Пелоси на Тайване встречают в цветах Украины.
Соответствующее видео было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+67 Bronya Bronya
показать весь комментарий02.08.2022 19:25
+42 Александр Чуднивец #474549
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+30 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий02.08.2022 19:22
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Надеюсь, что это еще один гвоздь в ккрышку гроба Си. И в ноябре его прокатят на выборах!😜
И на каком самолёте.
🇹🇼🇺🇦🇺🇸
Воно пудєйствує!