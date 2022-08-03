Пелоси завершила визит на Тайвань и улетела
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.
Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.
Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал рулить и успешно взлетел.
В общей сложности визит Пелоси на Тайвань длился менее 24 часов. В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.
Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.
Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
А ситуация разрешилась сама собой, все поняли кто старший.
ожидаемо и обосрался, потому что никакого влияния он на это не имеет.А проще говоря Китай поставили на свое место-возле параши
Ну и па-раша подогнула хвост. Под свою немытую жёппу.
показали хто в хаті хазаїн, та куди китай може з "останнім китайським попередженням" піти.
Це доречі сигнал і ***** теж.
