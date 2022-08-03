РУС
Новости
8 840 63

Пелоси завершила визит на Тайвань и улетела

тайвань,пелосі

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после визита.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.

Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.

Пелоси зашла на борт и помахала камерам. После этого самолет простоял 10-15 минут на земле, начал рулить и успешно взлетел.

В общей сложности визит Пелоси на Тайвань длился менее 24 часов. В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.

Также читайте: Китай не собирается воевать, - предшественник Пелоси Гингрич назвал угрозы по поводу Тайваня блефом

Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

визит (3144) Китай (3124) США (27721) Тайвань (122) Пелози Нэнси (56)
Топ комментарии
+36
Это не Таня Черновол с каким-то мужиком, а Ненси Пелоси:

03.08.2022 14:17 Ответить
+31
Ось так треба робити політику а не сцятись у штани як дехто у Європі-респект...
03.08.2022 14:18 Ответить
+27
вообще то Китай поставили на свое место-возле параши показав ему что на равных он может разговаривать с ****** А со взрослым дядькой меряться писюнами еще рано
03.08.2022 14:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Но обещала вернуться...
03.08.2022 14:16 Ответить
03.08.2022 18:02 Ответить
Ну и зачем коммуняки вчера людей танками на пляже пугали?
А ситуация разрешилась сама собой, все поняли кто старший.
03.08.2022 14:16 Ответить
тому що дядюшка Сі не довбойоб *****, який сподівався на каравай в Києві, а хитрожопа сова - знає коли надутись, а коли сдутись


03.08.2022 15:10 Ответить
Это не Таня Черновол с каким-то мужиком, а Ненси Пелоси:

03.08.2022 14:17 Ответить
Дуже схожа на нашу Тетяну 👍🏼🙂
03.08.2022 14:31 Ответить
а мужик похож на одного бывшего командира торпедного катера:

03.08.2022 14:35 Ответить
якщо замість Кеннеді буде стугна, то так
03.08.2022 14:48 Ответить
мені теж здалось, що ці оченята шукають приціл Стугни 😂
03.08.2022 17:59 Ответить
румин, йшов би ти в санду
03.08.2022 14:32 Ответить
Вона ще й Рузвельта бачила..
03.08.2022 16:05 Ответить
Пелоси на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989

03.08.2022 17:41 Ответить
Це Кеннеді з нею?
03.08.2022 16:09 Ответить
Це вона із Кеннеді.
03.08.2022 16:17 Ответить
👍😁
03.08.2022 18:04 Ответить
нет, просто любовник Мерлин Монро.
03.08.2022 17:44 Ответить
а така широка сукня, щоб приховати ЯЙЦЯ.
03.08.2022 22:07 Ответить
Чорновол более крута , чем спикерша. За спиной у спикерши вся мощь США, а за спиной у Татьяны предатели и ссыкуны.
04.08.2022 02:16 Ответить
Ось так треба робити політику а не сцятись у штани як дехто у Європі-респект...
03.08.2022 14:18 Ответить
китай з парашкою знову обкакундялись ))))
03.08.2022 14:18 Ответить
"великий" СИ расскажет "могучему" ПУ чем пахнет пелотка Пелоси
03.08.2022 14:41 Ответить
а ПУ розскаже СИ чим пахне ширінка ЗСУ
показать весь комментарий
на мітлі
03.08.2022 14:18 Ответить
Навела суету и погнала далі
03.08.2022 14:19 Ответить
Якщо ти ніфуя не розумієш у світовый політиці, навіщо ти пишеш обмежені (тупі) коменти?
03.08.2022 14:22 Ответить
вообще то Китай поставили на свое место-возле параши показав ему что на равных он может разговаривать с ****** А со взрослым дядькой меряться писюнами еще рано
03.08.2022 14:27 Ответить
Вообще-то она по работе летала к партнёрам. Китай сам себя накрутил по поводу, который его не касается - ожидаемо и обосрался, потому что это его это не касается и никакого влияния он на это не имеет.
03.08.2022 14:44 Ответить
Китай має 7 тис. років цивілізації та 565 останніх попереджень США
03.08.2022 15:15 Ответить
Вообще-то это одно и оже только более мягко сказано
ожидаемо и обосрался, потому что никакого влияния он на это не имеет.А проще говоря Китай поставили на свое место-возле параши
03.08.2022 15:47 Ответить
Ну взагалі-то це різні речі. Якби США щось зробило по відношенню до Китаю, то можна було б сказати, що поставили на місце. А так стоїть, де стояв, тільки тепер обісраний.
03.08.2022 16:12 Ответить
поставили ,поставили не надо отрицать очевидное Ведь китайцы уже открыто позиционировали себя как вторую сверхдержаву а дядя Сэм легким движением отправил их на положеное место-у параши
03.08.2022 16:34 Ответить
Але ж дядько Сем ніяких дій відносно Китаю не виконував, просто проігнорували коммі-маячню, займаючись власними справами.
03.08.2022 17:03 Ответить
это и есть показатель уровня когда легким движением ставят на место не смотря на весь визг и угрозы -это как сло и моська
03.08.2022 17:36 Ответить
То, что умыли говно-кЯтай - это очень хорошо. Загнали под лавку.
Ну и па-раша подогнула хвост. Под свою немытую жёппу.
03.08.2022 14:21 Ответить
😂👍
03.08.2022 18:06 Ответить
********* комунякам не просто поводили **** по губах, їм кінчили в ротяку і змусили те проковтнути.
03.08.2022 14:21 Ответить
старі добрі Штати.
показали хто в хаті хазаїн, та куди китай може з "останнім китайським попередженням" піти.
Це доречі сигнал і ***** теж.
03.08.2022 14:23 Ответить
А как же третья мировая? Как же обещания сбивать самолеты США? Гопник утерся и сглотнул, когда понял, что его понты для серьезных дядей и тетей просто пыль.
03.08.2022 14:24 Ответить
До лютого 2022 року весь цивілізований світ терпів виходки диктаторів та тиранів, намагався їх не провокувати, аби чого не сталося. А зараз США не просто провокують, а водять по губам і запитують: і що ти зробиш? І Україна в цьому зіграла вирішальну роль. Народ України.
03.08.2022 14:24 Ответить
брат за брата, сестра за сестру

«Я не знаю, як та Наталя дає собі раду.
У чужій країні, сама із грудним дитям.
Я нізащо би так не змогла», - думає собі Влада.
І шле Наталі двісті доларів на «маніграм».
«Я не знаю, як та Влада стільки встигає:
два проєкти, лекторій онлайн, ще й скуповує медицину,
відправляти на фронт», - думає собі Рая
І спішить після роботи розім'яти Владину спину.
«Я не знаю, як ця Рая все це виносить:
Поранені хлопці, стільки горя перед очима.
Після зміни - масаж», - дума Олена - «…всім, хто лиш просить», -
І шиє розгрузку для Раїного вітчима.
«Я не знаю, звідки сили в тої Олени!
Цілий цех вже у неї: шиють усе для фронту», -
Мислить Оксана й пакує сувої зелені
З кулмаксу й ріпстопу і робить для Олени фото.
«Не дивно, що ця Оксана зірвала спину!
Вдень - на ягодах, а вечорами і зрання
Вчить польську, втішає дітей, шукає і відправляє тканину», -
Подумала, везучи передачу Оксанину, Таня.
«Як ця Таня, не знаю, триматися тільки може.
Взад-вперед через митниці переганяє машини.
По дві доби не спить, уже навіть на тінь не схожа», -
Дума, укривши сплячу Тетяну, Марина.
«Як Марина так може жити з дверима навстіж?
То із Харкова в неї живуть, то ночує водійка-львів'янка.
І копійки ж не візьме», - думає собі Настя
І на сходах Марининих ставить сметани банку.
«Я не знаю, як ця моя Настя так вміє:
Худоба, городи, батьки, та ще й діток троє!» -
Думає тепло про посестру Марія
І притискає до щік
новенькі
холодні
набої.

Людмила Горова
03.08.2022 15:03 Ответить
Узкоглазые коммуняки передали эстафету делать шум на планете мордатому северокорейскому Ыну.....
03.08.2022 14:26 Ответить
Просто комуняки, не має значення, які там в них очі.
03.08.2022 16:16 Ответить
бабера пылесоси заставила весь мир кипятком сцать
03.08.2022 14:27 Ответить
Она улетела.......но обещала вернуться
03.08.2022 14:28 Ответить
помню ким чем ын артиллерию на пляж приволакивал ну и китайские комуняки туда же
03.08.2022 14:29 Ответить
тогда много рыбов пострадало...
03.08.2022 14:37 Ответить
хйло и его барин Си л у з е р ы а хйло и еще лох
03.08.2022 14:37 Ответить
сподіваюсь, везе нові проксі-сервери , які вилучила сбу у ботоферми, бо ми ж без роботи лишились)
03.08.2022 14:38 Ответить
Да, мадам китаез приземлила знатно, дай Бог ей здоровья!
03.08.2022 14:42 Ответить
********* муха!Пелосі полетіла ,а з сьогоднішнього дня піску на Тайвань завозити жовтофейсові не будуть.
03.08.2022 14:47 Ответить
самая дорогая предвыборная компания по повышению рейтинга одной из партий. и как всегда бывает в таких случаях - если впустую, то это можно считать легко отделались. лучше бы оружия прислали, избиратели же не совсем тупые.
03.08.2022 14:51 Ответить
Вибори тут ні до чого, Пелосі літала по справах відносин Тайваня та США, це звичайна робоча комунікація між партнерами. Те, що Китай сам там щось собі вигадав і сам обісрався, це його власна ініціатива була у гівно сісти.
03.08.2022 15:11 Ответить
ну ну, обычная коммуникация, что аж дедушка Байден звонил дедушке Си, причем - до визита, вдруг.
03.08.2022 23:30 Ответить
Ну і яка риба пливла по Тайванській протоці в сторону Китаю , лосось чи тунець?
03.08.2022 14:55 Ответить
Непонятно, зачем китайцы начали вибрировать кулаками в сторону Тайваня - прогнуться перед имперским вертухаем? С точки зрения геополитики - Китай без пяти минут полноправный хозяин территории сибири и всего дальнего востока, а с экономической точки зрения - Тайвань, оставаясь свободным, надёжный экономический партнёр. Зачем колотить понты на пустом месте!
03.08.2022 15:21 Ответить
Ми насправді не знаємо, що Віні Пух розповів своїм рабам. Там може бути все, що завгодно, аж до знищення Пелосі у повітрі.
03.08.2022 16:14 Ответить
Все тихо закончилось, а сколько было шума! Китайцы снова обосрались. Тайвань никогда не присоединиться к Китаю. Зачем? У тайванцев средняя зарплата 1500 баксов, цены на все ниже чем у нас. У китайцев зарплата в четыре-пять раз ниже....
03.08.2022 15:34 Ответить
Куди і на чому полетіла? На мєтлє? На коврє-самольотє,? На Боїнгє-747 чи на АН-24???
03.08.2022 16:02 Ответить
Героiчна жiнка, дай Боже iй бути довго в полiтицi . та робить добрi справи для своеi краiни i всього людства
03.08.2022 16:19 Ответить
Китаёсам сосать
03.08.2022 16:57 Ответить
Не думал что у демократов появились яйца. ( жаль что только у дамы )
03.08.2022 17:40 Ответить
просто пиар, причем - дорогой и уже бесполезный, демократы похоже и в ипостаси сми и соцсетей сдулись. или народ поумнел (ну, или отупел, что даже такое "катит"). хотя скорее - уже просто надоело, популизм рядом с жопой непригляднее выглядит чем обычная жопа.
03.08.2022 23:34 Ответить
 
 