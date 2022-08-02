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Пелосі на Тайвані зустрічають в кольорах України. ВIДЕО

Ненсі Пелосі на Тайвані зустрічають в кольорах України.

Відповідне відео опублікували в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР

Автор: 

Тайвань (181) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+67
А що тут не зрозуміло? Весь розвинений світ підтримує Україну і росію визнають країною терористом.
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02.08.2022 19:25
+42
Ненсі Пелосі-респект...
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02.08.2022 19:20
+30
жовто-блакитний це модно та красиво
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02.08.2022 19:22
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ничего не понятно но красивое.
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02.08.2022 19:20 Відповісти
А що тут не зрозуміло? Весь розвинений світ підтримує Україну і росію визнають країною терористом.
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02.08.2022 19:25 Відповісти
да кацап как только дело касается Украины вам сразу ничего не понятно
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02.08.2022 20:11 Відповісти
Это цвета стойкости, сопротивления и победы
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02.08.2022 20:28 Відповісти
Це кольори цивілізованності і демократії
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03.08.2022 11:03 Відповісти
Ненсі Пелосі-респект...
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02.08.2022 19:20 Відповісти
Цікаво те, що зараз буде критичний момент, Китаю треба "жостко" реагувати, як обіцяв. А штати намагаються показати хто дід у хаті.
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02.08.2022 19:41 Відповісти
Все , поїзд пішов. Китай хіба що спробує скорчити якусь відповідну міну на обличчі. Американці перемогли в цьому протистоянні на слабо, і це зрозумів увесь світ.
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02.08.2022 20:44 Відповісти
КНР жестко обтечёт, подует щёки пару дней и на этом буде
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02.08.2022 21:49 Відповісти
Круто!
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02.08.2022 19:21 Відповісти
А жаба когось,ой як давить.
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02.08.2022 19:22 Відповісти
жовто-блакитний це модно та красиво
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02.08.2022 19:22 Відповісти
Це синьо-жовтий. Жовто-блакитний навпаки.
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02.08.2022 19:27 Відповісти
А ми герметисти.
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02.08.2022 19:56 Відповісти
То вони кричать Слава Україні!
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02.08.2022 19:24 Відповісти
Нам от того ,что её встречают в цветах Украины никакого проку уж лучше бы к нам приехала и заодно оружия подкинула побольше и снарядов ,а то вон в Песках под Донецком криком кричат о поддержке артиллерии ,которой почти нет
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02.08.2022 19:24 Відповісти
так она и приезжала к нам,или такие люди к нам каждый день должны ездить? Украина не центр вселеной как бы многие тут не летали в облаках и причем Пелосси к боям в песках?она что снаряды само лично повезет в домбабве?или главное зраду разогнать?)))
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02.08.2022 19:28 Відповісти
БандьЄравці
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02.08.2022 19:25 Відповісти
Тайванобандерівці !! .
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02.08.2022 19:47 Відповісти
Бандеротайванівці!
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02.08.2022 19:58 Відповісти
Жидонацистотайванобандєровцьі!!!1
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03.08.2022 11:06 Відповісти
Так вона вже прилетіла до Тайваню чи ще ні? Бо вже другу добу зустрічають.
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02.08.2022 19:26 Відповісти
Гарік, передай Аліку, що прилетіла. Новина є на Цензорі трохи нижче.
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02.08.2022 19:33 Відповісти
если глубокая диссоциация, то могут не встретиться.
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02.08.2022 19:44 Відповісти
ты тупой кацап
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02.08.2022 20:12 Відповісти
я за Тайвань, країну вільних людей!
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02.08.2022 19:26 Відповісти
та да, тому тепер Китай - сумнівна для нас країна
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02.08.2022 19:37 Відповісти
Украина и Тайвань борются против общего врага- наследника полудохлой коммунячьей системы. Этот враг временно вылез из гроба и угрожает всему человечеству, поэтому он должен быть загнан в гроб обратно, и уже навсегда. Начать его уничтожение надо со всего поголовья парашного стада, а если Китай такой "тонкий намёк" не поймёт, то и его туда же.
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02.08.2022 19:28 Відповісти
Тайвань ни против кого не бореться.
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02.08.2022 19:52 Відповісти
та ти що?) саме тому вони "напічкані" ппо та антикорабельними системами
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02.08.2022 20:00 Відповісти
Каббалісти створили комунізм і накачали його західними технологіями бо розглядають його як прообраз своєї глобальної влади.
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02.08.2022 20:16 Відповісти
Щас захЄрова ще щось виригне
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02.08.2022 19:28 Відповісти
рабZZєя правазглашаєт новій міровой правапарядак, не придуманньій праклятьіми пєндосамі, і без правіл. Но клятіє пєндосонацісті праваціруют вєздє і всюду!
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03.08.2022 11:12 Відповісти
Ну по первых это просто красиво а во вторых все развитые страны за Украину, потому что они развитые.
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02.08.2022 19:29 Відповісти
Ненсі Пелосі респект - це смілива і мудра пані 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.08.2022 19:32 Відповісти
Комуняку на гиляку!!
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02.08.2022 19:32 Відповісти
Респект Нэнси Пелоси! 👍 Посмотрим, чем теперь ответят китайские коммуняки. Предполагаю, что весь пар в свисток уйдет, как и у кремлядей! Тоже грозились: только попробуйте, а мы, а мы...!
Надеюсь, что это еще один гвоздь в ккрышку гроба Си. И в ноябре его прокатят на выборах!😜
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02.08.2022 19:51 Відповісти
кстати, на Тайване очень многие восхищаются Украиной, ведь они тоже в схожей ситуации находятся - когда тебя хотят сожрать.
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02.08.2022 19:53 Відповісти
Ненси-моя героиня!Как и Борис!Супер!
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02.08.2022 19:57 Відповісти
тайванобандерівці
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02.08.2022 20:01 Відповісти
вранье.. 22%.
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02.08.2022 21:04 Відповісти
Да, я ошибся насчет чипов. Но по производству материнских плат - правда, около 90%, данные 19 года. Всего в мире произведено 40 млн. на Тайване около 35 млн.
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02.08.2022 21:48 Відповісти
Сразу видно порядочных людей.
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02.08.2022 20:06 Відповісти
Это всё хорошо, покажите прилетевшую Ненси.
И на каком самолёте.
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02.08.2022 20:18 Відповісти
Даже добре, що Україна стає по правильну сторону історії...стає повноцінною частиною ЗАХІДНОГО СВІТУ, а москалі по іншу сторону...
🇹🇼🇺🇦🇺🇸
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02.08.2022 20:40 Відповісти
пара-тройка АУГ США поблизости хорошо прочищают мозги всем
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02.08.2022 20:48 Відповісти
Че-то они какие-то невеселые.
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02.08.2022 20:51 Відповісти
Такое ощущение, что визит Пелоси на Тайвань придумали специально, чтобы отвлечь плебс от очевидной трусости Блинкена, от непризнания РФ спонсором терроризма. А Китай помог в этом США, с удовольствием поучаствовал в этой борьбе нанайских мальчиков... Китай спасает лицо Блинкена. Да и лицо Байдена....
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02.08.2022 20:56 Відповісти
ну конгресмены же сказали, что если не признают- сделают закон о признании.
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02.08.2022 21:06 Відповісти
🇺🇦🤝🇹🇼👏Взагалі красавчики,молодці,з повагою відношусь до цих людей!Нормальні люди,нормальний розвиток країни,успішний,не те що пекінські коммунякі червонопузі(а-ля лайт півн.корея) зі своєю тупою людоненависницькою ідеологією!
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02.08.2022 22:27 Відповісти
Можна сказати по-китайськи самім собі: " А шо такоє?", попоїсти рису та втішитись. Ще можна ізробити прєсловутоє 1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє.
Воно пудєйствує!
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03.08.2022 00:06 Відповісти
Викохали ще одного монстра...китайського
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03.08.2022 00:40 Відповісти
Ненси Пелоси с каким-то мужиком

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03.08.2022 03:57 Відповісти
Мужик клюнув.
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03.08.2022 04:03 Відповісти
Гарненька. В сукні від Діор.
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03.08.2022 04:04 Відповісти
Як би не старалися велосипедист-невдаха в ролі президента зі своєю розчепіркою (но мусите пам'ятати панове скумбрію по 8) Україна таки стала всесвітнім символом боротьби з тоталітаризмом, з московсько-пекінською ордою!
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03.08.2022 04:41 Відповісти
Тайвань це Україна.
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03.08.2022 12:54 Відповісти
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03.08.2022 15:14 Відповісти
 
 