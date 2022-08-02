Пелосі на Тайвані зустрічають в кольорах України. ВIДЕО
Ненсі Пелосі на Тайвані зустрічають в кольорах України.
Відповідне відео опублікували в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+67 Bronya Bronya
показати весь коментар02.08.2022 19:25
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.08.2022 19:20
+30 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар02.08.2022 19:22
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Надеюсь, что это еще один гвоздь в ккрышку гроба Си. И в ноябре его прокатят на выборах!😜
И на каком самолёте.
🇹🇼🇺🇦🇺🇸
Воно пудєйствує!